मुंबई-पुण्यासह राज्यात पावसाची दमदार एंट्री! डेंग्यूपासून व्हायरल तापापर्यंत 'या' आजारांपासून राहा सावध

राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, पावसाबरोबरच काही आजारांचाही धोका वाढतो. साचलेलं पाणी, ओलसर वातावरण आणि दूषित अन्न-पाणी यामुळे डेंग्यू, व्हायरल ताप, मलेरिया आणि पोटाचे आजार होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे पावसाचा आनंद घेत असतानाच आरोग्याची योग्य काळजी घेणं आवश्यक आहे..व्हायरल ताप आणि फ्लूहवामानात होणारे अचानक बदल आणि वाढलेली आर्द्रता यामुळे व्हायरल संसर्गाची शक्यता अधिक होते. ताप, अंगदुखी, घसा खवखवणे, थकवा अशी लक्षणे जाणवू शकतात. त्यामुळे स्वच्छता पाळणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवणे अत्यावश्यक आहे..दूषित पाणी आणि अन्नामुळे होणारे आजारपावसाळ्यात अस्वच्छ पाणी पिणे किंवा दूषित अन्न सेवन केल्यामुळे गॅस्ट्रोएन्टरायटिस, टायफॉइड आणि कॉलरा यांसारखे आजार उद्भवू शकतात. त्यामुळे नेहमी स्वच्छ, उकळलेले पाणीच वापरा आणि रस्त्यावर मिळणारे अस्वच्छ खाद्यपदार्थ खाण्याचे टाळा..डासांमुळे पसरणारे आजारपावसाचे पाणी साठून राहिल्याने डासांची संख्या वाढते आणि त्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया तसेच चिकुनगुनियाचा धोका अधिक होतो. डासांपासून संरक्षणासाठी रिपेलंटचा वापर करा आणि घराच्या परिसरात कुठेही पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्या.बुरशीजन्य त्वचारोगओलसर हवामान आणि घामामुळे त्वचेवर बुरशीचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. खाज येणे, पुरळ उठणे किंवा त्वचा लालसर होणे अशी चिन्हे दिसू शकतात. त्यामुळे त्वचा कोरडी ठेवणे आणि सैल, सुती कपडे घालणे फायदेशीर ठरते..श्वसनाचे त्रास आणि अॅलर्जीपावसाळ्यातील वाढलेला ओलावा, बुरशीची वाढ आणि प्रदूषणातील भर यामुळे दमा, अॅलर्जी तसेच इतर श्वसनविकारांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा तक्रारी असलेल्या रुग्णांनी विशेष दक्षता घेतली पाहिजे आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे त्यांच्या सल्ल्यानुसार नियमितपणे घेत राहणे गरजेचे आहे.पावसाळ्याचा आनंद नक्की घ्या, मात्र आरोग्याची उपेक्षा करू नका. योग्य काळजी घेतल्यास अनेक आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण करणे शक्य होते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.