Breast Cancer: पुरुषांनाही ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका; 'या' बदलांकडे दुर्लक्ष करू नका

New Delhi: महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण अधिक असले, तरी पुरुषांनाही या आजाराचा धोका असतो. छातीत वेदनारहित गाठ, निप्पलमध्ये बदल किंवा रक्तमिश्रित स्त्राव दिसल्यास तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे. छातीत गाठ जाणवली, तर अनेक पुरुष ती चरबीची गाठ किंवा हार्मोन्समधील बदलांमुळे झाली असावी, असे समजून दुर्लक्ष करतात. काही जण डॉक्टरांकडे जाणेही टाळतात. मात्र, हीच निष्काळजीपणा धोकादायक ठरू शकतो. कारण ब्रेस्ट कॅन्सर हा केवळ महिलांनाच होणारा आजार नाही. पुरुषांमध्येही तो होऊ शकतो. पुरुषांमध्ये या कर्करोगाचे प्रमाण कमी असले, तरी त्याची लक्षणे वेळीच ओळखणे महत्त्वाचे आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Amravati Health Services: पाच रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवूनही गर्भवतीचा मृत्यू ;मेळघाटात पुन्हा मातामृत्यूची नोंद, आरोग्य यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर कसा होतो?पुरुषांच्या छातीतही निप्पलच्या मागे थोड्या प्रमाणात ब्रेस्ट टिश्यू असतात. या ऊतींमध्ये कर्करोग विकसित होऊ शकतो. पुरुषांमध्ये आढळणारा बहुतांश ब्रेस्ट कॅन्सर हा दूधवाहिन्यांमधून सुरू होणाऱ्या इन्व्हेसिव्ह डक्टल कार्सिनोमा या प्रकारचा असतो. पुरुषांमध्ये हा आजार दुर्मीळ असल्याने सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. छातीतील बदलांचा संबंध कर्करोगाशी असू शकतो, याची अनेकांना कल्पनाही नसते. त्यामुळे निदान होण्यास विलंब होऊ शकतो..Health Benefits : कर्करोगाविरुद्ध 'ढाल' ठरणार हे छोटं निळं फळ! अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना अन् शरीराला मिळतात थक्क करणारे फायदे.छातीतील हे ५ बदल दुर्लक्षित करू नका१. निप्पलजवळ वेदनारहित गाठनिप्पलच्या आसपास किंवा छातीच्या ऊतींमध्ये कठीण गाठ जाणवणे हे महत्त्वाचे संभाव्य लक्षण आहे. विशेषतः गाठ नवीन असेल, सतत जाणवत असेल किंवा तिचा आकार वाढत असेल, तर वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी.२. निप्पलमध्ये बदलनिप्पल आतल्या बाजूला ओढले जाणे, त्याच्या आसपासची त्वचा लाल होणे, खवले पडणे किंवा न भरणारी जखम दिसणे, हे बदल लक्षात घ्यावेत.३. निप्पलमधून स्त्रावनिप्पलमधून असामान्य स्त्राव येणे, विशेषतः रक्तमिश्रित स्त्राव दिसणे, हे तपासणी करून घेण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.४. छातीच्या त्वचेत बदलत्वचेवर खळगे पडणे, त्वचा आत ओढल्यासारखी दिसणे किंवा एखाद्या भागात जाडी वाढणे, असे बदल आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.५. काखेत गाठ किंवा सूजकाखेत गाठ जाणवणे किंवा सूज दिसणे हेही संभाव्य लक्षण असू शकते. छातीतील बदलांसोबत असे लक्षण दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..कोणत्या पुरुषांना अधिक धोका?वाढते वय, कुटुंबातील ब्रेस्ट कॅन्सरचा इतिहास आणि BRCA1 किंवा BRCA2 या जनुकांमधील काही बदल यामुळे पुरुषांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. याशिवाय, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यकृताचे काही आजार, छातीच्या भागावर यापूर्वी झालेली रेडिएशन थेरपी आणि हार्मोन्सच्या पातळीवर परिणाम करणारी परिस्थितीमध्येही काळजी घेणे आवश्यक ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.