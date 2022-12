Cucumber Salad : धक्कादायक! काकडीमध्ये सलादचे घटक सर्वाधिक कमी, एक्सपर्टचा दावा

By

सध्या हिवाळ्यात आपण आरोग्याची विशेष काळजी घेतो. हिरव्या पालेभाज्या, सलाद यांचा समावेश आपण आहारात करत असतो. मग त्यात पालक, मेथी, कोथींबीर, शेपू तसेच काकडी, ब्रोकोली, गाजर अन् मुळा सारखे सलादही आपण रोजच्या जेवणात घेतो.

पण याबाबतच एक धक्कादायक अहवाल समोर आलाय. एका रिसर्च स्टडीनुसार काकडीमध्ये सलादचे घटक सर्वाधिक कमी आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण हे खरंय. (Shocking Cucumber is the poorest salad ingredient experts said)

Louisiana State University School of Public Health द्वारे करण्यात आलेल्या रिसर्च स्टडीमध्ये ही बाब समोर आली आहे. अनेक लोक दररोज शरिराला आवश्यक ते न्युट्रीअंट मिळवण्यासाठी सलादचं सेवन करतात. ज्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, व्हिटामिन्स, मिनरल्स, फायबर आणि प्रोटीनचा समावेश असतो.

यात सर्वाधिक सलादमध्ये आपण काकडीचा समावेश करतो. काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण अधिक असते आणि लो कॅलरी फुड आयटम असल्याने आपण आवडीने काकडी खातो. पण या रिसर्च स्टडीनुसार काकडीमध्ये सलादचे घटक सर्वाधिक कमी आहेत.

या रिसर्च स्टडीनुसार काकडीमध्ये सर्वात कमी न्युट्रीअंट्स आहेत. चला तर जाणून घेऊया.

१. काकडी

कॅलरीज : 8

फॅट : 0.1 g

फायबर: 0.3 g

प्रोटीन- 0.3 g

व्हिटॅमिन के: 8.5mcg

व्हिटॅमिन सी : 1.5 mg

पोटॅशियम: 76.4mg

बाकी गोष्टींध्ये किती न्युट्रीअंट आहेत ,जाणून घेऊया.

ब्रोकोली

प्रोटीन : 2.5g

व्हिटॅमिन सी : 81.2mg

कॅल्शिअम : 42.8mg



बेल पेपर

प्रोटीन: 1.5g

व्हिटॅमिन सी: 190mg

पोटॅशिअम : 314.4mg

व्हिटॅमिन ए : 233.9mcg



गाजर

व्हिटॅमिन ए : 509mcg

व्हिटॅमिन के: 8mcg

पोटॅशिअम 195.2mg

बेटा केरॉटीन 5053.8mcg

चेरी टोमॅटोज

मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात.