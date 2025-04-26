आरोग्य

Weekend Sleep and Heart Health: आळशी लोकांसाठी महत्त्वाचे! वीकेंडची गोड झोप हृदयाला बनवते स्ट्रॉंग? वाचा तज्ज्ञांनी सांगितलेले फायदे!

Benefits of Weekend Catch-Up Sleep For Heart: आठवड्याच्या शेवटी म्हणजेच वीकेंडला जास्त झोप घेणं हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं. तज्ज्ञ सांगतात की योग्य झोप शरीर आणि मनासाठी आवश्यक आहे.
थोडक्यात:

  1. आठवडाभर कमी झोपल्याने लोक वीकेंडला जास्त झोप घेण्याकडे वळतात.

  2. अतिरिक्त झोप घेतल्याने हृदयविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

  3. त्यामुळे झोप पूर्ण करताना आईच्या ओरड्याविना आराम मिळू शकतो.

Can Sleeping More on Weekends Reduce Heart Attack Risk: आठवड्याभरात काम, अभ्यास किंवा अन्य जबाबदाऱ्यांमुळे पुरेशी झोप घेत नाहीत. हाच शीण घालवण्यासाठी सगळेच लोक वीकेंडची आतुरतेने वाट बघत असतात. नवनवीन ठिकाणी फिरायला जाणे, मित्र-मैत्रिणींना भेटणे, घर आवरणे, शॉपिंग करणे असे बऱ्याच जणांचे प्लॅन आधीच ठरलेले असतात. पण अधिकतर लोक हा वेळ आठवडाभराची अपुरी राहिलेली झोप पूर्ण करण्यासाठी वापरतात. परिणामी त्यांना आईचा ओरडाही ऐकावा लागतो.

पण आम्ही जर तुम्हाला सांगितलं की वीकेंडला अतिरिक्त झोपल्याने तुम्हाला असलेला हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि यामुळे तुम्हाला तुमची ही प्रिय झोप आईच्या ओरड्याविना पूर्ण करता येईल तर...

