शांत झोप हवीय? मोबाईल दूर ठेवा आणि योगतज्ज्ञ सायली शिंदेंनी सांगितलेल्या ‘या’ ३ गोष्टी नक्की करा

Sleep Better Tips : उशिरा झोप लागणे किंवा मध्येच जाग येण्याने त्रस्त आहात? योगतज्ज्ञ सायली शिंदे यांनी सुचवलेली योगासने, प्राणायाम आणि रात्रीच्या आहारातील हे बदल तुमची झोप नैसर्गिकरित्या सुधारतील.
सकाळ वृत्तसेवा
सायली शिंदे, योगतज्ज्ञ

आज अनेक महिलांना उशिरा झोप लागणे, मध्येच जाग येणे, सकाळी थकवा जाणवणे अशा तक्रारी असतात. वाढता ताण, स्क्रीनटाइम, चुकीचा आहार आणि अनियमित दिनचर्या यामुळे झोपेचा नैसर्गिक समतोल बिघडतो. योग्य योग, प्राणायाम आणि संतुलित रात्रीचा आहार यामुळे झोप नैसर्गिकरीत्या सुधारू शकते.

