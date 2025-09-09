आरोग्य

Pregnancy and Hypertension: गर्भावस्थेत वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी ठरू शकतो धोकादायक; सोळाव्या आठवड्यानंतर काळजी घेणे गरजेचे

Kidney Risks Rise After 16 Weeks of Pregnancy: गर्भधारणेच्या सोळाव्या आठवड्यानंतर वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी धोकादायक ठरू शकतो – वेळेवर काळजी घेणे आवश्यक आहे.
High Blood Pressure in Pregnancy

High Blood Pressure in Pregnancy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

High Blood Pressure in Pregnancy: गर्भावस्‍थेतील उच्‍च रक्‍तदाबाकडे दुर्लक्ष करणे हे किडनीवर (मूत्रपिंड) बेतू शकते. गर्भारपणाच्या सोळाव्या आठवड्यानंतर महिलांमध्‍ये उच्च रक्तदाबाचा धोका अधिक प्रमाणात वाढतो. त्‍यामुळे दोन्‍ही किडन्या निकामी होण्‍याचा धोका असल्‍याने गर्भधारणेच्‍या दरम्‍यान डॉक्‍टरांना दाखवावे व उच्‍च रक्‍तदाबाचे निदान झाल्‍यास त्‍यावर तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्‍या सल्‍ल्‍याने त्‍यावर उपचार करावेत, असे आवाहन मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
health news
Health Department
Pregnant Women
blood pressure
pregnancy
Pregnant mothers
Pregnant
Pregnancy Tips
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com