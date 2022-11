Mosquito: 'या' ब्लड ग्रुपच्या लोकांना चावतात सर्वात जास्त डास; वाचा, संशोधन काय म्हणतं..

अस्वच्छता वाढली की डास देखील वाढतात. डास वाढल्यामुळे आपल्याला डेंगू, मलेरिया, चिकनगुण्या यांसारख्या असंख्य आजारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे प्रत्येकजण डासांपासून सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करतात.

अनेकदा तुम्ही अनुभवलं असेल की डास फक्त काही लोकांनाच चावतात तर काही लोकांच्या आजूबाजूला खूप डास असतात तर काही लोकांच्या आजूबाजूला खूप कमी डास असतात. तुम्हालाही वाटलं असेल असं का होत? चला सविस्तर जाणून घेऊया. (People of this blood group are bitten the most by mosquitoes read what report said)

एका जर्नल सेलमध्ये प्रकाशित झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले की डास त्वचेच्या सुगंधाकडे जास्त आकर्षित होतात त्यामुळे ज्या त्वचेचा सुगंध सर्वात जास्त आकर्षित होता त्याकडे डास सर्वात जास्त चावतात.

डासांमध्ये रिसेप्टर असतो जे त्वचेचा वास घेण्यासाठी मदत करतो

याशिवाय या सर्व्हेत असेही समोर आले आहे की डास फक्त एका विशिष्ट ब्लड ग्रुपकडे जास्त आकर्षिक होतो.संशोधनातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ज्यांचा ब्लड ग्रुप O आहे त्यांच्याकडे डास जास्त आकर्षित होतात. याशिवाय A ब्लड ग्रुप असणाऱ्या लोकांकडेही डास जास्त आकर्षित होतात मात्र त्यापेक्षाही दुप्पट डास O ब्लड ग्रुप असणाऱ्या आकर्षित होतात.