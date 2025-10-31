Female Cancer: तरुण महिलांमध्ये कर्करोगाचे वाढते प्रमाण; स्तन कर्करोगाविषयी जागरूकता ही काळाची गरज !

– डॉ. दिपाली गोंजारी, वरिष्ठ ब्रेस्ट ऑन्कोसर्जन, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल, पुणेपुणे : भारतात दर चार मिनिटांनी एका महिलेला स्तनाचा कर्करोग असल्याचे निदान केले जाते, आणि त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे हा आजार आता केवळ वृद्ध महिलांपुरता मर्यादित न राहता तीस ते चाळीस वयोगटातील तरुण महिलांमध्येही झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. हा आजार अनेकदा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय शरीरात प्रवेश करतो आणि कळण्याच्या वेळी तो घट्ट मुळे रोवून बसलेला असतो. त्यामुळे महिलांनी आपल्या शरीरातील लहानसहान बदल ओळखणे, वेळोवेळी तपासणी करून घेणे आणि लवकर निदान करणे हे अत्यावश्यक ठरते..Akole Politics:'पिचडांची नात थोरातांच्या भेटीस'; गिरिजा यांच्या भेटीची अकोले तालुक्यात चर्चा, राजकारणात एन्ट्री करणार?.डॉ. दिपाली गोंजारी सांगतात की, “स्तनाचा कर्करोग लवकर ओळखला गेला तर मृत्यूदर मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो. सुरुवातीच्या अवस्थेत निदान झाल्यास पाच वर्षांचे जगण्याचे प्रमाण ९९ टक्क्यांहून अधिक असते, पण उशिरा निदान झाल्यास ते फक्त २७ टक्क्यांवर येते.” शरीर अनेकदा या आजाराबद्दल सूक्ष्म संकेत देत असते – जसे स्तनात किंवा काखेत गाठ जाणवणे, स्तनाचा आकार बदलणे, त्वचेवर खोलगटपणा दिसणे, स्तनाग्रातून स्त्राव येणे किंवा त्वचेवर लालसरपणा दिसणे. मात्र व्यस्त जीवनशैली, भीती किंवा "आपल्याला काही होणार नाही" या गैरसमजामुळे अनेक महिला हे संकेत दुर्लक्षित करतात..सर्व स्तनाचे कर्करोग एकसारखे नसतात. काही प्रकार कमी आक्रमक असतात, जसे डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू (डीसीआयएस), जे दूधवाहिन्यांपुरते मर्यादित राहतात. तर इनव्हेसिव्ह डक्टल कार्सिनोमा (आयडीसी) आणि इनव्हेसिव्ह लोब्युलर कार्सिनोमा (आयएलसी) हे आसपासच्या ऊतींमध्ये पसरतात. काही दुर्मिळ पण आक्रमक प्रकार – इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कॅन्सर, ट्रिपल निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर आणि पॅजेट्स डिसीज ऑफ द निपल – यांचे निदान व उपचार अधिक आव्हानात्मक असतात. प्रत्येक प्रकाराची माहिती असणे आणि योग्य निदान मिळवणे हे रुग्णासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..काही जोखीम घटक नियंत्रणाबाहेर असतात – जसे वय, कुटुंबातील इतिहास किंवा आनुवंशिक बदल (BRCA1/2). परंतु जीवनशैलीशी संबंधित घटकांवर नियंत्रण ठेवून धोका कमी करता येतो. असंतुलित आहार, व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा, मद्यपान आणि तंबाखू सेवन हे धोका वाढवणारे घटक आहेत. स्त्रियांच्या प्रजननाशी संबंधित बाबी – लवकर पाळी येणे, उशिरा रजोनिवृत्ती होणे किंवा कमी गर्भधारणा – यांचाही परिणाम होऊ शकतो. स्तनपान केल्याने हार्मोन्स संतुलित राहतात आणि त्यामुळे कर्करोगाचा धोका नैसर्गिकरीत्या कमी होतो.२० वर्षांनंतर प्रत्येक महिलेनं दर महिन्याला स्वतःची तपासणी करावी. २० ते ३९ वयोगटात दर दोन ते तीन वर्षांनी क्लिनिकल तपासणी आणि ४० वर्षांनंतर दरवर्षी मॅमोग्राफी करणं गरजेचं आहे. उच्च जोखीम असलेल्या महिलांसाठी थ्रीडी मॅमोग्राफी किंवा एमआरआय तपासणी उपयुक्त ठरते..समाजात अजूनही अनेक गैरसमज प्रचलित आहेत – जसे स्तनावर इजा झाली म्हणून कर्करोग होतो, मोठ्या आकाराच्या स्तनांमध्ये धोका अधिक असतो किंवा फक्त वृद्ध महिलांनाच हा आजार होतो. प्रत्यक्षात या समजुती चुकीच्या आहेत. योग्य माहिती आणि स्वतःच्या आरोग्याबद्दल जागरूकता ठेवल्यास उपचारात होणारा विलंब टाळता येतो. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, योग्य वजन राखणे आणि तंबाखू-मद्यापासून दूर राहणे हे अत्यंत आवश्यक आहे..मोठी बातमी! ‘एटीएस’चे पथक सोलापुरात, चौकशीसाठी दोघांना उचलले; एकजण जुबेर हंगरगेकरचा वर्गमित्र, तर दुसरा संपर्कातील शिक्षक; जेलरोड पोलिसांकडूनही चौकशी.\rडॉ. गोंजारी म्हणतात, “स्तनाचा कर्करोग योग्य वेळेची वाट पाहत नाही – म्हणून आपणही थांबू नये. जागरूकता, प्रतिबंधक उपाय आणि नियमित तपासणी या तीन गोष्टी जीव वाचवू शकतात.” स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रकार, लक्षणे आणि तपासणीच्या पद्धती यांचे ज्ञान असणे ही आजच्या काळाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.