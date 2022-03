New MRI tool will help in detecting cancer : कॅनडातील वॉटरलू (University of Waterloo)विद्यापीठातील संशोधकांची टीमने नुकतेच एक असे मॅग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टूल विकसित केले आहे ज्यामध्ये कॅन्सर उती(tissue) सामान्य किंवा निरोगी ऊतकांपेक्षा उजळ दिसतात. यामुळे डॉक्टरांना कर्करोगाचे अचूक निदान करणे आणि त्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होईल. (New MRI Tool Made By Scientists Cancer Detection Use Help Study)

एका संशोधनादरम्यान या टूलची निर्मिती करण्यात आली. कॅनडा रिसर्च चेअरमध्ये आर्टिफिशिअरल इंटेलिजेंस अन्ड मेडिकल अमेजिंग प्रोफेसर अलेक्झंडर वोंग (Alexander Wong) यांनी सांगितले की, आमच्या संशोधनात असे दिसून आले की, ''नवीन तंत्रज्ञानामध्ये कर्करोग तपासणी आणि उपचार धोरणे सुधारण्याची क्षमता आहे.''

पेशींचे Cells) की अनियमित पॅकिंग हे निरोगी ऊतींच्या तुलनेत कर्करोगाच्या ऊतींमध्ये पाण्याचे अणू सक्रिय करण्याच्या पद्धतीमध्ये फरक दिसतो. या नवीन तंत्राला सिंथेटिक कॉरिलेटेड डिफ्यूजन इमेजिंग म्हणतात, जे वेगवेगळ्या ग्रेडियंट पल्स स्ट्रेंथ (Gradient Pulse Strength) आणि वेळेवर संश्लेषण आणि एमआरआय सिग्नल कॅप्चर करण्यामधील फरक शोधू शकतो.

अशा सर्वात मोठे संशोधनमध्ये, संशोधकांनी ल्युनेनफेल्ड-टॅनेनबॉम रिसर्च इन्स्टिट्यूट(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), टोरंटोमधील अनेक रुग्णालये आणि ऑन्टारियो इन्स्टिट्यूट फॉर कॅन्सर रिसर्च (Ontario Institute for Cancer Research) यांच्या वैद्यकीय तज्ञांची मदत घेतलीआणि त्यांच्यामार्फत प्रोस्टेट कर्करोगाच्या 200 रुग्णांची तपासणी केली. या अभ्यासाचे निष्कर्ष सायंटिफिक जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत.

संशोधनमध्ये काय आले समोर?

या अभ्यासामध्ये समोर आले की, MRI तंत्रांपेक्षा सिंथेटिक कोरिलेटेड डिफ्यूजन इमेजिंग कॅन्सरग्रस्त उतींना चांगल्या पध्दतीने वेगळे करू शकतो. हे डॉक्टर किंवा रेडिओलॉजिस्टसाठी अधिक चांगले टूल (Tool) ठरू शकते.

तज्ज्ञ काय सांगतात

प्राध्यापक अलेक्झांडर वोंग (Alexander Wong) यांनी सांगितले की,'' प्रोस्टेट कॅन्सर हा पुरुषांमधील दुसरा सर्वात सामान्य कॅन्सर आहे आणि जगभरात, विशेषतः विकसित देशांमध्ये या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे आमच्या संशोधनादरम्यान आम्ही त्याचा तपास करण्यावर भर दिला.''

ते पुढे म्हणाले, "आम्हाला स्तनाच्या कॅन्सरची तपासणी, ओळख आणि उपचार धोरणे विकसित करण्यात खूप चांगले परिणाम मिळाले आहेत." या दृष्टिकोनातून, हे तंत्र इमेजिंग आणि इतर प्रकारच्या कॅन्सर् क्लिनिकल निर्णय घेण्यामध्ये गेम चेंजर असू शकते.