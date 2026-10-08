आरोग्य

NANA PATEKAR: नाना पाटेकर रोज ६० सिगारेट ओढायचे; वयाच्या ५६व्या वर्षी सोडली सवय, पण हृदयाला झालेलं नुकसान भरून निघतं का? जाणून घ्या

अनेक वर्षं धूम्रपान केल्यानंतर सिगारेट सोडल्याने हृदयाला झालेलं नुकसान कमी होतं का, धूम्रपानामुळे हृदयावर नेमके कोणते परिणाम होतात आणि सिगारेट सोडल्यानंतर शरीरात कोणते बदल होतात, जाणून घ्या.
NANA PATEKAR SMOKED 60 CIGARETTES DAILY | CAN QUITTING SMOKING REVERSE HEART DAMAGE

NANA PATEKAR SMOKED 60 CIGARETTES DAILY | CAN QUITTING SMOKING REVERSE HEART DAMAGE

sakal

Anushka Tapshalkar
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ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीसह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतील अनेक पैलू आज चर्चेत आहेत; त्यापैकी एक म्हणजे त्यांची जुनी धूम्रपानाची सवय.

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