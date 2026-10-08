आरोग्य

नाना पाटेकर यांना आलेला कार्डियाक अरेस्ट नेमका काय आहे? हार्ट अटॅकपेक्षा किती आहे वेगळा? जाणून घ्या फरक..

Nana Patekar Death: ७५ वर्षांच्या वयात अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन कार्डियाक अरेस्टमुळे झाले. पाहा हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्टमध्ये नेमका काय फरक असतो आणि CPR कसा दिला जातो...
Nana Patekar Death

Difference Between Cardiac Arrest & Heart Attack

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Cardiac Arrest vs Heart Attack: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचे वयाच्या 75 व्या वर्षी कार्डियाक अरेस्टमुळे निधन झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड भावनिकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नानांच्या अचानक जाण्याचे कारण कार्डियाक अरेस्ट (Cardiac Arrest) सांगण्यात येत आहे तसेच हार्ट अटॅक (Heart Attack) आणि सीपीआर (CPR) चा वारंवार उल्लेख होत आहे.

अनेकदा लोक हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट या दोन्ही गोष्टींना एकच मानतात, पण वैद्यकीयदृष्ट्या या दोन्ही स्थिती पूर्णपणे भिन्न आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य माहिती आणि सीपीआर देण्याची योग्य पद्धत एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवू शकते.

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