Preterm Delivery Risk: पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका; सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरणाची गरज

Marital Conflict Can Cause Pre-Term Delivery: आई-बाबांमधील भांडणे आणि भावनिक अस्थिरता याचा थेट परिणाम गर्भवती स्त्रीच्या मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्यावर होत असल्याचे अलीकडील सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. गर्भधारणेदरम्यान आईच्या भावना आणि ताणतणाचा गर्भाच्या वाढीवर परिणाम होतो. अशावेळी मानसिक ताण प्री-मॅच्युअर डिलिव्हरीचा धोका वाढवतो, अशी माहिती बायोसोशल सायन्स अॅण्ड मेडिसिन या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाली आहे..तणावाचे थेट दुष्परिणामतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, घरी सततचा कलह, आवाजातील संताप, अस्थिर वातावरण व आईला मिळणारे कमी भावनिक समर्थन हे तीव्र मानसिक ताणाचे प्रमुख स्रोत असतात. हॉर्मोनल बदल गर्भाशयावरही परिणाम करतात व अकाली प्रसूतीची शक्यता वाढवू शकतात, असे या अभ्यासातून पुढे आले आहे..धोका वाढवणारे घटकघरातील भांडणे, राग आणि आक्रमक वातावरणआईला मिळणारे अपुरे भावनिक समर्थनमानसिक ताण, चिंता किंवा भीतीझोपेची कमतरता, भूक मंदावणे आणि थकवारक्तदाब वाढणे.गरोदरपणात घ्यावयाची काळजी१. गरोदरपणात स्त्रीच्या भावनांचा आणि मानसिक आरोग्याचा विशेष विचार करणे गरजेचे असते.२. पती-पत्नीने घरातील तणाव कमी करण्यासाठी संवाद वाढवावा.३. आवश्यक असेल तर कौटुंबिक समुपदेशन किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्यावी.४. गर्भवतीने ध्यान, हलका व्यायाम, संगीत उपचार, योग्य आहार आणि पुरेशी झोप याकडे लक्ष द्यावे..कुटुंबाच्या सहकार्याची गरजगर्भधारणेदरम्यान स्त्रीच्या आरोग्यासाठी घरात शांतता अत्यावश्यक आहे. ती आनंदी, निश्चिंत व सुरक्षित असेल तर गर्भाची वाढही निरोगी होते. त्यामुळे नातेवाईक व कुटुंबीयांनी तिला भावनिक सुरक्षा, आधार, सकारात्मक वातावरण देणे आवश्यक आहे. पती-पतीमधील सततची भांडणे ही केवळ नातेसंबंधांवर परिणाम करत नाहीत तर गर्भवतीच्या आरोग्यावर व जन्माला येणाऱ्या बाळावरही गंभीर प्रभाव टाकू शकतात, असे तज्ज्ञांनी सांगितले..सततच्या भांडणामुळे गर्भवतीचा तणाव वाढतो. याला क्रोनिक स्ट्रेस म्हणतात. यामध्ये हॉर्मोनसमध्ये बदल होतात. स्टेरॉईड सारखे हॉर्मोनस् वाढतात. त्यामुळे, वेळेच्या आधी प्रसूती होऊ शकते. तसेच, क्रोनिक स्ट्रेसमुळे इम्युन सिस्टममध्ये बदल होऊन प्रतिकार क्षमता कमी होते. बाळाला रक्तपुरवठा कमी मिळतो. कारण रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात आणि बाळाची वाढ खुंटते. त्यामुळे, गर्भवती स्त्त्री आनंदित राहणे आवश्यक आहे.- डॉ. सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग व वंधत्व तज्ज्ञ.