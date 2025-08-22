Metabolic Health: तुम्हीही 'या' चांगल्या सवयींमुळे झटक्यात कमी करू शकता पोटाचा वाढता घेर, मेटाबॉलिक डॉक्टरांनी शेअर केली पोस्ट

how to reduce belly fat naturally: पोटाचा वाढता घेर हा पचनसंस्था आरोग्य, हार्मोन्स आणि झोपेच्या वेळीशी संबंधित असतो. अनेक लोक जास्त आणि शरीराला घातक असणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करतात. याबाबत मेटाबॉलिक आणि फिजिओ डॉक्टर सुधांशू राय यांनी काही नैसर्गिक उपाय सांगितले आहेत,ज्यामुळे तुम्हाला पोटाचा घेर कमी करण्यास मदत होईल. .साखर,कॉफी, बेकरी पदार्थ रात्रा खाणे टाळासाखरेचे प्रमाण कमी केल्याने कॅलरीज कमी होतात. जागतिक आरोग्य संघटना आरोग्य आणि विकासासाठी पोषण विभागाचे संचालक डॉ. फ्रान्सिस्को ब्रांका म्हणाले आमच्याकडे पुरावे आहे की मुक्त साखारेचे सेवन एकूण ऊर्जेच्या १० टक्के पेक्षा कमी ठेवल्याने जास्त वजन, लठ्ठपणा आणि दात किडण्याचा धोका कमी होतो. कोमट पाण्यात जिरं टाकून प्यावेतुम्हाला पोटाचा घेरा कमी करायचा असेल तर स्वयंपाकघरातील काही गोष्टींचा वापर करू शकता. वजन जास्त असलेल्या लोकांनी जिऱ्याच्या पाण्याचे सेवन करावे. एका रिसर्चनुसार असे समोर आले की कोलेस्ट्रॉल सुधारते. ओवा खाल्याने पचन सुरळित राहते. .पौष्टिक नाश्तासकाळी नाश्ता करायचा असेल तर सकाळी १० वाजता करावा. नाश्त्यात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.30 मिनिटे चालापोटावरची चरबी कमी करण्यासाठी नियमितपणे ३० मिनिटे चालावे. यामुळे कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते..आवळा किंवा लिंबाचा रसआवळा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. यातील अनेक पोषक घटक शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करते. जर तुम्हाला पोटाचा घेर कमी करायचा असेल तरआवळा आणि लिंबाच्या रसाचे सेवन करू शकता. .रात्री झोप घ्यावीशरीराला पुरेशी झोप मिळाल्यास हार्मोन्स संतुलित राहतात. झोपण्याआधी जेवण अर्धा किंवा एक तास आधी करावे. शरीराला ७ ते ८ तासाची झोप गरजेची असते. तुम्ही १०:३०च्या सुमारास झोपले पाहिजे..पोटाचा घेर वाढण्याचे मुख्य कारण काय आहे?जास्त कॅलरी घेणे, कमी शारीरिक हालचाल आणि तणावामुळे पोटाची चरबी वाढते. .पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी कोणता व्यायाम सर्वोत्तम आहे?प्लँक, सिट-अप्स आणि HIIT कार्डिओ व्यायाम पोटाचा घेर कमी करण्यास प्रभावी आहेत. .आहारात कोणते बदल आवश्यक आहेत?साखर, प्रक्रिया केलेले पदार्थ टाळणे आणि हिरव्या भाज्या, फळे यांचा समावेश करणे उपयुक्त आहे..पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी किती वेळ लागतो?सातत्यपूर्ण आहार आणि व्यायामाने 4-8 आठवड्यांत बदल दिसू शकतात, परंतु हे व्यक्तीनुसार बदलते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.