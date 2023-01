Heart Attack : हिवाळ्यात अंघोळ करताना 'ही' चूक करू नका नाहीतर येऊ शकतो हार्ट अटॅक

Heart Attack : हार्ट अटॅक अशी गोष्ट आहे जो अचानक येतो आणि वेळीच उपचार मिळाले नाही तर जीवही जाऊ शकतो. हल्ली हिवाळ्यात हार्ट अटॅकचे प्रमाण अधिक वाढले आहेत पण तुम्हाला माहिती आहे का अंघोळ करताना जर तुम्ही जर एक चुक केली तर हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता वाढते.

होय, हे खरंय. हिवाळ्यात अंघोळ करताना कोणती चूक करू नये, आज आपण याविषयीच जाणून घेणार आहोत. (never do this mistake while bathing in winter causes Heart Attack : healthy lifestyle )

हिवाळ्यात अंघोळ करणे हे कोणत्याही आव्हानापेक्षा कमी नाही कारण अंघोळ करताना झालेली एक चुक तुमच्या जीवावर बेतू शकते. काही लोकांना हिवाळ्यातही थंड पाण्याने अंघोळ करायची सवय असते जे चुकीचं आहे तर काही लोकांना हिवाळ्यात कडक गरम पाण्याने अंघोळ करायची सवय असते, हे सुद्धा हार्टसाठी धोकादायक असू शकतं.

कोमट पाण्याने अंघोळ करावी

हिवाळ्यात कोमट पाण्याने अंघोळ करणे अधिक फायदेशीर असतं. हेल्थ एक्सपर्ट्सनुसार कोमट पाण्याने अंघोळ केल्याने शरीरावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि शरीराचं तापमान स्थिर राहतं. खरं तर कोमट पानी शरीराचं तापमान वाढवतं आणि ब्लड सर्कुलेशनला प्रोत्साहीत करतं.

हिवाळ्यात थंड्या पाण्याने का अंघोळ करू नये

हिवाळ्यात जेव्हा आपण थंड्या पाण्याने अंघोळ करतो तेव्हा शरीरावर काटे येतात. आपलं शरीर असं रिअॅक्ट करतं जसे की काहीतरी इमर्जंसी आहे आणि ब्लड सर्कुलेशन सुद्धा वाढतं आणि आपलं हार्टपण तेजीने रक्ताला पंप करायला लागतो. अशात हार्ट ब्लडचं सर्कुलेशन थांबवितो ज्यामुळे आपण थरथरायला लागतो ज्यामुळे आपल्या हार्टवरही अधिक दबाव वाढतो.