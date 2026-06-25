आरोग्य

मुंबई-पुण्यासह राज्यात पावसाची दमदार एंट्री! डेंग्यूपासून व्हायरल तापापर्यंत 'या' आजारांपासून राहा सावध

Maharashtra Monsoon Alert: मुंबई-पुण्यासह राज्यात पावसाची दमदार सुरुवात झाली असून डेंग्यू, व्हायरल ताप आणि इतर पावसाळी आजारांपासून बचावासाठी तज्ज्ञांनी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
Monsoon Health Alert: From Dengue to Viral Fever, How to Stay Safe This Rainy Season

Monsoon Health Alert: From Dengue to Viral Fever, How to Stay Safe This Rainy Season

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

राज्यात पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, पावसाबरोबरच काही आजारांचाही धोका वाढतो. साचलेलं पाणी, ओलसर वातावरण आणि दूषित अन्न-पाणी यामुळे डेंग्यू, व्हायरल ताप, मलेरिया आणि पोटाचे आजार होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे पावसाचा आनंद घेत असतानाच आरोग्याची योग्य काळजी घेणं आवश्यक आहे.

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