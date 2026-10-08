नाना पाटेकर यांना आलेला कार्डियाक अरेस्ट नेमका काय आहे? हार्ट अटॅकपेक्षा किती आहे वेगळा? जाणून घ्या फरक..

Cardiac Arrest vs Heart Attack: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचे वयाच्या 75 व्या वर्षी कार्डियाक अरेस्टमुळे निधन झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड भावनिकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नानांच्या अचानक जाण्याचे कारण कार्डियाक अरेस्ट (Cardiac Arrest) सांगण्यात येत आहे तसेच हार्ट अटॅक (Heart Attack) आणि सीपीआर (CPR) चा वारंवार उल्लेख होत आहे. अनेकदा लोक हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट या दोन्ही गोष्टींना एकच मानतात, पण वैद्यकीयदृष्ट्या या दोन्ही स्थिती पूर्णपणे भिन्न आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य माहिती आणि सीपीआर देण्याची योग्य पद्धत एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवू शकते..हार्ट अटॅक अन् कार्डियाक अरेस्ट; काय आहे फरक?हार्ट अटॅक (Heart Attack)कारण: हृदयाला रक्त पुरवठा करणाऱ्या धमन्यांमध्ये (Blood Vessels) अडथळा किंवा ब्लॉकेज निर्माण झाल्यामुळे हा आजार होतो.परिणाम: रक्ताभिसरण थांबल्याने हृदयाच्या स्नायूंना ऑक्सिजन मिळत नाही.लक्षणे: हार्ट अटॅक आलेल्या व्यक्तीला छातीत तीव्र वेदना होतात, पण ती व्यक्ती बहुतांश वेळा भानावर असते आणि श्वास घेत राहते..हार्ट अटॅक आणि कार्डियाक अरेस्ट, यात नेमका फरक काय?.कार्डियाक अरेस्ट (Cardiac Arrest)कारण: हा हृदयाच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीममधील बिघाडामुळे होतो.परिणाम: हृदय अचानक धडकणे पूर्णपणे बंद होते, ज्यामुळे मज्जासंस्था आणि शरीराच्या इतर महत्त्वाच्या अवयवांना रक्ताचा पुरवठा थांबतो.लक्षणे: व्यक्ती अचानक चक्कर येऊन पडते, पूर्णपणे अस्वस्थ किंवा बेहोश होते आणि श्वासोच्छवास पूर्णपणे बंद होतो..कार्डियाक अरेस्टची प्राथमिक लक्षणेकार्डियाक अरेस्ट ही अत्यंत अचानक उद्भवणारी आपत्कालीन वैद्यकीय स्थिती आहे. पण, काही वेळा आधी खालील लक्षणे दिसू शकतात-अचानक तीव्र चक्कर येणे किंवा चक्कर येऊन पडणे.छातीत वेदना होणे आणि श्वास घेण्यास त्रास होणे.हृदयाचे ठोके अत्यंत वेगाने किंवा अनियमितपणे चालणे.अंगात अचानक प्रचंड अशक्तपणा जाणवणे..जीव वाचवण्यासाठी 'CPR' कसा द्यावा?कार्डियाक अरेस्ट आल्यास पहिल्या काही मिनिटांत दिलेला सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) रुग्णाचा जीव वाचवू शकतो.रुग्णाला योग्य स्थितीत ठेवा: रुग्णाला पाठीवर सपाट आणि टणक जमिनीवर झोपवा.हात ठेवण्याची पद्धत: एका हाताच्या तळव्याचा खालचा भाग रुग्णाच्या छातीच्या मध्यभागी (छातीच्या हाडावर) ठेवा आणि दुसरा हात पहिल्या हातावर ठेवून बोटे एकमेकांत गुंफून घ्या.छाती दाबा (Compressions): कोपर सरळ ठेवून छातीच्या मध्यभागी वेगाने आणि जोराने दाबा..वेग: एका मिनिटात 100 ते 120 वेळा छाती दाबली गेली पाहिजे.आकार: प्रौढ व्यक्तीमध्ये छाती सुमारे 5 ते 6 सेंटीमीटर खोल दाबली पाहिजे आणि प्रत्येक दाबल्यानंतर छाती पूर्वस्थितीत येऊ द्या.मदत मिळेपर्यंत सीपीआर सुरू ठेवा: जर तुम्ही सीपीआरचे प्रशिक्षण घेतले असेल, तर दर 30 वेळा छाती दाबल्यानंतर 2 वेळा तोंडाद्वारे कृत्रिम श्वास द्या. प्रशिक्षण नसतील तर फक्त वेगाने छाती दाबण्याची प्रक्रिया (Hands-Only CPR) वैद्यकीय मदत येईपर्यंत सतत सुरू ठेवा..तात्काळ वैद्यकीय मदत अन् 'AED' चा वापरअशी आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यास सर्वात आधी रुग्णवाहिका किंवा मेडिकल टीमला कॉल करा. वैद्यकीय टीमला सोबत AED (Automated External Defibrillator) मशीन आणण्याची सूचना द्या. सीपीआर देऊनही रुग्ण शुद्धीवर येत नसेल, तर AED मशीनद्वारे छातीवर सौम्य शॉक देऊन हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जातो..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.