आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : गोवर आणि लहान मुले

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञबांगलादेशात गोवर या आजाराचा गंभीर उद्रेक झाला आहे. या साथीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात, विशेषत: भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती भागात विशेष खबरदारीचा इशारा दिला आहे.गोवर हा अतिशय संसर्गजन्य आजार असून तो हवेमार्फत (खोकताना किंवा शिंकताना) वेगाने पसरतो. लहान मुलांत ताप आणि अंगावर पुरळ येण्याची कारणे अनेक आहेत. अशा वेळी ‘माझ्या मुलाला नेमका गोवर झाला आहे की नाही?’ असा प्रश्न पालकांना पडतो. बहुतेकदा व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये अंगावर पुरळ आली, की ताप उतरतो; पण गोवरामध्ये पुरळ आली, की तापाची तीव्रता वाढत जाते. सोबत डोळ्यांतून पाणी येणे, नाक वाहणे, त्रासदायक खोकला अशी लक्षणे आढळतात. तापाच्या तिसऱ्या दिवशी चेहऱ्यावर पुरळ येते. नंतर ते अंगावर व पायांवर फैलावते. पुरळ सर्व अंगावर येते, त्या क्षणी ताप उतरतो..गोवर कोणत्याही वयात होत असला, तरी लहान मुलांत त्याचे प्रमाण अधिक असते. व्हायरल इन्फेक्शन झाल्याने होणारा हा आजार तसा आपोआप बरा होतो; पण सेकंडरी इन्फेक्शन आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गुंतागुतीमुळे त्या बालकांना प्राण गमवावे लागतात. अशा कॅाप्लिकेशन्समध्ये न्यूमोनिया, एन्सेफेलायटीस (मेंदूचा दाह), अतिसार, कन्जक्टिव्हायटिस यांचा समावेश होतो. बालकाचे कुपोषण होते. वजन घटते. शरीरातल्या ‘अ’ जीवनसत्त्वाचा साठा झपाट्याने कमी होतो.एखाद्या मुलाला गोवरचे पुरळ येण्यापूर्वीच त्याच्या श्वासोच्छ्वासातून बाहेर पडणारे गोवरचे जंतू इतर बालकांच्या श्वासावाटे शरीरात जातात. गोवर हा प्रत्यक्ष पुरळ उठण्यापूर्वीचे चार दिवस अन् पुरळ गेल्यानंतरचे पाच दिवस जास्त संसर्गकारी असतो..लक्षणेतीव्र ताप, डोळे लाल होणे आणि जळजळणे, भयानक सर्दी आणि खोकला, अंगावर लाल पुरळ उठणे ही गोवराची प्रमुख लक्षणे आहेत. गोवर झालेल्या मुलाला सर्दी होते, नाक वाहायला लागते, खोकला आणि शिंका येतात, आवाज बसतो. डोळ्यांतून पाणी वाहते, डोळे लालसर होतात, प्रकाशाचा त्रास होतो. अशा लक्षणांनंतर बालकाला ताप येतो. दोन दिवसांनी तांबड्या रंगाचे पुरळ येते व ते प्रथम तोंडावर दिसते. तोंडातही लालसर ठिपके दिसतात. नंतर ते पुरळ अंगभर पसरते. हळूहळू पुरळ गडद होऊ लागते. साधारणतपणे चार ते सात दिवसांपर्यत राहणारेही पुरळ एक आठवड्यानंतर नाहीसे होते. त्वचेवरील सालपटे निघायला लागतात. मग तापही उतरतो..उपचारगोवर हा आपोआप बरा होणारा आजार असून, त्यावरचे उपचार त्याच्या लक्षणाप्रमाणे असतात. उदा. तापासाठी पॅरॅसिटामाॅल, सर्दीसाठी नाकात टाकायचे सलाईन ड्राॅप्स इत्यादी. अ-जीवनसत्त्वाचा एक डोस देण्यात येतो. गोवर झालेल्या मुलाला न्यमोनिया, अतिसार, कान फुटणे यासारख्या सेकंडरी इन्फेक्शनचे उपचार डाॅक्टर करतील; पण एक महत्त्वाचे काम पालकांना करायचे आहे, ते म्हणजे बालकांचे कुपोषण होऊ नये याचे. आजारपणातही बाळाचे खाणे चालूच ठेवा व नंतर जास्तीचे खाणे देत तूट भरून काढा.बाळाला गोवर होऊ नये म्हणून त्याला एमएमआर (मिझल्स, मम्प्स, रुबेला) ही गोवर प्रतिबंधक लस द्या. मूल नऊ महिन्यांचे होताच त्याला एमएमआर लस देण्यात येते. त्यानंतर मूल पंधरा महिन्याने झाल्यानंतरही त्याला एमएमआरही लस देण्यात येते. या लसीमुळे शरीरातील प्रतिकारशक्ती वाढते. नियमित लसीकरण झालेल्या बाळाला गोवर झाला, तरी गंभीर गुंतागुंती होण्याची शक्यता खूप कमी असते..गोवरचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आपल्या मुलांना एमएमआरचे डोस पूर्ण मिळाले आहेत का, याची करा. आजाराची लक्षणे दिसून आल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. गोवर झालेल्या रुग्णांपासून लहान मुलांना दूर ठेवा आणि वारंवार साबणाने हात स्वच्छ धुवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.