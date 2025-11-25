चाळिशीनंतरचा सुरक्षित आणि शास्त्रशुद्ध व्यायाम!

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे(हृदयरोगतज्ज्ञ)मागील लेखामध्ये आपण हृदयविकारानंतरच्या व्यायामाविषयी माहिती घेतली होती. या लेखामध्ये आपण हृदयविकार नसेल पण वाढलेले वय, मधुमेह, रक्तदाब इत्यादी जोखीम घटक असतानाही सुरक्षित आणि शास्त्रशुद्ध व्यायाम कसा करावा याविषयी सखोल माहिती घेऊयात. रमेश, वय ४०, आयटी क्षेत्रात काम करणारा, अनेक वर्षांपासून नियंत्रणात नसलेला मधुमेह, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा आणि सुरुवातीचे कोरोनरी आर्टरी डिसीज घेऊन जगत होता. डॉक्टरांनी त्याला व्यायाम सुरू करण्याचा सल्ला दिला; परंतु सुरक्षित पद्धतीने. रमेशच्या मनात भीती होती, ‘‘मी जास्त व्यायाम केल्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येईल का?’’ व्यायाम टाळण्याऐवजी त्याने व्यायामाची तीव्रता योग्य रीतीने कशी मोजायची हे शिकले. हृदयगती-झोन आणि स्मार्टवॉच यांचा वापर करून त्याने हळूहळू ताकद वाढवली. तीन महिन्यांत त्याची सहनशक्ती वाढली, रक्तदाब कमी झाला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याने व्यायाम सुरक्षितपणे केला..चाळिशीनंतर व्यायामाची तीव्रता मोजण्याची आवश्यकताव्यायाम हे मानवासाठी शक्तिशाली औषध आहे. तो हृदयाचे कार्य सुधारतो, रक्तातील साखर कमी करतो, रक्तदाब घटवतो, चरबी जाळतो आणि भविष्यातील हृदयविकाराचा धोका कमी करतो. व्यायामाची तीव्रता महत्त्वाची आहे. हृदयविकार, मधुमेह, लठ्ठपणा असल्यास सुरक्षिततेची मर्यादा असते. त्यामुळे आपण किती जोरकसपणे व्यायाम करतो आणि तो सुरक्षित आहे का हे जाणणे गरजेचे असते..‘व्हिओ मॅक्स’ म्हणजे काय?व्यायाम करताना तुमचे शरीर जास्तीत जास्त किती ऑक्सिजन वापरू शकते, त्याचा माहिती मिळणे. कार्डिओरेस्पिरेटरी फिटनेस, हृदयाची पंपिंग क्षमता, स्नायूंची कार्यक्षमता, फुफ्फुसांची क्षमता आणि रक्ताभिसरण याची माहिती. ‘व्हिओ मॅक्स’ जास्त असणे म्हणजे अधिक मजबूत, तरुण आणि निरोगी शरीर. कमी असणे म्हणजे हृदयविकाराचा धोका जास्त आणि सहनशक्ती कमी..लॅक्टेट थ्रेशोल्ड (Lactate Threshold) म्हणजे काय?हलका व्यायाम करताना स्नायू ऑक्सिजनचा प्रभावी वापर करतात. परंतु व्यायामाची तीव्रता वाढली की लॅक्टेट (ऊर्जा निर्मितीचा उपउत्पादन) रक्तात साठू लागतो. लॅक्टेट तयार होण्याचा वेग शरीर त्याला साफ करण्यापेक्षा जास्त होतो तो बिंदू. लॅक्टेट थ्रेशोल्डनुसार तुम्ही बराच काळ व्यायाम करू शकता. थ्रेशॉल्डवर व्यायाम केल्यास श्वास जड होतो, बोलणे कठीण होते आणि लवकर थकवा येतो. हृदयविकार, मधुमेह किंवा लठ्ठपणा असणाऱ्या अनेक लोकांसाठी लॅक्टेट थ्रेशोल्डचे थोडे खाली प्रशिक्षण करणे सुरक्षित आणि प्रभावी ठिकाण आहे..व्यायामाची तीव्रता मोजणे ः चार सुरक्षित साधने- चाळिशीवरील किंवा वैद्यकीय समस्या असणाऱ्यांनी व्यायामाची तीव्रता अंदाजाने ठरवू नये. त्यासाठी चार सुरक्षित साधने आहेत. त्यातील आकडेवारीनुसार तुम्ही व्यायामाची गती आणि तीव्रता ठरवू शकता. व्यायाम कसा करतो, याची अचूक माहिती ठेवल्यास त्याचा परिणामही चांगल्या पद्धतीने मोजता येतो. व्यायामाच्या चार सुरक्षित साधनांच्या माध्यमातून तुम्ही सुरक्षितपणे व्यायाम करता की नाही आणि करत असलेल्या व्यायामाचा तुमच्या शरीराला कसा उपयोग होतो याची माहिती पुढील लेखात घेऊयात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.