Rising Viral Infections in India: भारतात वाढतोय विषाणूजन्य आजारांचा धोका; साडेचार लाख नमुन्यांचा आयसीएमआरचा धक्कादायक खुलासा

Health News Marathi: भारतीयांमधील विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण हे लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याची धक्कादायक माहिती 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (आयसीएमआर) या संस्थेच्या अभ्यासातून पुढे आली आहे. वैद्यकीय अभ्यासकांनी यासाठी साडेचार लाख रुग्णांची तपासणी केली असता त्यातील ११.१ टक्के एवढ्या नमुन्यांमध्ये विषाणूंचे अस्तित्व आढळून आले आहे. ज्यांच्या शरीरात हे विषाणू आढळून आले त्यांच्या आरोग्याला मोठा धोका असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. जनआरोग्याला संसर्गजन्य आजारांचा नेमका किती धोका आहे? याची पडताळणी करण्यासाठी हे संशोधन करण्यात आले होते. .संबंधित विषाणू आणि आजारइन्फ्लूएंझा ए श्वसनाचा संसर्गडेंगी विषाणू तीव्र ताप, रक्तस्राव होणार तापहेपेटायटिस ए पिवळा काविळनोरोव्हायरस तीव्र अतिसारहर्पीस सिम्प्लेक्स व्हायरस (एचएसव्ही) तीव्र मेंदूज्वर.Lung Infection: फुफ्फुसांचा संसर्ग म्हणजे काय अन् तो कशामुळे होतो? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात.संसर्गातील वाढपहिली तिमाही (जानेवारी-मार्च २०२५)- १०.७टक्के संसर्गाचे प्रमाण२ लाख २८ हजार ८५६ एकूण नमुने२४ हजार ५०२ रोगजंतू आढळलेले नमुनेदुसरी तिमाही (एप्रिल-जून २०२५)- ११.५ टक्के संसर्गाचे प्रमाण२ लाख २६ हजार ०९५ एकूण नमुने२६ हजार ०५५ - रोगजंतू आढळलेले नमुने०.८ टक्के संसर्ग दरात वाढ.विषाणू प्रसाराची कारणेस्वच्छतेचा अभावलोकसंख्या वाढगजबजलेली ठिकाणेवाढते नागरीकरणवातावरणातील बदलसामाजिक- आर्थिक बदलआरोग्य सुविधांचा अभाव.Dry Eye Risk in Youth: डिजिटल युगात डोळ्यांवर येणाऱ्या ताणामुळे तरुणाईंना 'ड्राय आय'चा धोका! शरीरात हे बदल दिसताच करा पुढील उपाय.देशाची एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता संसर्गाचे हे प्रमाण कमी असले तरीसुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. भविष्यात बदलत्या ऋतुमानानुसार संसर्गजन्य आजार बळावू शकतात तसेच काही नवीन संसर्गजन्य आजार देखील पसरू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय उपखंडातील वातावरण काहीसे उष्णकटिबंधीय असल्याकारणाने संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. तसेच वातावरणातील बदलामध्ये तीव्र असे चढउतार पाहायला मिळतात. शहरांतील लोकसंख्येची वाढत चाललेली घनता आणि मर्यादित आरोग्य सुविधा यामुळे विषाणूंचा वेगाने प्रसार होतो.