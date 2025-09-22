JJ Hospital Robotic Surgery Success: जेजेची रोबोटिक क्रांती: स्थूलता आणि मूत्रमार्गावरील दोन शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या

Robotic Surgeries at JJ Hospital Successfully Treat Obesity and Urinary Tract Conditions: सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय पाऊल टाकत, ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व सर जेजे रुग्णालयातील जनरल सर्जरी विभागाने प्रगत शस्त्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील ३६ वर्षीय गृहिणीवर यशस्वीपणे रोबोटिक बेरियाट्रिक शस्त्रक्रिया केली आहे. या कामगिरीमुळे जेजे रुग्णालय भारतातील अत्यंत कमी सरकारी रुग्णालयांपैकी एक ठरले आहे..जेजे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. अजय एच. भंडारवार यांच्या प्रयत्नांमुळे या सुविधा सुरू झाल्या आहेत. ही शस्त्रक्रिया डॉ. भंडारवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. गिरीश डी. बक्षी, डॉ. अमोल वाघ, डॉ. काशिफ अन्सारी व डॉ. सुप्रिया भोंडवे या कुशल व समर्पित शल्यचिकित्सकांच्या टीमने केली असल्याचे सांगितले..Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.सुविधा वरदानभूलतज्ज्ञांची टीम प्रो. व विभागप्रमुख डॉ. उषा बडोले यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. भरत शाह व डॉ. अश्विनी सोनटक्के यांनी हाताळली. रोबोटिक शस्त्रक्रिया सेवा रुग्णांना पूर्णतः मोफत उपलब्ध झाली आहे. स्थूलता (मॉर्बिड ओबेसिटी) असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी ही सुविधा म्हणजे वरदान ठरली आहे,.निष्क्रिय मूत्रपिंडमूत्ररोग विभागात बुधवारी (ता. १०) दोन शस्त्रक्रिया झाल्या. २० वर्षांच्या मुलीला मूत्रपिंड व मूत्रनलिकेचा अडथळा होता. तर ६७ वर्षीय विश्वास यांना उजव्या मूत्रपिंडातील खडे व जखमांमुळे मूत्रपिंड निष्क्रिय झाले होते. या दोन्ही रुग्णांवर यशस्वी रोबोटिक मूत्रपिंडासंबंधित शस्त्रक्रिया केली..Breast Cancer Recurrance Reduction: ब्रेस्ट कॅन्सर पुन्हा होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी अवलंबा हे ५ अत्यंत महत्त्वाचे उपाय.अचूकतेमुळे रक्तस्राव कमीआर्थिक परिस्थितीमुळे ३६ वर्षीय गृहिणी अनेक वर्षे मॉर्बिड ओबेसिटी व त्यासंबंधित गुडघेदुखीशी लढत होती. खासगी रुग्णालयातील प्रगत उपचार त्यांना परवडत नव्हते. गुरुवारी (ता. १९) तिच्यावर रोबोटिक बेरियाट्रिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळे अधिक सुरक्षित, अचूक व कमी वेदनादायक झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.