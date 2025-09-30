Physical health : फक्त चालणे वजन कमी करण्यासाठी पुरेसे नाही! तज्ज्ञ सांगतात योग्य व्यायाम कसा निवडावा?

Diet and Exercise Tips : निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी कोणताही एकाच प्रकारचा व्यायाम पुरेसा नसतो, हे मला लवकरच लक्षात आले. मला सतत जिममध्ये जायला नाही आवडत. म्हणूनच गेल्या सात-आठ वर्षांपासून मी जिम्नॅस्टिक्समध्ये कार्डिओ, मार्शल आर्ट्स यांसारख्या विविध व्यायाम प्रकारांचा सराव करत आहे. एकाच गोष्टीचा कंटाळा येतो, त्यामुळे शरीरासोबतच मनाला उत्साही ठेवण्यासाठी मी विविध प्रकार वापरते..फिटनेससाठी माझी दिनचर्यादिवसाचा आरंभ मी शिस्तबद्ध पद्धतीनेच करते. आपण सकाळी कोणत्या मनःस्थितीत उठतो, याचा आपल्या दिनचर्येवर खूप प्रभाव पडतो. त्यामुळे सकाळी लवकर उठून मी दालचिनी आणि आल्याचे पाणी, त्यासोबत शिलाजीतमिश्रित पाणी घेते. सकाळच्या जेवणासाठी मी चिया सीड्स, मध, पंपकिन सीड्स, सनफ्लॉवर सीड्स आणि ओट्स हे सर्व रात्रीच दह्यात टाकून फ्रीजमध्ये भिजवत ठेवते. याला ‘चिया पुडिंग’ म्हणतात- ते मी दररोज सकाळी खाते. हे मी महिन्याचे पंधरा दिवस करते, तर उर्वरित पंधरा दिवस फळे खाते..यानंतर मी दररोज वीस मिनिटे प्राणायाम करते. अनुलोम विलोम, कपालभाती, भस्रिका आणि शांभवी मुद्रा आवर्जून करते. मला वाटते, की मानसिक आरोग्यासाठी हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शांभवी मुद्रेची तंत्रे मी सद्गुरूंच्या कार्यशाळेमधून शिकले आहे.शूट, मीटिंग आणि फोन कॉल्स अशी सकाळी महत्त्वाची कामे उरकल्यानंतर मी स्वतः दुपारचा स्वयंपाक करते. मी स्वयंपाक खूप फास्ट करते, ज्याच्यामध्ये प्रोटिन्सचा समावेश असतो आणि यासाठी माझ्या स्वतःच्या रेसिपीज आहेत. माझा आहार पूर्णपणे संतुलित असतो. मी शक्य तितके नैसर्गिक अन्न घेण्यावर भर देते..व्यायामासाठी संध्याकाळची वेळ ठरलेलीलहानपणापासूनच मी पहाटे उठणारी व्यक्ती नाहीये. माझे शरीर सायंकाळी जास्त सक्रिय असते. त्यामुळे मी संध्याकाळी वेट ट्रेनिंग किंवा मसल ट्रेनिंग करते. गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून मी मार्शल आर्ट आणि जिम्नॅस्टिक्स करतेय. जिम्नॅस्टिक्समध्ये मी सध्या वेट ट्रेनिंगवर जास्त भर देतेय. कारण जसजसे वय वाढत जाते, त्यानुसार स्नायूंचे बळ वाढवण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. फक्त वॉक करणे या व्यायामाचा दीर्घकालीनच्या दृष्टीने काहीच उपयोग नाहीये. तुम्हाला फिटनेस पाहिजे असेल, तर वेट ट्रेनिंगवर भर दिला पाहिजे. विशेषतः महिलांनी वेट ट्रेनिंग केले पाहिजे, कारण हार्मोनल बदलांशी लढण्याची ताकद शरीरात तयार होते. मसल्स मजबूत असतील, तर आपली रोगप्रतिकारक शक्तीही चांगली राहते. मी रात्रीचे जेवण हलके आणि वेळेवर घेते. झोपेसाठी रात्रीचे बारा ही माझी ठरलेली वेळ आहे..डाएटमध्ये मी साधे भारतीय अन्नपदार्थच खाते. मी काही वर्षांपूर्वी मांसाहार खूप करायचे. त्यामुळे मला प्रथिनांची फार काही कमतरता जाणवली नाही; परंतु हल्ली माझा मांसाहार खूप कमी झाला आहे, त्यामुळे मध्यंतरी मला अशक्तपणाची समस्या जाणवू लागली. त्यानंतर मी चिया पुडिंग आणि शिलाजीत यांचा वापर सुरू केला. त्यामुळे ऊर्जा मिळण्यास खूप मदत झाली. कारण याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची जीवनसत्त्वे असतात. त्यामुळे तुम्हाला लगेच ऊर्जा मिळते आणि थकवा जाणवत नाही..गर्भश्रीमंती स्वयंपाकघरातील.फिटनेससाठीच्या सोप्या टिप्सप्राणायाम केल्यामुळे मानसिक आरोग्य उत्तम राहते. त्यामुळे दिवसाची सुरुवात प्राणायामाने करावी.फास्ट फूडवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे. साखर, मीठ आणि तेलाचे प्रमाण कमी ठेवून घरगुती पदार्थ खावेत.तयार प्रकारच्या प्रथिनांच्या गोळ्या न घेता नैसर्गिक पदार्थ खावेत.व्यायामात आणि आहारात सातत्यच आरोग्याचे गमक आहे.स्वतःसाठी वेळ काढा. मानसिक शांततेसाठी ध्यान खूप उपयुक्त आहे.उपाशीपोटी चहा, कॉफी पिणे टाळा आणि त्यासाठी पर्याय शोधा. उदाहरणार्थ, मला गोड आवडतात, तर मी साखरेऐवजी मध घेते..Explained: मोबाईल-कॉम्प्युटरच्या अतिरेकी वापरामुळे मानदुखीचा धोका वाढतोय, जाणून घ्या कारणं अन् उपाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.