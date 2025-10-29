Weight Loss Fruits Breakfast: वजन कमी करण्याचा विचार करताय? मग नाश्त्यात 'या' फळांचे करा सेवन

Best Fruits to Eat in Breakfast For Weight Loss: नाश्ता हा दिवसातील सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर.नाश्त्यात फळे खाणे ही एक चांगली सवय आहे. कारण त्यात नैसर्गिक साखर, जीवनसत्त्वे आणि फायबर असतात. परंतु जर तुमचे ध्येय वजन कमी करायचे असेल तर योग्य फळे निवडणे महत्वाचे आहे. काही फळांमध्ये पाणी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे तुम्ही जास्त काळ तृप्त राहाल आणि फळांमध्ये कमी कॅलरीज आणि जास्त पोषक तत्वे असतात..1. सफरचंदसफरचंदमध्ये फायबर आणि पाणी भरपूर असते. जे तुम्हाला पोट भरलेले ठेवते आणि दिवसाच्या शेवटी जास्त खाण्यापासून रोखते. तुम्ही ते संपूर्ण फळ म्हणून खाऊ शकता किंवा ओट्स किंवा दह्यामध्ये तुकडे घालू शकता.2. बेरीज बेरीमध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि अँटीऑक्सिडंट्स जास्त असतात. त्यांची चव गोड असते आणि ते तुमच्या नाश्त्यात स्मूदीमध्ये किंवा अगदी संपूर्ण गव्हाच्या टोस्टमध्ये टाकून सेवन करू शकता. .3. द्राक्षफळचरबी जाळण्याच्या गुणधर्मांसाठी ओळखले जाणारे, द्राक्षफळ साखर आणि कॅलरीजमध्ये कमी असते. नाश्त्यापूर्वी अर्धे द्राक्षफळ खाल्ल्याने तुमची भूक नियंत्रित होण्यास मदत होऊ शकते.4. पपईपपई खाल्याने पचन सुलभ होते. तसेच वजन कमी करण्यासास मदत होते. तसेच पपईमधील घटक रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. .5. किवीकिवीमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि फायबर मुबलक प्रमाणात असते. नाश्त्यात किवी खाल्याने पचन सुलभ होते आणि यामुळे वजन कमी करण्यास मदत मिळते. 6. कलिंगडकलिंगडमध्ये नैसर्गिक साखर असते, परंतु त्यात बहुतेक पाणी असते, ज्यामुळे त्यात कॅलरीज खूप कमी असतात. ते तुम्हाला हायड्रेटेड राहण्यास आणि पोट भरल्यासारखे वाटण्यास मदत करते..Gastroenterologist warning: रिकाम्या पोटी अजिबात आंबट पदार्थांसह 'हे' 2 पदार्थ खाऊ नका, गॅस्ट्रोलॉजिस्टने व्हिडिओ शेअर करत दिली कारणे.पुढील गोष्टा ठेवा लक्षातफळांचा रस आणि त्यासोबत येणाऱ्या अतिरिक्त कॅलरीज आणि साखरेऐवजी, संपूर्ण फळे निवडा - तुम्हाला जास्त फायबर मिळेल. जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटण्यासाठी फळांसोबत दही, काजू किंवा अंडी खाऊ शकता. सुक्या मेव्यांऐवजी ताजी फळे खावीत. कारण सुक्या मेव्यामध्ये साखर जास्त असते आणि कॅलरीज जास्त असतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.