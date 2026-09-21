साठी गाठूनही सलमान खान फिट कसा? घरचं जेवण, वर्कआउट अन्... जाणून घ्या भाईजानचा फिटनेस फंडा

SALMAN KHAN FITNESS SECRETS DIET AND WORKOUT ROUTIN: वयाची ६० वर्षे पूर्ण करूनही सलमान खानचा फिटनेस आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे. पडद्यावरची दमदार शरीरयष्टी आणि अॅक्शन सीन्ससाठी लागणारी ताकद टिकवण्यासाठी तो नेमकं काय करतो? खास डाएट, तासन्तास जिम की काही वेगळं? सलमानच्या फिटनेस ट्रेनरने सांगितलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या फिटनेसचं रहस्य फार गुंतागुंतीचं नाही, तर अगदी साधंसुधं आहे. .सलमान खानच्या फिटनेसबद्दल त्याचा ट्रेनर रक्केश आर. उडियार याने मार्च २०२५ मध्ये Mint ला दिलेल्या मुलाखतीत माहिती दिली होती. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सलमान घरचे जेवण खातो आणि नियमित व्यायाम करतो..सलमान खानच्या डाएटमध्ये काय असतं?सलमान खान कोणतंही ठराविक फॅड डाएट फॉलो करत नाही, असं त्याच्या ट्रेनरने सांगितले. पण तो दिवसातून साधारण पाच वेळा जेवतो.सकाळच्या नाश्त्यात पेज, अंडी आणि फळे असतात. तर दुपारच्या जेवणात तो घरचं जेवण, मासे किंवा चिकन खातो.सगळ्यात खास गोष्ट म्हणजे सलमानला बाहेरचं किंवा हॉटेलमधलं जेवण फारसं आवडत नाही. त्याला आईच्या हातचं घरचं जेवणच जास्त आवडतं, असं त्याच्या ट्रेनरने सांगितलं..Ravi Kishan Fitness: इंजेक्शनशिवाय 57 व्या वर्षी 18 किलो वजन केलं कमी! रवी किशनने सांगितला डाएट प्लॅन आणि फिटनेस फॉर्म्युला.ताटात भातापेक्षा भाज्यांना जास्त महत्त्वसलमान खान जेवताना पदार्थांपेक्षा त्यांच्या प्रमाणाकडे जास्त लक्ष देतो. त्याच्या ताटात भातापेक्षा भाज्या आणि सलाड अधिक असतात. अॅक्शन सीनसाठी शरीर अधिक फिट दिसावे लागल्यास तो शूटच्या दोन महिने आधी जेवणाचे प्रमाण कमी करतो आणि शूटिंगनंतर पुन्हा नेहमीच्या आहाराकडे वळतो.आठवड्यातून एक दिवस आवडते पदार्थससलमान खान आपल्या आवडत्या पदार्थांपासून पूर्णपणे दूर राहत नाही. ट्रेनरच्या म्हणण्यानुसार, तो आठवड्यातून एक दिवस चीट मील घेतो. त्याला बिर्याणी आवडते आणि वाढदिवस, सण किंवा खास प्रसंगी तो आवडते पदार्थ मनापासून खातो..४५ ते ६० मिनिटांचा वर्कआउटसलमान खानचा वर्कआउट साधारण ४५ ते ६० मिनिटांचा असतो. भूमिकेनुसार तो व्यायामाची तीव्रता वाढवतो किंवा कमी करतो आणि शरीराला गरज असेल तेव्हा पुरेशी विश्रांतीही देतो.वेट ट्रेनिंगसोबत कार्डिओही महत्त्वाचेसलमानच्या फिटनेस रुटीनमध्ये वेट ट्रेनिंग आणि कार्डिओ दोन्ही असतात. ट्रेनरच्या म्हणण्यानुसार, तो ‘जायंट सेट’ पद्धतीने एका व्यायामानंतर लगेच दुसरा व्यायाम करतो. चेस्टसाठी पुश-अप्स, फ्लाय आणि इन्क्लाइनसारखे व्यायाम करत असून, जड वजनापेक्षा जास्त रिपिटिशन्स आणि व्हॉल्यूम ट्रेनिंगवर भर देतो..Tukaram Mundhe: ५१व्या वर्षीही हेल्दी अन् फिट राहण्यासाठी तुकाराम मुंढे फॉलो करतात 'हे' तीन नियम.सकाळी फास्टेड कार्डिओसलमान सकाळी उठल्यानंतर फास्टेड कार्डिओ करतो आणि त्यानंतर वेळ मिळेल तेव्हा वेट ट्रेनिंग पूर्ण करतो. शूटिंगच्या आधी, नंतर किंवा शूटिंगदरम्यानही तो वर्कआउटसाठी वेळ काढतो, असं त्याच्या ट्रेनरने सांगितलं आहे.आठवड्यातून एक दिवस विश्रांतीसलमान साधारण आठवड्यातून सहा दिवस वर्कआउट करतो आणि एक दिवस आराम करतो. अॅक्शन सीन किंवा डान्सचं शूट जास्त असेल तर कार्डिओ कमी केला जाऊ शकतो, मात्र वेट ट्रेनिंग सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो..सलमानच्या फिटनेसचा मुख्य मंत्र काय?सलमान खानच्या फिटनेस रुटीनमध्ये घरचं जेवण, योग्य आहार, वेट ट्रेनिंग, कार्डिओ आणि सातत्य याला महत्त्व आहे. मात्र सेलिब्रिटींचा डाएट किंवा वर्कआउट प्रत्येकासाठी योग्य असेलच असं नाही. त्यामुळे आहार किंवा व्यायामात मोठे बदल करण्यापूर्वी आपल्या शरीराची गरज लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.