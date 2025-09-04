आरोग्य

Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी सोहा अली खान पिते तूप असलेली कॉफी, पण 'या' 2 लोकांनी चुकूनही पिऊ नये, होऊ शकते मोठे नुकसान

Soha Ali Khan’s ghee coffee recipe for weight loss : सोहा अली खान तूप मिसळून कॉफी पिते जी आजकाल वजन कमी करण्याचा ट्रेंड बनली आहे. तूप मिसळून कॉफी पिण्याचे काय फायदे आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
सोहा अली खान वजन कमी करण्यासाठी तूप मिसळून कॉफी पिते, ज्यामुळे शरीर डिटॉक्स होते आणि चयापचय वाढते. परंतु, पोटाच्या समस्या असलेल्या आणि मधुमेह असलेल्या लोकांनी ही कॉफी पिणे टाळावे, कारण ती अ‍ॅसिड रिफ्लक्सची समस्या वाढवू शकते.

निरोगी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे पेये आणि घरगुती उपाय करत असतात. सेलिब्रिटी देखील वजन कमी करण्यासाठी यापैकी काही उपाय वापरून पाहतात आणि त्यांच्या फिटनेसने प्रेरित होऊन सामान्य लोक देखील हे पेये खातात. वजन कमी करण्यासाठी ब्लॅक कॉफी देखील खूप आवडते. परंतु, जर तुम्ही ब्लॅक कॉफीमध्ये थोडे तूप घातलं तर त्याचे पौष्टिक मूल्य वाढते. अभिनेत्री आणि फिटनेस आयकॉन सोहा अली खान दररोज अशा प्रकारे तिची कॉफी पिते. सोहा वजन कमी करण्यासाठी तूप मिसळून कॉफी पिते, ज्याची रेसिपी तिने काही काळापूर्वी तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केली होती. अभिनेत्री सोहा अली खानने तिच्या इंस्टाग्राम पेजवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तूप मिसळून ब्लॅक कॉफी पिण्याची रेसिपी शेअर केली आणि त्याचे फायदे सांगितले आहेत.

