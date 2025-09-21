Suji Chila Vs Besan Chilla Vs Wheat Roti: रवा चिला, बेसण चिला कि चपाती? वजन कमी करण्यासाठी काय फायदेशीर?

वजन कमी करण्यासाठी काय खावे?हा प्रश्न अनेकांना पडतो.पण वजन कमी करण्यासाठी रवा चिला, बेसण चिला कि चपाती? काय फायदेशीर आहे. .Weight Loss Diet: जेव्हा लोक वजन कमी करण्याचा प्रवास सुरू करतात तेव्हा पहिले आव्हान असते ते दररोज काय खावे हे ठरवणे. भारतीय घरांमध्ये, रवा चिला, बेसन चिला आणि गव्हाची चपाती हे तीन मुख्य पर्याय आहेत. हे सर्व पोट भरणारे, बनवण्यास सोपे आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. वजन कमी करण्यावर त्यांचा परिणाम वेगळा आहे. सुजी चिला, हलका आणि पचण्यास सोपा आहे; बेसन चिला प्रथिने आणि फायबरने समृद्ध आहे, तर गव्हाची चपाती कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबरचा संतुलित स्रोत आहे. तुमच्या फिटनेसाठी काय योग्य आहे हे जाणून घेऊया. .रवा चिलारवा चिला मऊ, हलका आणि पोटाला सहज पचतो. त्यात मध्यम कॅलरीज असतात पण त्यात प्रामुख्याने कार्बोहायड्रेट भरपूर असतात, प्रथिने आणि फायबर कमी असतात. यामुळे ते पचनासाठी चांगले असते, परंतु ते तुम्हाला जास्त काळ पोट भरू शकत नाही. वजन कमी करण्यासाठी रवा चिला अशा दिवशी उपयुक्त आहे जेव्हा तुम्हाला हलके काहीतरी खायचे आहे. .बेसन चिलावजन कमी करण्यासाठी बेसन चिला हे तीनपैकी सर्वात आरोग्यदायी मानले जाते. त्यात प्रथिने आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते, जे स्नायू तयार करण्यास आणि भूक कमी करण्यास मदत करते. ते रक्तातील साखरेची पातळी देखील स्थिर करते, अचानक जेवणाची इच्छा टाळते. भाज्यांसोबत एकत्र करून आणि कमीत कमी तेलात शिजवल्यास, बेसन चिला चरबी कमी करण्यासाठी एक शक्तिशाली जेवण बनते..चपातीचपाती ही भारतात सर्वांच्या घरी बनवली जाते. यामध्ये फायबर, कोर्बोहायड्रा, प्रोथिन मुबलक प्रमाणात असते. जरी ती बेसन चिलाइतकी प्रथिनेयुक्त नसली तरी, ती स्थिर ऊर्जा देते आणि तुम्हाला योग्य वेळेसाठी पोटभर ठेवते. जेव्हा ते कमी प्रमाणात खाल्ले जाते ,तेव्हा ते संतुलित वजन कमी करण्यास मदत करते. रात्री जास्त चपाती खाल्ल्याने जास्त कार्बोहायड्रेट्समुळे प्रगती मंदावते..Heart Health: आहारात 'या' 5 पदार्थांचा करा समावेश रक्तवाहिन्या कधीच होणार नाही ब्लॉक.तृप्ती आणि भूक नियंत्रणबेसन चिलामध्ये हाय प्रोटिन आणि फायबर असते. गव्हाची चपाती मध्यम प्रमाणात तृप्तता देते परंतु भाजी किंवा डाळीसोबत खाण्याची आवश्यकता असू शकते.रवा चिला लवकर पचतो आणि तुम्हाला लवकर भूक लागू शकते..वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही कोणता निवडावा?जर तुमचे मुख्य लक्ष्य वजन कमी करणे असेल, तर बेसन चिला हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ते भूक नियंत्रित करते, स्नायूंच्या आरोग्यास समर्थन देते आणि तुम्हाला ऊर्जावान ठेवते. गव्हाची चपाती अजूनही तुमच्या आहाराचा भाग असू शकते. दुपारच्या जेवणासाठी किंवा रात्रीच्या जेवणासाठी. रवा चिला हलक्या जेवणासाठी किंवा स्नॅक्ससाठी चांगला आहे, परंतु तो तुमचा मुख्य वजन कमी करणारा आहार नसावा.वजन कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम - बेसन चिलासंतुलित पर्याय - गव्हाची चपातीहलके जेवण - रवा चिला.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.