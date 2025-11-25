आरोग्य

Preterm Delivery Risk: पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका; सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरणाची गरज

Constant Marital Conflicts May Lead to Preterm Delivery: vironment is essential for maternal and fetal health. | पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे गर्भवतींच्या आरोग्यावर परिणाम होऊन प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे भावनिक आधार आणि सुरक्षित वातावरण आवश्यक आहे.
Pre-Term Pregnancy Risk

Constant Marital Conflicts Increase Preterm Delivery Risk. Hence Understand the  Importance of Emotional Safety in Pregnancy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Marital Conflict Can Cause Pre-Term Delivery: आई-बाबांमधील भांडणे आणि भावनिक अस्थिरता याचा थेट परिणाम गर्भवती स्त्रीच्या मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्यावर होत असल्याचे अलीकडील सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. गर्भधारणेदरम्यान आईच्या भावना आणि ताणतणाचा गर्भाच्या वाढीवर परिणाम होतो. अशावेळी मानसिक ताण प्री-मॅच्युअर डिलिव्हरीचा धोका वाढवतो, अशी माहिती बायोसोशल सायन्स अॅण्ड मेडिसिन या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाली आहे.

Loading content, please wait...
Wife
lifestyle
Life
Pregnant Women
pregnancy
Dispute
Pregnant mothers
wife and husband
Pregnant
Pregnancy Tips
health
Healthcare
Couple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com