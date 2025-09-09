Pregnancy and Hypertension: गर्भावस्थेत वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी ठरू शकतो धोकादायक; सोळाव्या आठवड्यानंतर काळजी घेणे गरजेचे

High Blood Pressure in Pregnancy: गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष करणे हे किडनीवर (मूत्रपिंड) बेतू शकते. गर्भारपणाच्या सोळाव्या आठवड्यानंतर महिलांमध्ये उच्च रक्तदाबाचा धोका अधिक प्रमाणात वाढतो. त्यामुळे दोन्ही किडन्या निकामी होण्याचा धोका असल्याने गर्भधारणेच्या दरम्यान डॉक्टरांना दाखवावे व उच्च रक्तदाबाचे निदान झाल्यास त्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने त्यावर उपचार करावेत, असे आवाहन मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञांनी केले आहे..ससून रुग्णालयात पंधरा दिवसांपूर्वी एका २३ वर्षीय गर्भवतीवर आईने दान केलेल्या मूत्रपिंडाचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. तिने गर्भधारणेदरम्यान तपासणीच न केल्याने उच्च रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष केले होते. प्रसूतीनंतर तिचे दोन्ही मूत्रपिंड निकामी झाले. खासगी रुग्णालयात त्यासाठी तिला १५ ते २० लाख रुपयांचा खर्च सांगितला होता. वास्तविक पाहता दीर्घकाळ वेदनाशामक औषधे घेतल्यानंतर मूत्रपिंड निकामी होतात. यावरून गर्भधारणेदरम्यानचा उच्च रक्तदाब किती तत्काळ गंभीर परिणाम करतो हे दिसून येते. .याबाबत ससून रुग्णालयातील मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ डॉ. संदीप मोरखंडीकर म्हणाले, ‘‘गर्भधारणेदरम्यानचा उच्च रक्तदाब हा काही गर्भवतींमध्ये १६व्या आठवड्यानंतर दिसून येतो. त्याचे वेळीच निदान करून औषधोपचाराने नियंत्रण मिळवायला हवे. अन्यथा प्रसंगी गर्भपातही करावा लागतो व दोन्ही मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका असतो. ससून रुग्णालयात २४व्या आठवड्यानंतर गर्भपात करण्यासाठी जी प्रकरणे येतात. त्यामध्ये अनियंत्रित उच्च रक्तदाब हे देखील एक कारण आहे. म्हणून गर्भधारणेदरम्यान त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.’’ केवळ आईसाठीच नव्हे तर गर्भातील बाळासाठीदेखील हे गंभीर धोक्याचे कारण ठरू शकते. या अवस्थेला ‘जेस्टेशनल हायपरटेन्शन’ असेही म्हणतात. उच्च रक्तदाबामुळे मूत्रपिंडांवर ताण येतो. रक्तातील दाब सतत वाढलेला राहिल्यास मूत्रपिंडातील सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ लागते. याशिवाय, गर्भातील बाळाच्या वाढीवरही प्रतिकूल परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत गर्भपात करावा लागण्याची वेळ येऊ शकते..काय काळजी घ्याल?गर्भारपणात नियमित रक्तदाब तपासणी करावी चक्कर येणे, अशक्तपणा, अंगावर सूज येणे, दृष्टी धूसर होणे, वजन वाढणे असे लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. उच्च रक्तदाबाचे निदान झाल्यास औषधोपचार सुरू करावेत मूत्र तपासणी करून प्रथिनगळती आहे का ते पाहावे. किडनीचे आजार टाळण्यासाठी मिठाचे प्रमाण कमी ठेवणे, पुरेसे पाणी पिणे, विश्रांती घेणे आवश्यक.एक ते दोन टक्के गर्भवतींमध्ये मूत्रपिंड निकामी होण्याचे प्रमाण आहे. ज्या महिलांना आधीपासूनच मूत्रपिंडविकाराचा त्रास असेल तर गर्भावस्थेत मूत्रामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण प्रोटिन लिकेज) वाढू शकतो व उच्च रक्तदाब वाढू शकतो. सोबत ‘प्री-एक्लॅम्पशिया’ आणि ‘एक्लॅम्पशिया’ हे उच्च रक्तदाबामुळे गंभीर आजार उद्भवतात. आधीच मूत्रपिंड किंवा रक्तदाबाचा आजार नसताना गर्भावस्थेदरम्यान जर उच्च रक्तदाब किंवा प्रथिनांचे प्रमाण वाढले तरी फारशी काळजी करण्याची गरज पडत नाही. ते आपोआप बरेही होते. या वेळी सतर्क राहून, सोनोग्राफी, युरिन यांच्या तपासण्या करून घ्याव्यात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार घ्यावेत.- डॉ. अभय हुपरीकर, ज्येष्ठ मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.