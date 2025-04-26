Weekend Sleep and Heart Health: आळशी लोकांसाठी महत्त्वाचे! वीकेंडची गोड झोप हृदयाला बनवते स्ट्रॉंग? वाचा तज्ज्ञांनी सांगितलेले फायदे!

थोडक्यात:आठवडाभर कमी झोपल्याने लोक वीकेंडला जास्त झोप घेण्याकडे वळतात.अतिरिक्त झोप घेतल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत होते.त्यामुळे झोप पूर्ण करताना आईच्या ओरड्याविना आराम मिळू शकतो..Can Sleeping More on Weekends Reduce Heart Attack Risk: आठवड्याभरात काम, अभ्यास किंवा अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे पुरेशी झोप घेत नाहीत. हाच शीण घालवण्यासाठी सगळेच लोक वीकेंडची आतुरतेने वाट बघत असतात. नवनवीन ठिकाणी फिरायला जाणे, मित्र-मैत्रिणींना भेटणे, घर आवरणे, शॉपिंग करणे असे बऱ्याच जणांचे प्लॅन आधीच ठरलेले असतात. पण अधिकतर लोक हा वेळ आठवडाभराची अपुरी राहिलेली झोप पूर्ण करण्यासाठी वापरतात. परिणामी त्यांना आईचा ओरडाही ऐकावा लागतो. पण आम्ही जर तुम्हाला सांगितलं की वीकेंडला अतिरिक्त झोपल्याने तुम्हाला असलेला हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि यामुळे तुम्हाला तुमची ही प्रिय झोप आईच्या ओरड्याविना पूर्ण करता येईल तर... .झोप आणि हृदयाचे आरोग्यआपल्या शरीराच्या चांगल्या आरोग्यासाठी झोप खूप गरजेची आहे आणि त्यात हृदयाचं आरोग्यसुद्धा आलंच. भारतात झोपेवर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असं आढळलं आहे की सुमारे ८८% लोकांना रात्री पुरेशी झोप मिळत नाही. त्यामुळे झोपेच्या कमतरतेमुळे उच्च रक्तदाब, मधुमेह (टाइप २ डायबेटीस), लठ्ठपणा आणि हृदयरोग असे आजार होण्याची शक्यता वाढते.जेव्हा आपल्याला पुरेशी झोप मिळत नाही, तेव्हा शरीरात तणाव वाढतो आणि आतून सूज येऊ लागते. ही सूज दीर्घकाळ राहिली तर हृदयासाठी धोकादायक ठरू शकते. काही वेळा झोपेचे विकारही होतात, जसं की ‘ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप अॅपनिया’, ज्यामध्ये झोपताना श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो आणि हृदयविकाराचा धोका अजून वाढतो..Explained: मोबाईल-कॉम्प्युटरच्या अतिरेकी वापरामुळे मानदुखीचा धोका वाढतोय, जाणून घ्या कारणं अन् उपाय.वीकेंडची गोड झोप हृदयविकाराचा धोका टाळू शकते का?'स्लीप हेल्थ' या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, जे लोक आठवड्याभर दररोज फक्त ६ तास झोपत होते, पण वीकेंडला दोन तास जास्त झोप घेऊन झोपेची भरपाई करत होते, त्यांच्यात हृदयविकाराचा धोका कमी आढळला. म्हणजेच, आठवड्यात झोपेची झालेली कमतरता वीकेंडला भरून काढली तर त्याचा काही फायदा होऊ शकतो.मात्र, हे लक्षात घेणे घ्यायला हवं की फक्त वीकेंडला घेतलेली जास्त झोप पुरेशी नाही. चांगल्या आरोग्यासाठी रोज सात ते नऊ तास झोप घेणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे..चांगली झोप का महत्त्वाची आहे?वीकेंडला जास्त वेळ झोप घेणं शरीर आणि मनाला आराम देतं, पण त्याचबरोबर झोपेचं नियमन म्हणजे शिस्तही तेवढीच महत्त्वाची आहे. झोपेचा दर्जा, रोज झोपायला जाण्याचा ठराविक वेळ आणि शरीराला लागणारी झोप पूर्ण होणं, या सगळ्याला मिळून ‘स्लीप हायजीन’ म्हटलं जातं.फक्त वीकेंडला उशिरापर्यंत झोपून झोप भरून काढण्याचा प्रयत्न केला, पण रोज झोपेची कमी होत राहिली, तर त्याचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा धोका थेट हृदयापर्यंत जाऊ शकतो..Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली .वीकेंड कॅच-अप स्लीपचे इतर फायदेहृदयाच्या आरोग्याव्यतिरिक्त, वीकेंडला अधिक झोप घेणं मानसिक स्वास्थ्यासाठीही लाभदायक ठरू शकतं. चांगली झोप मूड सुधारते, विचारशक्ती वाढवते आणि ताण कमी करते. झोप म्हणजे शरीराची दुरुस्ती करण्याचा काळ असतो, त्यामुळे काही तासांची अतिरिक्त झोप एकूणच आरोग्य सुधारण्यास मदत करू शकते..FAQsवीकेंडला जास्त झोप घेतल्याने खरंच हृदयविकाराचा धोका कमी होतो का?(Does sleeping more on weekends really reduce heart attack risk?)हो, एका अभ्यासानुसार आठवडाभर कमी झोप घेणाऱ्या लोकांनी वीकेंडला दोन तास जास्त झोप घेतल्यास त्यांच्यात हृदयविकाराचा धोका काही प्रमाणात कमी होतो. मात्र, ही झोपेची भरपाई कायमस्वरूपी उपाय नाही.आठवड्यात दररोज किती तास झोप घेणं आवश्यक आहे?(How many hours of sleep are necessary every day?)चांगल्या आरोग्यासाठी रोज सात ते नऊ तास झोप घेणं गरजेचं आहे. फक्त वीकेंडला जास्त झोप घेऊन ही कमतरता भरून काढणं पुरेसं नाही.झोप कमी झाल्यास शरीरावर कोणते परिणाम होतात?(What are the effects of sleep deprivation on the body?)झोप कमी झाल्यास तणाव वाढतो, आतून सूज निर्माण होते, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयरोग यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो.चांगल्या झोपेसाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत?(What habits are important for good sleep?)झोपेचा दर्जा, ठराविक वेळेला झोपायला जाणे, रोज लागणारी झोप पूर्ण होणे आणि झोपेची शिस्त राखणे या गोष्टी ‘स्लीप हायजीन’मध्ये महत्त्वाच्या मानल्या जातात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.