Women Health: पाळी, गरोदरपणा आणि रजोनिवृत्तीचा स्त्रियांच्या आतड्यांवर परिणाम; वाचा डॉ. राकेश पटेल यांचे सविस्तर मार्गदर्शन

Hormonal Changes Affect Women’s Gut: स्त्रियांच्या जीवनातील पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती हे नैसर्गिक टप्पे त्यांच्या हार्मोनल बदलांना कारणीभूत ठरतात. या बदलांचा थेट परिणाम पचनसंस्थेवर होतो, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता, ब्लोटिंग आणि पाचनविषयक इतर समस्या उद्भवू शकतात. गॅस्ट्रोएंटेरोलॉजीतले तज्ज्ञ डॉ. राकेश पटेल यांनी या हार्मोनल बदलांचे आतड्यांवरील परिणाम व त्यावर उपाय याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे
Monika Shinde
  1. पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती दरम्यान होणारे हार्मोनल बदल स्त्रियांच्या पचनसंस्थेवर परिणाम करून बद्धकोष्ठता, ब्लोटिंगसारख्या समस्या निर्माण करतात.

  2. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये विशेषतः वयोवृद्ध महिलांमध्ये बद्धकोष्ठतेचे प्रमाण अधिक असून, या समस्येकडे फारसा गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही.

  3. योग्य वैद्यकीय सल्ल्यानुसार लॅक्सेटिव्ह्ज आणि स्टूल सॉफ्टनर्स हे सुरक्षित आणि प्रभावी उपचार असून, त्यांना आहार आणि जीवनशैलीतल्या बदलांची जोड देणे गरजेचे आहे.

