आरोग्य

तर काय?

सॅन अमृत चहा रोज घेणे सुरक्षित, मात्र प्रमाण मर्यादित; लहान-मोठ्यांसाठी वेगवेगळे कप सुचवले
Guidelines for Consuming 'San Amrit Tea'

Guidelines for Consuming 'San Amrit Tea'

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : आम्ही ‘संतुलन’ची अनेक उत्पादने वापरतो व आम्हाला त्याचा खूप चांगला फायदा झालेला आहे. मुख्य म्हणजे तुमचा सॅन अमृत चहा हा घरात सगळ्यांना फार आवडतो. अगदी घरातली लहान मुलंसुद्धा शाळेला जाण्यापूर्वी हा सॅन अमृत चहा पिऊन जातात. हा चहा नियमित घेतल्यास चालतो का? व तसेच संतुलन फॉर्म्युला K2 हा पण नियमित घेतला तर चालू शकेल का? कृपया कळवावे.

- दीपक सोनी, कोल्हापूर

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