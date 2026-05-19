आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : नैराश्य आणि उपचार

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञकिशोरवयीन मुलांमधील नैराश्य याविषयी आपण गेल्या आठवड्यात काही माहिती बघितली. आता इतर काही माहिती बघूया. हा आजार होण्याची अनेक कारणे आहेत. काही अनुवांशिक घटक, सामाजिक घटक आणि आयुष्यात आलेले काही अनुभव त्याचबरोबर मेंदू होणारे जीवरासायनिक बदल, व्यक्तीमत्व आणि ताणतणाव ही काही हा आजार होण्याची काही कारणे होत..लहान मुलांत हा आजार होण्याचं प्रमाण २.५ टक्के एवढे असून, तर टीनेजर्समध्ये ते प्रमाण ८ टक्के इतकं आहे. टीनेजर मुलांपेक्षा मुलीमध्ये नैराश्याचं प्रमाण अधिक असतं.व्यसनाधीन झालेल्या, चिंतारोग (anxiety), वर्तणुकीतले आजार या मानसिक आजार असलेल्या मुलांना, त्याचबरोबर लर्निंग डिसॉर्डर असणाऱ्या मुलांनाही नैराश्य असतं. आई-वडिलांना, कुटुंबातल्या इतर सदस्यांना नैराश्य असल्यास त्या कुटुंबातल्या मुलाना हा आजार होण्याची शक्यता अधिक असते. मुलांच्या आयुष्यात घडलेल्या व मनावर खोल आघात करणाऱ्या काही घटनांमुळे नैराश्य येतं. उदाहरणार्थ, कुटुंबातल्या जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू. या आजाराचा प्रतिबंध करण्यासाठी फारसे उपाय नाहीत..उपचारमुलांत नैराश्याची लक्षणं आढळल्यास बालमानसोपचार तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यायला हवा. कन्सल्टेशन व मुलांशी विस्तारानं चर्चा केल्यानंतर मुलाला नैराश्य आलं की नाही, ते गंभीर आहे का आणि ते कशामुळे आलं, हे निश्चित होतं. आजाराचं वर्गीकरण वेगवेगळ्या प्रकारे करण्यात येतं. उपचाराची दिशा ठरवताना ते महत्त्वाचं असतं.मेजर डिप्रेशन : गंभीर प्रकारचं नैराश्य असलेल्या मुलांना रुग्णालयात भरती करण्याची गरज असते.डिस्थायमिया : नैराश्य कमी गंभीर; पण कायम प्रकारचं असतं.बायपोलार डिसॉर्डर : यात नैराश्यासोबतच अतिउत्साह आणि अतिक्रियाशीलता असते.तुमच्या मुलाचं नैराश्य वर नमूद केलेल्या कुठल्याही एका प्रकारात मोडत नसेल, तरीही त्याला असलेलं नैराश्य ही एक महत्त्वाची समस्या असून, बालमानसोपचार तज्ज्ञाकडून तपासणी आणि योग्य उपचार करणे अनिवार्य आहेत.तीव्र स्वरूपाचं नैराश्य असेल, जीवन संपवण्याबाबत विचार, प्रयत्न किंवा अगदी चर्चा जरी असेल, तर अशा मुलांना भरती करून मानसोपचारतज्ज्ञांच्या देखरेखीत उपचार करावे लागतील. उपचाराचे तीन प्रकार आहेत. त्यात औषधोपचार, शाॅक ट्रीटमेंट, मानसिक उपचार यांचा समावेश असतो. मानसिक उपचार पद्धती काॅग्नेटिव्ह बिहेवियर थेरपी आणि सायकोथेरपी, कौन्सेलिंग, यांचा समावेश असतो.नैराश्य किंवा असहायतेची भावना कमी करण्यासाठी काही औषधं असतात, मानसोपचारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं ती देण्यात येतात. या औषधांचा प्रभाव आणि त्यांच्यामुळे होणारे साइड इफेक्ट्स यांचं संतुलन साधणं महत्त्वाचं असतं. औषधांच्या प्रकारानुसार नैराश्य बरं होण्यास अवधी लागतो, तो कित्येक आठवड्यांचा असू शकतो. अशी औषधं सुरू केल्यावर अशा मुलावर बारकाईनं लक्ष द्यावं लागतं..सायकोथेरपी : नैराश्य आलेल्या रुग्णाच्या उपचारात सायकोथेरपी महत्त्वाची असते. सायकोथेरपी करताना मुलांच्या भावनेवर परिणाम करणारे घटक समजण्यास मदत होते आणि नैराश्यावर मात मिळवण्यास मदत होते. उपचारात फॅमिली थेरपी, पेरेंट मॅनेजमेंट ट्रेनिंग, तसेच शाळेतील शिक्षकांचा सहभाग यांचा समावेश असतो.नैराश्यासोबत चिंतारोग, अंमली पदार्थांचं व्यसन अशा इतर समस्या असतील, तर त्यावरही उपचार करावे लागतात. लक्षणांची तीव्रता, घरची परिस्थिती आणि इतर समस्या यावर नैराश्याचे खरे उपचार अवलंबून असतात. नीट उपचार झाले नाहीत, तर ही समस्या दीर्घकाळ राहते किंवा वारंवार उद्भवते.पालकांनी आपल्या मुलांना नैराश्य या समस्येशी लढण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करायला हवी. मुलांशी मनमोकळेपणानं संवाद साधावा. नैराश्य म्हणजे असाध्य रोग नसून त्यातून सहज बाहेर पडता येतं, हा आत्मविश्वास मुलांच्या मनात रुजवणं, हे पालकांचं काम आहे. स्वत:त बदल करण्यास आणि आव्हान स्वीकारण्यास त्याला मदत करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.