डास देताहेत डेंग्यूला आमंत्रण; जाणून घ्या लक्षणे

उन्हाळा आला की डेंग्यूसारखे मौसमी आजारही झपाट्याने आपले पंख पसरवतात. डासांमुळे होणारा व्हायरस आजार डेंग्यू उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात लोकांना संक्रमित करतो. विशेषत: उन्हाळ्यात डासांच्या वाढत्या त्रासामुळे डेंग्यूचा आजार पसरण्याची जास्त शक्यता असते.

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात डेंग्यूचे किमान ३४८ रुग्ण आढळलेत. दुसरीकडे, दिल्लीत, गेल्या आठवड्यात आठ नवीन रुग्णांसह वर्षभरातील संख्या ६९ वर आहे.

डेंग्यू ताप, ज्याला ब्रेकबोन फिव्हर असेही म्हणतात, हा गंभीर आजार असून सर्व वयोगटांना संक्रमित करु शकतो. (Dengue: Know about the symptoms, causes, and prevention)

ताप, सर्दी आणि खोकला यांसारख्या सामान्य लक्षणांव्यतिरिक्त, व्हायरल इन्फेक्शनसह इतर काही डेंग्यूची लक्षणे आहेत.

डेंग्यूची लक्षणे (symptoms)

१.स्नायू आणि सांधे दुखणे

२.शरीरावर रॅशेश येणे

३. तीव्र डोकेदुखी

४. डोळ्यांमागे अस्वस्थता जाणवणे

५. उलट्या होणे आणि मळमळ होणे

हेही वाचा: तुम्हीही चालायला जाता का? जाणून घ्या चालण्याचा योग्य वेग काय असावा?

डेंग्यूची कारणे (causes)

डेंग्यू रोग प्रसारित करणारे पहिला घटक एडिस इजिप्ती आणि काही प्रमाणात Ae अल्बोपिक्टस आहेत.अद्याप या रोगाविरूद्ध कोणतीही विश्वासार्ह लस नसल्याने डासांपासून बचाव हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. इतर डासांच्या विपरीत डेंग्यू व्हायरस बहुतेक दिवसा चावणारा असतो आणि पहाटे आणि संध्याकाळच्या वेळी सर्वात जास्त सक्रिय असतो. त्यामुळे डेंग्यूची लक्षणे सात दिवसांत दिसू लागतात.

हेही वाचा: कोरोनामुळे पुरुषांचे Sperm cells होतात कमी; काय आहे नेमकं कारण, जाणून घ्या

उपचार आणि प्रतिबंध (prevention)

वेळेवर उपचार आणि काळजी घेतल्याने डेंग्यूचा धोका आपण टाळू शकतो. ताप नियंत्रणात ठेवणे आणि शरीरात भरपूर द्रवपदार्थ घेणे समाविष्ट आहे. त्याच वेळी, रुग्णाच्या प्लेटलेटच्या संख्येची तपासणी करणे, इत्या. डेंग्यूचा प्रसार रोखण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पुर्वकाळजी घेणे म्हणजेच प्रतिबंध घालणे.