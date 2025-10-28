Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य

Rujuta Diwekar’s Simple Indian Diet Plan for Natural Fat Loss: आपल्याला निरोगी राहण्यासाठी, त्वचेच्या समस्या असतील, केसांच्या समस्या असतील, याव्यतिरिक्त शरीराच्या समस्या असतील तज्ज्ञ मंडळी किंवा घरातील वयोवृद्ध आपल्याला सर्वात आधी आपला आहार सुरळीत करायला सांगतात. याचाच अर्थ आपल्या आरोग्यासाठी आपला आहार अतिशय महत्त्वाचा आहे. पौष्टिक व संतुलित आहारामुळे शरीर तंदुरुस्त राहते, तर जंक फूड आणि जास्त तेलकट पदार्थांमुळे वजन वाढते आणि दीर्घकालीन आजार होण्याची शक्यता असते. पण आपण जेव्हा बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या फिटनेसकडे बघतो तेव्हा आपल्यालाही त्यांच्या आहाराबद्दल जाणून घ्यायची फार उत्सुकता असते. त्यातही अभिनेत्री करीना कपूर खान ही नेहमीच तिच्या फिट आणि हेल्दी लाइफस्टाइलसाठी चर्चेत राहिली आहे. तिची आहारशैली हे दाखवते की फिट राहण्यासाठी उपासमार करण्याची गरज नाही, तर संतुलित आणि शाश्वत आहार घेणे महत्त्वाचे आहे..नुकतीच दिवाळी झाली असल्यामुळे फराळाचे चमचमीत पदार्थ खाऊन बऱ्यापैकी वजन वाढलेच असेल. अशात करीना कापूरची न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर यांनी दिलेला वजन कमी करण्यासाठीचा डायट प्लॅन आपल्या उपयोगी शकतो..Explained: फॅटला करा बाय बाय! कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी आहारात 'या' सुपरफूड्सचा समावेश करा.फिटनेससाठी आहाराचे महत्त्ववजन कमी करायचं असेल किंवा वाढवायचं असेल; शरीर तंदुरुस्त ठेवायचं असेल तर फक्त व्यायाम करून चालत नाही, तर योग्य आहार घेणेही महत्त्वचे असते. चुकीचा आहार घेतला तर कितीही व्यायाम केला तरी हवे तसे परिणाम दिसत नाहीत. याच विषयावर करीना कपूरची आहारतज्ज्ञ रुजुता दिवेकर यांनी इन्स्टाग्रामवर एक सोपा आणि टिकाऊ डायट प्लॅन सांगितला आहे. या आहाराचा उद्देश म्हणजे हृदयाचं आरोग्य सुधारावं, कमरेचा घेर कमी व्हावा आणि शरीर नैसर्गिक पद्धतीने फिट राहावं..सकाळची योग्य सुरुवातकरीना कपूरच्या न्यूट्रिशनिस्ट ऋजुता दिवेकर यांच्या मते सकाळची सुरुवात योग्य केल्यास संपूर्ण दिवस प्रसन्न जातो. सकाळी उठल्यावर १०–१५ मिनिटांत काहीतरी हलके आणि पौष्टिक खावे. पण चहा आणि कॉफी टाळावे. त्यामुळे ऍसिडिटी होते किंवा त्वचेवर पिंपल्स येऊ शकतात. त्याऐवजी केळं, भिजवलेले बदाम किंवा अक्रोड अशा नैसर्गिक पदार्थांचा समावेश करावा. हे पदार्थ शरीराला ऊर्जा देतात आणि दिवसाची सुरुवात चांगली करतात.मिड-मॉर्निंग क्रेविंग्सवर उपायसकाळच्या नंतर अनेकांना थोडी भूक लागते आणि तेव्हा ते अस्वास्थ्यकर स्नॅक्सकडे वळतात. या सवयीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऋजुता दिवेकर हंगामी फळं, नारळपाणी किंवा घरीच बनवलेले सरबत घेण्याचा सल्ला देतात. हे पदार्थ शरीराला ताजेतवाने ठेवतात आणि पचनसंस्थेला मदत करतात..Youth Embrace Balanced Diet: संतुलित आहाराकडे तरुणाईचा कल; आरोग्यदायी आहार पुरविणाऱ्या फूड स्टार्टअप्सला बाजारपेठेत मोठी मागणी!.पौष्टिक नाश्ता करानाश्ता हा दिवसातील अत्यंत महत्त्वाचा आहार आहे. त्यामुळे ऋजुता पारंपरिक घरगुती पदार्थांना महत्त्व देण्याचा सल्ला देतात, जसे की पोहे, उपमा, इडली, डोसा किंवा पराठा. हे पदार्थ नैसर्गिक, पौष्टिक आणि ऊर्जा देणारे असतात. पॅकेज्ड सीरिअल्स किंवा जास्त साखर असलेले ज्यूस टाळावेत असेही त्या सांगतात.दुपारी संतुलित जेवण करादुपारचे जेवण साधारणतः ११ ते १ या वेळेत करावे. जेवणात पोळी, भाजी, वरण, भात आणि चटणी असावी. आठवड्यातून दोनदा मिलेट्स म्हणजेच ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांचा आहारात समावेश करावा. उन्हाळ्यात हलका आणि पचायला सोपा आहार घ्यावा, तर हिवाळ्यात उष्ण पदार्थ जास्त खावेत. जास्त तेलकट किंवा एकाचवेळी दोन प्रकारचे धान्य एकत्र खाऊ नये असे ऋजुता दिवेकर सांगतात..Winter Healthcare Tips: हिवाळ्यात उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स; घ्या त्वचा, केस आणि आरोग्याची काळजी.संध्याकाळी हेल्दी स्नॅक खादुपारच्या जेवणानंतर काही वेळ गेल्यावर भूक लागते, त्यामुळे संध्याकाळी ४ ते ६ या वेळेत हलका नाश्ता करावा. भिजवलेले शेंगदाणे, मोड आलेली कडधान्ये किंवा घरचे हलके पदार्थ हे चांगले पर्याय आहेत. चहा किंवा कॉफी घ्यायची असल्यास ती पूर्ण दूध आणि थोड्या साखरेसह घ्यावी. मात्र ४ नंतर कॅफिन टाळण्याचा प्रयत्न करावा.रात्री हलके जेवण करा रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या २-३ तास आधी, म्हणजे साधारण ७ ते ८.३० दरम्यान करावे. खिचडी, वरण-भात यांसारखे हलके आणि पचायला सोपे पदार्थ उत्तम पर्याय आहेत. रात्री हलके जेवण केले तर ते पचन सुधारते आणि चांगली झोप येण्यास मदत करते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.