Heart Attack Deaths India: भारतात दररोज 175 लोकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू , एनसीआरबीच्या अहवालात धक्कादायक माहिती

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालानुसार, भारतात दररोज १७५ लोकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू होतो. २०१९ पासून अचानक मृत्यूंमध्ये मोठी वाढ झाली असून, २०२२ आणि २०२३ मध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत..daily heart attack fatalities statistics India NCRB: राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) च्या अहवालातू धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०१९ पासून अचानक मृत्यू आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामध्ये २०२२ आणि २३ मध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. २०२२ मध्ये भारतात एकूण ५६,६५३ अचानक मृत्यूंपैकी ३२, ४१० मृत्यू हे हृदयविकाराच्या झटक्याने झाले आहेत. तर २०२३ मध्ये ही संख्या ६३,६०९ एवढी झाली. यामध्ये ३५ हजार ६३७ मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाले. या प्रकरणांमध्ये हृदयविकाराचा झटका आणि मेंदूतील रक्तस्राव यांचा समावेश होता. या अहवालात दोन श्रेणी केल्या आहेत. हृदयविकाराचा झटका आणि इतर. हृदयविकाराचा झटका या श्रेणीत अचानक मृत्यूंपैकी सुमारे ६० टक्के मृत्यू होतात. .भारतात झालेल्या एकूण ६३,६०९ अचानक मृत्यूंपैकी ५३,३१० पुरुष, १०,२८९ महिला आणि १० ट्रान्सजेंडर होते. महाराष्ट्र हे २१,३१० मृत्यूंसह सर्वात मोठे राज्य होते. कर्नाटक (७,५५१) आणि केरळ (६,९३०) यांच्यासह, भारतातील एकूण अचानक मृत्यूंपैकी ५६ टक्क्यांहून अधिक या तीन राज्यांचे होते.२०२३ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने झालेल्या ३५,६३७ मृत्यूंपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक (१४,१६५) मृत्यू झाले. त्यानंतर केरळ हे ४,३४५ आणि कर्नाटक २,३५२ असे राज्य होते. या तीन राज्यांमध्ये त्या वर्षी झालेल्या एकूण हृदयविकाराच्या झटक्याने झालेल्या मृत्यूंपैकी जवळजवळ ५९ टक्के लोकांचा मृत्यू झाला. आकडेवारीवरून असेही दिसून येते की महाराष्ट्रात अचानक झालेल्या मृत्यूंपैकी ६६ टक्क्यांहून अधिक लोकांचा मृत्यू हा हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला आहे. विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की ओडिशा (५८९), पुद्दुचेरी (४८) आणि लक्षद्वीप (१) मध्ये अचानक झालेले सर्व मृत्यू हृदयविकाराने झाले. लिंगानुसार, हृदयविकाराच्या झटक्याने झालेल्या मृत्यूंपैकी ३०,९९९ पुरुष आणि ४,६३४ महिला आणि चार ट्रान्सजेंडर होते..World Heart Day: 100 रुपयांपेक्षा कमी पैशात हृदयविकार ठेवा दूर, आरोग्य तज्ज्ञांनी सूचवल्या 7 गोष्टी .४५-६० वयोगटातील वयोगटात अचानक मृत्यू तसेच हृदयविकाराच्या झटक्यांची सर्वाधिक नोंद झाली, त्यानंतर ३०-४५ वयोगटातील लोकांचा क्रमांक लागतो. विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की २०१९ पासून अचानक मृत्यू आणि हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे, परंतु २०२२ आणि २०२३ मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ झाली..२०१९ च्या तुलनेत, अचानक मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या ४७,२९५ वरून ६३,६०९ झाली आहे - म्हणजे ३५ टक्के वाढ झाली. हृदयविकाराच्या झटक्याने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या २०१९ मध्ये २८,००५ वरून २०२३ मध्ये ३५,६३७ झाली आहे, म्हणजे २७ टक्के वाढ झाली. जुलैमध्ये, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सांगितले की, अचानक झालेल्या अस्पष्ट मृत्यूंच्या प्रकरणाची देशातील अनेक एजन्सींद्वारे चौकशी करण्यात आली आहे."या अभ्यासातून असे सिद्ध झाले आहे की कोविड-१९ लसीकरण आणि देशातील अचानक मृत्यूच्या अहवालांमध्ये कोणताही थेट संबंध नाही," असे मंत्रालयाने म्हटले होते, तसेच अचानक हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू अनुवंशशास्त्र, जीवनशैली, पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या परिस्थिती आणि कोविडनंतरच्या गुंतागुंतीसह विविध घटकांमुळे होऊ शकतात..मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) यांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की भारतातील कोविड-१९ लसी सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत, ज्यांचे गंभीर दुष्परिणाम अत्यंत दुर्मिळ आहेत.आयसीएमआर आणि एनसीडीसी अचानक झालेल्या अस्पष्ट मृत्यूंमागील कारणे समजून घेण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत, विशेषतः १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांमध्ये आहे. हे शोधण्यासाठी, वेगवेगळ्या संशोधन पद्धतींचा वापर करून दोन पूरक अभ्यास करण्यात आले.