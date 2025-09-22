आरोग्य

JJ Hospital Robotic Surgery Success: जेजेची रोबोटिक क्रांती: स्थूलता आणि मूत्रमार्गावरील दोन शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या

J.J. Hospital Leads Robotic Revolution: जेजे रुग्णालयात रोबोटिक शस्त्रक्रियेचा प्रवाह; तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थूलता आणि मूत्रमार्गावरील दोन महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या.
J.J. Hospital Leads Robotic Revolution

J.J. Hospital Leads Robotic Revolution

सकाळ वृत्तसेवा
Robotic Surgeries at JJ Hospital Successfully Treat Obesity and Urinary Tract Conditions: सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय पाऊल टाकत, ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व सर जेजे रुग्णालयातील जनरल सर्जरी विभागाने प्रगत शस्त्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील ३६ वर्षीय गृहिणीवर यशस्वीपणे रोबोटिक बेरियाट्रिक शस्त्रक्रिया केली आहे. या कामगिरीमुळे जेजे रुग्णालय भारतातील अत्यंत कमी सरकारी रुग्णालयांपैकी एक ठरले आहे.

