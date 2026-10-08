NANA PATEKAR: नाना पाटेकर रोज ६० सिगारेट ओढायचे; वयाच्या ५६व्या वर्षी सोडली सवय, पण हृदयाला झालेलं नुकसान भरून निघतं का? जाणून घ्या

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनेक पैलू आज चर्चेत आहेत; त्यापैकी एक म्हणजे त्यांची जुनी धूम्रपानाची सवय..दिवसाला ६० सिगारेट… कल्पना करूनही धक्का बसेल इतकं हे प्रमाण! नाना पाटेकर यांनी एकेकाळी इतकं धूम्रपान केलं होतं. विशेष म्हणजे, वयाच्या ५६व्या वर्षी त्यांनी ही सवय सोडली. मग अनेक वर्षं सिगारेट ओढल्यानंतर ती सोडल्यावर हृदयावर झालेला परिणाम कमी होतो का? शरीर पुन्हा पूर्ववत होऊ शकतं का? जाणून घेऊया..नाना पाटेकर रोज ६० सिगारेट ओढायचेनाना पाटेकर यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या धूम्रपानाच्या सवयीबद्दल सांगितलं होतं. ते रोज तब्बल ६० सिगारेट ओढायचे. मात्र, वयाच्या ५६व्या वर्षी त्यांनी धूम्रपान पूर्णपणे सोडलं.त्यानंतर त्यांनी साधी जीवनशैली स्वीकारली आणि स्वतःला फिट व सक्रिय ठेवण्यावर भर दिला..धूम्रपानामुळे हृदयाला धोका का वाढतो?सिगारेटच्या धुरामध्ये शरीरासाठी हानिकारक अनेक रसायनं असतात. ही रसायनं रक्तवाहिन्यांना नुकसान पोहोचवू शकतात, रक्तदाब वाढवू शकतात आणि रक्त गोठण्याची शक्यता वाढवू शकतात.दीर्घकाळ धूम्रपान केल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी आणि इतर पदार्थांचा थर म्हणजेच प्लाक जमा होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि पुढे हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो..Nana Patekar: नानांची भीती खरी ठरली... नटसम्राटबाबतचा काय आहे 'तो' किस्सा?.सिगारेट सोडल्यानंतर शरीरात काय बदल होतात?धूम्रपान सोडल्यानंतर शरीर लगेचच स्वतःला सुधारण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करतं.सिगारेट सोडल्यानंतर काही वेळातच हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब सामान्य पातळीच्या दिशेने येऊ लागतात. रक्तातील कार्बन मोनॉक्साइडचं प्रमाणही कमी होऊ लागतं. त्यामुळे रक्ताची ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता सुधारते.यानंतर काही आठवडे आणि महिन्यांमध्ये रक्ताभिसरण आणि फुफ्फुसांचं कार्य सुधारू शकतं. धूम्रपान सुरू ठेवणाऱ्या व्यक्तीच्या तुलनेत धूम्रपान सोडलेल्या व्यक्तीमध्ये हृदयविकाराचा धोका कालांतराने कमी होतो..अनेक वर्षांचं नुकसान पूर्णपणे भरून निघतं का?धूम्रपान सोडणं कोणत्याही वयात फायदेशीर ठरतं. मात्र, अनेक वर्षं धूम्रपान केल्यामुळे हृदय किंवा रक्तवाहिन्यांना झालेलं प्रत्येक नुकसान पूर्णपणे पूर्ववत होईलच असं नाही.हे नुकसान किती प्रमाणात कमी होईल, हे किती वर्षं आणि किती प्रमाणात धूम्रपान केलं, व्यक्तीचं वय, आधीपासून असलेले आजार आणि जीवनशैली अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं..NANA PATEKAR: नाना पाटेकरांना आवडायची केळफुलाची भाजी; ज्येष्ठ अभिनेते राजकुमारांनी खाल्ली अन् म्हणाले, ‘खिमा खूप छान होता!’.म्हणूनच, धूम्रपान कितीही वर्षं केलं असलं तरी ते सोडणं कधीही उशीराचं नसतं. सिगारेट सोडल्यानंतर शरीराला स्वतःची सुधारणा करण्याची संधी मिळते आणि हृदयविकारासह अनेक गंभीर आजारांचा धोका कमी होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.