kidney Care: किडनीला फेल होण्यापासून वाचवायचंय ? किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी रोज प्या इतकं पाणी !

How Much Water Do You Actually Need ?: किडनी (वृक्क) हा आपल्या शरीरातील अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे. शरीरातील नको असलेले टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकण्यासोबतच, रक्तदाब नियंत्रित करणे आणि रक्तातील सोडियम-पोटॅशियम सारख्या इलेक्ट्रोलाइट्सचा समतोल राखणे ही महत्त्वाची कामे किडनी करते. जर हा समतोल बिघडला तर हृदय, मेंदू आणि स्नायूंच्या कार्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.अशा या महत्त्वाच्या अवयवाला निरोगी ठेवण्यासाठी नक्की किती पाणी प्यावे, याबद्दल तज्ज्ञ डॉक्टर काही महत्वाच्या गोष्टी सांगतात..रोज किती पाणी पिणे आवश्यक आहे ?किडनी तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक व्यक्तीसाठी पाणी पिण्याची कोणतही एकच निश्चित प्रमाण नसते. शरीराला किती पाण्याची गरज आहे, हे आपले शरीर 'तहान' लागून स्वतःच सांगते.सामान्य प्रमाण: एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीला दिवसातून साधारणपणे २ ते ३.५ लीटर द्रव पदार्थांची गरज असते.फक्त साधे पाणीच पुरेसे नाही: ही पाण्याची गरज केवळ साधे पाणी पिऊनच नाही, तर दूध, ताक, फळांचा रस किंवा चहा-कॉफी यांसारख्या इतर द्रव पदार्थांमधूनही पूर्ण होते.वातावरण आणि वय: तुम्ही किती पाणी प्यावे हे तुमचे वय, शारीरिक कष्ट आणि तुम्ही कोणत्या वातावरणात राहता (उदा. उष्ण हवामानात जास्त पाण्याची गरज असते) यावर अवलंबून असते.महत्त्वाची टीप: ज्या रुग्णांना आधीच हृदय किंवा किडनीचे आजार आहेत, त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पाणी पिण्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवावे लागते, जेणेकरून या अवयवांवर जास्त ताण पडणार नाही..Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी ५ सोपे उपायफक्त पाणी पिण्याशिवाय किडनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी खालील गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे.१. मिठाचे आणि साखरेचे प्रमाण कमी करा: भारतात मिठाचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो, ज्यामुळे किडनीवर ताण पडतो. जेवण संतुलित पाहिजे.२. ब्लड प्रेशर (रक्तदाब) नियंत्रणात ठेवा: हाय ब्लड प्रेशरचा थेट परिणाम किडनीवर होतो. त्यामुळे रक्तदाब नेहमी तपासून घ्या आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे वेळेवर घ्या..३. पेन किलर्स (वेदनाशामक औषधे) टाळा: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच्या मनाने कोणतीही पेन किलर औषधे किंवा दुकानातील हर्बल उत्पादने घेऊ नका. यामुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका असतो.४. धुम्रपान बंद करा: तंबाखू आणि धुम्रपानाचा थेट वाईट परिणाम किडनीच्या आरोग्यावर होतो, त्यामुळे या सवयींपासून दूर राहा.५. वजन आणि व्यायाम: शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवा आणि रोज नियमितपणे व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाली करा..एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.