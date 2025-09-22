Ragi Roti For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी नाचणी भाकर खाणे योग्य पर्याय मानला जातो का?

वजन कमी करण्यासाठी रागी रोटी एक प्रभावी पर्याय आहे. फायबर, प्रथिने आणि खनिजांनी समृद्ध असलेल्या रागीमुळे भूक नियंत्रित होते आणि निरोगी वजन कमी करण्यास मदत होते. संतुलित आहारात रागी रोटीचा समावेश केल्यास शाश्वत वजन व्यवस्थापन साध्य होऊ शकते..Ragi bhakri for Navratri fasting weight loss: वजन कमी करण्यासाठी अनेक लोक विविध पदार्थांचे सेवन करतात. तसेच अनेक लोक जिममध्ये जाऊन वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु संतुलित आहार असणे देखील गरजेचे आहे. तुमच्या दैनंदिन आहारात नाटणीच्या भाकरीचा समावेश करावा. यामध्ये फायबर, प्रथिने आणि आवश्यक खनिजांनी समृद्ध, ते भूक नियंत्रित करण्यास आणि निरोगी वजन कमी करण्यास मदत करू शकते. नाचणीची भाकरी खाण्याचे कोणते फायदे आहेत हे जाणून घेऊया. .वजन कमी करण्यासाठी नाचणीची भाकरी चांगली आहे का?नाचणीच्या भाकरीमध्ये फायबर आणि प्रथिने जास्त असल्याने ते वजन कमी करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. फायबर तुम्हाला पोट भरण्यास मदत करते, जास्त खाण्यापासून रोखते तर प्रथिने स्नायू तयार करतात आणि चयापचय वाढवतात, अधिक कॅलरीज बर्न करतात. कॅल्शियम, लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध आणि नैसर्गिकरित्या ग्लूटेन-मुक्त, नाचणी हे एक पौष्टिकतेने भरलेले आहे. .पॉलीफेनॉल समृद्धनाचणीमध्ये उच्च प्रमाणात असलेले पॉलीफेनॉल घटक लठ्ठपणा रोखण्यासह अनेक आरोग्य फायदे देतात. संशोधनातून असे दिसून आले आहे की नैसर्गिक पॉलीफेनॉल वजन वाढण्यास प्रतिबंध करू शकतात तर दररोज रागीचे सेवन केल्याने गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या आणि मधुमेहाचा धोका कमी होतो, हे वजन वाढण्यास कारणीभूत असलेले दोन प्रमुख घटक आहेत..ग्लूटेन-मुक्तनाचणी ग्लूटेन-मुक्त असल्यामुळे ग्लूटेन असहिष्णुता असलेल्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. शिवाय, ग्लूटेन अनेकदा वजन वाढण्याशी जोडलेले असते. नाचणीसारखे ग्लूटेन-मुक्त पदार्थ खाल्ल्याने वजन कमी होण्यास मदत होऊ शकते..नाचणी भाकर कशी बनवायची?१. पीठ मळण्यासाठी गरम पाणी वापरा, जेणेकरून ते मऊ, लवचिक होईल आणि परिपूर्ण नाचणीची भाकर तयार होते. २. पोत वाढविण्यासाठी आणि ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी तूप किंवा तेल मिसळा.३. पीठ ३० मिनिटे तसेच राहू द्या, जेणेकरून पीठ ओलावा समान रीतीने शोषून घेईल.४. भेगा पडू नयेत म्हणून पीठ हलक्या हाताने लाटून घ्या आणि चिकटू नये म्हणून कोरडे नाचणीचे पीठ टाका.५. मध्यम आचेवर रोटी शिजवा, दोन्ही बाजूंनी हलक्या हाताने दाबून ती फुगण्यास मदत करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.