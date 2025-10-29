Heart Health Tips: हृदय राहील कायम निरोगी, फक्त जीवनशैलीत करा हे ५ छोटे बदल!

Doctor-Approved Lifestyle Changes for a Strong Heart: आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीत, सतत बदलणारे वेळापत्रक यामुळे सध्या हृदयरोग एक गंभीर समस्या बनली आहे. भारतात जवळपास ३१% मृत्यू हे हार्ट अटॅकमुळे होतात. त्यापैकी सुमारे ३२.४ % प्रमाण पुरुषांमध्ये तर २९.१% स्त्रियांमध्ये प्रमाण आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते सुमारे ८० टक्के हृदयरोग टाळता येऊ शकतात. पण त्यासाठी काही साध्या आणि सोप्या अशा सवयी नेहमीच्या जीवशैलीत लागू केल्या तर त्याचा तुमच्या संपूर्ण आरोग्यावरही खूप मोठा परिणाम होतो. .डॉक्टरांच्या मते रोज नियमितपणे पुढील सवयी पाळल्या तर हृदयरोग कमी होऊ शकतोचांगली झोप घ्यासध्या कामाच्या अनियमित वेळा, रात्री उशीपर्यंत मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या समोर बसणे यामुळे फार कमी वेळ झोप घेतली जाते. याचा आरोग्यावर खासकरून हृदयावर जास्त परिणाम होतो. डॉक्टरांच्या मते दररोज ६ तासांपेक्षा कमी झोप घेतली तर रक्तदाब वाढतो आणि हृदयावरचा ताणही वाढतो. त्यामुळे एक ठराविक झोपेची वेळ ठरवा, तसेच झोपण्याआधी मोबाईल किंवा इतर कोणत्याही स्क्रीनपासून दूर राहा. त्याऐवजी मन शांत ठेवण्यासाठी वाचन करा किंवा एकदम शांत गाणी ऐका..Post-Diwali Heart Care Tips: दिवाळीनंतर हृदयाचं आरोग्य जपा! तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या खास टिप्स.जेवणानंतर थोडं चालारोज दुपारी आणि रात्री जेवणानंतर चाला. ही अतिशय सोपी आणि प्रभावी सवय आहे. यामुळे तुमचं पचन सुधारतं, रक्तातील साखर नियंत्रित राहते, रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि मुख्य म्हणजे शरीर तंदुरुस्त राहायला मदत होते. जेवणानंतर साखरेचं प्रमाण झपाट्याने वाढल्यास रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो आणि कालांतराने ब्लॉकेजचा धोका वाढतो. साध्या, सोप्या पद्धतीने तुम्ही घरात, गच्चीवर किंवा ऑफिसच्या कॉरिडॉरमध्ये सुद्धा चालू शकता.आहारात ओमेगा-३चा आवर्जून समावेशहृदयाच्या आरोग्यासाठी ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स खूपच महत्त्वाचे आहेत. मासे, जवस आणि अक्रोड यांसारखे पदार्थ शरीरातील सूज कमी करतात आणि रक्तप्रवाह सुधारतात. भारतीय आहारात हे पदार्थ कमी प्रमाणात घेतले जातात, ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका वाढतो. आठवड्यातून दोनदा मासे खाणे किंवा दररोज मूठभर सुकेमेवे खाणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते..प्लास्टिक बॉटल्सचा वापर टाळाआरोग्याच्या दृष्टिकोनातून स्टील किंवा काचेच्या बाटल्यांचा वापर अधिक सुरक्षित आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये BPA सारखे रसायन असते, जे शरीरातील हार्मोन्सच्या कार्यात अडथळा आणू शकते आणि दीर्घकाळात हानिकारक ठरू शकते. दररोज पाण्यासाठी प्लास्टिकच्या ऐवजी स्टील किंवा काचेच्या बाटल्यांचा वापर करा. ही छोटी सवय दीर्घकाळासाठी आरोग्यदायी ठरते..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.नियमित आरोग्य तपासणीअनेकदा बाहेरून निरोगी दिसणारे लोकही हृदयारोगाच्या धोक्यात असू शकतात. त्यामुळे दरवर्षी रक्तदाब, रक्तातील साखर आणि लिपिड प्रोफाईल तपासणं खूप महत्त्वाचं आहे. डॉक्टरांच्या मते, ३० वर्षांनंतर दरवर्षी तपासणी करणं योग्य आहे. समस्या लवकर ओळखल्यास ती मोठी होण्यापूर्वीच नियंत्रित करता येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.