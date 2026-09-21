आरोग्य

साठी गाठूनही सलमान खान फिट कसा? घरचं जेवण, वर्कआउट अन्... जाणून घ्या भाईजानचा फिटनेस फंडा

SALMAN KHAN WORKOUT ROUTINE WITH CARDIO AND WEIGHT TRAINING: वयाची ६० वर्षे पूर्ण करूनही सलमान खान फिट कसा राहतो? माहिती जाणून घ्या.
SALMAN KHAN FITNESS MANTRA

SALMAN KHAN FITNESS MANTRA

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

SALMAN KHAN FITNESS SECRETS DIET AND WORKOUT ROUTIN: वयाची ६० वर्षे पूर्ण करूनही सलमान खानचा फिटनेस आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे. पडद्यावरची दमदार शरीरयष्टी आणि अॅक्शन सीन्ससाठी लागणारी ताकद टिकवण्यासाठी तो नेमकं काय करतो? खास डाएट, तासन्‌तास जिम की काही वेगळं? सलमानच्या फिटनेस ट्रेनरने सांगितलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या फिटनेसचं रहस्य फार गुंतागुंतीचं नाही, तर अगदी साधंसुधं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
salman khan
Celebrity
health
Bollywood Celebrity Healthy Routine
Bollywood Celebrity Lifestyle
Bollywood Celebrity Fitness Routine
Marathi News Esakal
www.esakal.com