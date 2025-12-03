Women Health Risks: स्त्रियांमध्ये वाढतोय रक्तदाब, मधुमेहाचा धोका ; 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियानातील आकडेवारीतून उघड

बदलती जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या सवयी, व्यायामाचा अभाव, औद्योगिकरित्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड) अतिरिक्त सेवनामुळे समाजात उच्च रक्तदाब, मधुमेह आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. शहरात नुकत्याच झालेल्या 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियानाच्या माध्यमातून ३० वर्षे वयोगटावरील केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत ४० टक्के महिलांना उच्च रक्तदाब; तर २२ टक्के महिलांना मधुमेहाचे निदान झाले. .'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान १७ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबरदरम्यान देशभर राबवले गेले. त्यानुसार ते पुणे महापालिकेने शहरातदेखील राबवले. त्याअंतर्गत जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. ही आकडेवारी चिंताजनक व डोळे उघडायला लावणारी आहे. कारण, या जीवनशैलीविषयक आजारांमुळे पुढे नियमित औषधे घ्यावी लागतात. परंतु, याची लवकर तपासणी झाल्यास पक्षाघात, मूत्रपिंड निकामी होणे, हृदयरोग यांसारखी भविष्यातील होणारी शारीरिक गुंतागुंत टाळता येतात..उच्च रक्तदाबाचे निदान झालेल्या १३ हजार ८५० महिलांपैकी एक हजार ७३६ महिलांना तीव्र स्वरूपाचा उच्च रक्तदाब आढळला. त्यांना तत्काळ तृतीयस्तरीय रुग्णालयात उपचारांसाठी पाठविले. तर, १० हजार ५७९ महिलांचा सध्या उपचारांबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. मधुमेहाचे निदान झालेल्या सात हजार ४७४ महिलांपैकी एक हजार २१६ महिलांना तीव्र स्वरूपाचा मधुमेह असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात पाठविले असून उर्वरित महिलांवर नियमित उपचारांबाबत पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या साहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांनी दिली..महिला अनेकदा कुटुंबाची काळजी घेताना स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. जेव्हा त्या उपचारासाठी येतात, तोपर्यंत आजार पुढील अवस्थेत पोहोचलेला असतो. या मोहिमेमुळे आजारांचे निदान झाले. ताणतणाव, नियमित आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि अयोग्य आहार या घटकांमुळे आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. निदान झालेल्या प्रत्येक महिलेला योग्य उपचार मिळावा, यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्न करत आहे. महापालिका आता विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि कमी उत्पन्न गटांमध्ये जनजागृती मोहीम राबविण्याची तयारी करत आहे.- डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका.महत्त्वाची निरीक्षणेमहिलांची उच्च रक्तदाब तपासणी ३४ हजार ३९४उच्च रक्तदाबाचे निदान (वरील पैकी) १३ हजार ८५०टक्केवारी ४० मधुमेह तपासणी ३४ हजार ६७८मधुमेहाचे निदान (२२ टक्के) ७ हजार ४७४टक्केवारी २२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.