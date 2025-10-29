आरोग्य

Weight Loss Fruits Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग नाश्त्यात 'या' फळांचे करा सेवन

Weight Loss Fruits Breakfast: वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात कोणती फळे खावीत?
Weight Loss Fruits Breakfast:

Weight Loss Fruits Breakfast:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Best Fruits to Eat in Breakfast For Weight Loss: नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर.नाश्त्यात फळे खाणे ही एक चांगली सवय आहे. कारण त्यात नैसर्गिक साखर, जीवनसत्त्वे आणि फायबर असतात. परंतु जर तुमचे ध्येय वजन कमी करायचे असेल तर योग्य फळे निवडणे महत्वाचे आहे. काही फळांमध्ये पाणी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे तुम्ही जास्त काळ तृप्त राहाल आणि फळांमध्ये कमी कॅलरीज आणि जास्त पोषक तत्वे असतात.

Loading content, please wait...
lifestyle
Weight Loss
weight loss news
weight loss tips
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com