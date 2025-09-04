Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी सोहा अली खान पिते तूप असलेली कॉफी, पण 'या' 2 लोकांनी चुकूनही पिऊ नये, होऊ शकते मोठे नुकसान

सोहा अली खान वजन कमी करण्यासाठी तूप मिसळून कॉफी पिते, ज्यामुळे शरीर डिटॉक्स होते आणि चयापचय वाढते. परंतु, पोटाच्या समस्या असलेल्या आणि मधुमेह असलेल्या लोकांनी ही कॉफी पिणे टाळावे, कारण ती अॅसिड रिफ्लक्सची समस्या वाढवू शकते..निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे पेये आणि घरगुती उपाय करत असतात. सेलिब्रिटी देखील वजन कमी करण्यासाठी यापैकी काही उपाय वापरून पाहतात आणि त्यांच्या फिटनेसने प्रेरित होऊन सामान्य लोक देखील हे पेये खातात. वजन कमी करण्यासाठी ब्लॅक कॉफी देखील खूप आवडते. परंतु, जर तुम्ही ब्लॅक कॉफीमध्ये थोडे तूप घातलं तर त्याचे पौष्टिक मूल्य वाढते. अभिनेत्री आणि फिटनेस आयकॉन सोहा अली खान दररोज अशा प्रकारे तिची कॉफी पिते. सोहा वजन कमी करण्यासाठी तूप मिसळून कॉफी पिते, ज्याची रेसिपी तिने काही काळापूर्वी तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केली होती. अभिनेत्री सोहा अली खानने तिच्या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तूप मिसळून ब्लॅक कॉफी पिण्याची रेसिपी शेअर केली आणि त्याचे फायदे सांगितले आहेत. .कॉफी आणि तूप यांचे मिश्रण आरोग्यासाठी का फायदेशीर आहे?फिटनेस आयकॉन मलायका अरोरा आणि सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर यांनीही तूप मिसळून कॉफी पिण्याच्या फायद्यांबद्दल अनेकदा बोलले आहे. तिने तूप मिसळून कॉफी पिण्यचे फायदे सांगितले आहेत. तूप मिसळून कॉफी पिल्याने पुढील फायदे होऊ शकतात. .तूप मिसळून कॉफी पिल्याने शरीर डिटॉक्स होते.तूप असलेली कॉफी पचन सुधारते आणि वजन कमी करण्यास मदत करते.तूप मिसळून कॉफी प्यायल्याने त्वचेवर चमक येते.बद्धकोष्ठता आणि पचनाशी संबंधित इतर समस्या देखील कमी होतात..Explained: अचानक डोके दुखी का वाढते? जाणून घ्या लक्षणे अन् उपाय.तूप असलेली कॉफी कोणी पिऊ नयेसोहा अली खानने तिच्या व्हिडिओमध्ये तूप असलेली कॉफी सावधगिरीने घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तिने म्हटले आहे की फक्त इतर लोक पीत आहेत म्हणून तूप असलेली कॉफी पिणे टाळा. कारण ती प्रत्येकासाठी आरोग्यदायी नाही. ज्या लोकांचे पोट खराब आहे त्यांनी टाळावे. .त्याचप्रमाणे, मधुमेह असलेल्या लोकांनाही तूप मिसळून कॉफी पिण्यास मनाई आहे. म्हणून, तूप मिसळून कॉफी पिण्यापूर्वी, तुमच्या आहारतज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..प्रश्न: सोहा अली खान कशासाठी तूप असलेली कॉफी पिते? उत्तर: सोहा अली खान वजन कमी करण्यासाठी आणि ऊर्जा वाढवण्यासाठी तुपासह कॉफी पिते, ज्यामुळे चयापचय सुधारते..प्रश्न: कोणत्या 2 लोकांनी तुपासह कॉफी पिऊ नये?उत्तर: मधुमेही व्यक्ती आणि गरोदर महिलांनी तुपासह कॉफी पिणे टाळावे, कारण यामुळे आरोग्याला नुकसान होऊ शकते. .प्रश्न: तुपासह कॉफी पिण्याचे फायदे काय आहेत? उत्तर: तुपासह कॉफी चयापचय सुधारते, ऊर्जा देते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते, परंतु सर्वांसाठी नाही..प्रश्न: तुपासह कॉफी पिण्याचे दुष्परिणाम कोणते आहेत?उत्तर: जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास ऍसिडिटी, रक्तातील साखर वाढणे किंवा गरोदरपणात गुंतागुंत होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.