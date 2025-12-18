शांत झोप हवीय? मोबाईल दूर ठेवा आणि योगतज्ज्ञ सायली शिंदेंनी सांगितलेल्या ‘या’ ३ गोष्टी नक्की करा

सायली शिंदे, योगतज्ज्ञआज अनेक महिलांना उशिरा झोप लागणे, मध्येच जाग येणे, सकाळी थकवा जाणवणे अशा तक्रारी असतात. वाढता ताण, स्क्रीनटाइम, चुकीचा आहार आणि अनियमित दिनचर्या यामुळे झोपेचा नैसर्गिक समतोल बिघडतो. योग्य योग, प्राणायाम आणि संतुलित रात्रीचा आहार यामुळे झोप नैसर्गिकरीत्या सुधारू शकते..झोप सुधारणारी योगासनेबालासन : फायदा : मेंदू शांत होतो, तणाव कमी होऊन झोपेसाठी शरीर तयार होते.सुप्त बद्धकोनासन : फायदा : नर्व्हस सिस्टिम रिलॅक्स होते आणि हार्मोन संतुलन सुधारते.पवनमुक्तासन : फायदा : पचन सुधारते, गॅस कमी होतो आणि शरीर हलकं वाटतं.विपरीत करणी : फायदा : थकवा कमी होतो आणि झोप लवकर लागते..प्राणायामअनुलोम-विलोम : कसे करायचे? : नाकपुडी बदलून मंद, खोल श्वास घ्यायचा. फायदा : तणाव कमी होतो आणि मन शांत होतं.भ्रामरी : कसे करायचे? : श्वास घेऊन ‘अं...’ असा गुंजनाचा आवाज करायचा. फायदा : मेंदूतील अस्वस्थता कमी होऊन गाढ झोप लागते.चंद्रभेदन : कसे करायचे? : डाव्या नाकपुडीतून श्वास घेऊन उजव्या नाकपुडीतून सोडायचा. फायदा : शरीरामध्ये थंडावा आणते. झोपेसाठी आवश्यक शांतता मिळते..रात्रीचा आहाररात्रीचे जेवण हलके, उबदार आणि पचायला सोपे असावे. भाजी-चपाती, मूग-भात, खिचडी, सूप, ताक यांचा समावेश करा. झोपण्यापूर्वी हळद किंवा जायफळ घातलेले कोमट दूध उपयुक्त ठरते. तळलेले, मसालेदार पदार्थ, चहा-कॉफी, गोड पदार्थ आणि उशिरा जेवण टाळा..दैनंदिन जीवनशैलीदररोज एकाच वेळी झोपण्याची सवय लावा. झोपण्याआधी मोबाईल व टीव्हीपासून अंतर ठेवा. संध्याकाळनंतर जड व्यायाम टाळा. झोपण्याआधी पाच मिनिटे डीप ब्रीदिंग किंवा शांत प्रार्थना करा. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या आणि सूर्यप्रकाशात थोडा वेळ घालवा..हिवाळ्यात त्वचा राहील मऊशार! झोपताना नक्की लावा या दोन गोष्टी! .चांगली झोप म्हणजे चांगले आरोग्ययोग, प्राणायाम आणि योग्य रात्रीचा आहार हे झोप सुधारण्यासाठी नैसर्गिक उपाय आहेत. झोप सुधारली, की पचन, वजन, त्वचा, मानसिक शांतता आणि एकूण आरोग्य यामध्ये सकारात्मक बदल दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.