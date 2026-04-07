झोपेची पद्धत आणि कणा

- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनआपण आयुष्याचा जवळपास एकतृतीयांश वेळ झोपेत घालवतो. तरीही पाठदुखीच्या उपचारांमध्ये झोपेची पद्धत सर्वांत जास्त दुर्लक्षित राहते. अनेक रुग्ण सांगतात, 'दिवसभर ठीक असतं; पण सकाळी उठताना पाठ, मान आखडलेली असते.' यामागे बहुतांश वेळा कारण असतं - चुकीचं स्लीपिंग पोश्चर.झोप ही शरीरासाठी केवळ विश्रांती नसून कणा, स्नायू आणि डिस्क यांच्या पुनर्बांधणीची वेळ असते. या वेळेत कणा चुकीच्या स्थितीत राहिला, तर वेदना वाढणं अपरिहार्य ठरतं..झोप आणि कणा यांचा थेट संबंधझोपेत शरीर सैल असतं. स्नायूंना आधार मिळतो तो फक्त गादी आणि उशीकडून.हा सपोर्ट योग्य नसेल, तरकण्याची नैसर्गिक वक्रता बिघडतेडिस्कवर असमान दाब येतोस्नायू पूर्णपणे रिलॅक्स होत नाहीतसकाळी stiffness आणि वेदना वाढतातम्हणूनच 'झोपताना आपण काय करतो' हे 'दिवसभर काय करतो' इतकंच महत्त्वाचं आहे..झोपेची कोणती पद्धत सर्वांत सुरक्षित?१) कुशीवर झोपणं - सर्वांत योग्य पर्यायविशेषतः उजव्या किंवा डाव्या कुशीवर झोपणं कण्याला नैसर्गिक स्थितीत ठेवतं.योग्य पद्धत :मान आणि डोक्याला मध्यम उंचीची उशीगुडघ्यांमध्ये एक छोटी उशीमान, कंबर आणि कुल्हे एका सरळ रेषेतयामुळे कंबरेवरचा ताण कमी होतो आणि झोप खोल लागते..२) पाठीवर झोपणं - योग्य आधारासहही स्थितीही योग्य आहे, फक्त काही काळजी आवश्यक.मानेखाली मध्यम उशीगुडघ्याखाली छोटी उशीकंबर जास्त हवेत राहू देऊ नकायामुळे lumbar spine ची नैसर्गिक वक्रता टिकून राहते..कोणते पोस्चर टाळावे?पोटावर झोपणं - सर्वांत हानिकारकया स्थितीत :मान एका बाजूला वळलेली राहतेकंबर खाली दाबली जातेडिस्कवर ताण वाढतोपोटावर झोपणं दीर्घकाळ पाठदुखी, मानदुखी आणि स्लिप डिस्कचा धोका वाढवते..योग्य उशी आणि गादी उशी कशी असावी?खूप उंच नाही, खूप पातळ नाहीमान आणि खांद्यामधली जागा भरून काढणारीउशी झोपेच्या पोस्चरनुसार निवडावीगादी कशी असावी?खूप मऊ नाही, खूप कडक नाहीशरीराचं वजन समान पद्धतीनं पेलणारीपाठीचा नैसर्गिक आकार जपणारीमहाग गादीपेक्षा योग्य गादी अधिक महत्त्वाची असते..झोपेपूर्वीच्या चुकीच्या सवयीमोबाईल पाहत झोपणंउशीवर अर्धवट बसून टीव्ही पाहणंएकाच बाजूला शरीर मुडपून तासन्तास झोपणंउशी छातीवर घेऊन झोपणं .काही कानमंत्रझोपण्याची ठरावीक वेळ ठेवा : दररोज एकाच वेळेस झोपल्याने शरीराची नैसर्गिक घड्याळ व्यवस्थित राहते.झोपण्याआधी शरीर सैल करा : हलके स्ट्रेच, खोल श्वास, गरम पाण्याने अंघोळ.झोपण्याआधी स्क्रीन बंद : किमान ४५-६० मिनिटे मोबाईल, टीव्ही टाळा.खोली शांत आणि अंधारात ठेवा : यामुळे मेंदूला झोपेचा सिग्नल मिळतो.झोप ही कण्यासाठीची नैसर्गिक थेरपी आहे. दिवसातील आठ तास आपण कण्याला कशी वागणूक देतो, यावर पुढील सोळा तासांचा आराम अवलंबून असतो. आज झोपेची पद्धत सुधारली, तर उद्याची पाठदुखी टाळता येते.