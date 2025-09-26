आरोग्य

Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग; लवकर निदान करणे हा एकमेव प्रतिबंध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत

Lung Cancer Risk in Non-Smokers Explained by Experts: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो; तज्ज्ञांच्या मते लवकर निदान हाच प्रभावी प्रतिबंध आहे.
Surprising Rise of Lung Cancer Among Non-Smokers

Surprising Rise of Lung Cancer Among Non-Smokers

फुप्फुसांचा कर्करोग आता केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो, असे नाही. २५ सप्टेंबर या दिवशी साजरा होणाऱ्या जागतिक फुप्फुसदिनानिमित्त शहरातील तज्ज्ञांनी इशारा दिला, की वायू प्रदूषण, दुसरीकडे घरी होणारा धूर, रेडॉन वायू आणि आनुवंशिक घटकांमुळे धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही हा आजार झपाट्याने वाढत आहे. दरवर्षी मुंबईत शेकडो फुप्फुसांच्या कर्करोगाचे रुग्ण उपचार घेतात. डॉक्टरांनी लोकांना खबरदारी घेण्याचा, लक्षणे ओळखण्याचा आणि चाचणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

