प्रश्न - मला लहानपणापासून तिखट जेवण खूप मनापासून आवडते; पण सध्या तिखट खाल्लं की पोटात प्रचंड आग होते. कधी कधी घशातसुद्धा एकदम जळजळ झाल्यासारखी जाणवते. भूक फार उत्तम आहे. पोट पण साफ होतं; पण कुठल्याही एन्टासिड्स इत्यादीचा फरक पडत नाही. कृपया उपाय सुचवावा.- श्री. नारायण जोशी, मुंबई.उत्तर - फार अतिप्रमाणात तिखट खाल्याने, रात्री जागरण केल्याने किंवा फार जास्त प्रमाणात बाहेरचे किंवा आंबवलेले अन्न खाल्ल्याने पचन संस्थेमध्ये उष्णता वाढते आणि त्यानंतर अशा प्रकारचे त्रास दिसायला लागतात. काही दिवस पूर्णपणे सात्विक जेवण घेणे हे तिच्याकरिता उत्तम राहील. सकाळच्या जेवणामध्ये बिना मिरची किंवा अगदी कमीत कमी मिरची घालून मुगाची डाळ किंवा कढण, मऊ भात, ज्वारीची भाकरी, तूप जिऱ्याची फोडणी केलेल्या भाज्या जास्त उत्तम राहतील. पालेभाज्या व कडधान्यांचे प्रमाण कमी ठेवावे. सकाळी न्याहारीत शक्यतो साळीच्या लाह्या थोड्याशा दुधाबरोबर शतानंत कल्प घालून घ्याव्या. तसेच न्याहारी व दोन्ही जेवणानंतर संतुलन अविपत्तीकर चूर्ण एक चमचा पाण्याबरोबर घ्यावे. रात्री झोपताना एक चमचा सेनकुल चूर्ण घेणे उत्तम राहील. तसेच सकाळ संध्याकाळ संतुलन पित्तशांती गोळ्या, संतुलन प्रवाळ पंचामृत मोती युक्त गोळ्या घेण्याचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. जमत असल्यास, सकाळी अनशापोटी संतुलन गुलकंद स्पेशल प्रवाळ युक्त घेणे चांगले राहील. हे सगळं करूनदेखील एक दोन महिन्यांत फरक नाही पडल्यास संतुलन पंचकर्म करून शरीराची शुद्धी करवून घेणं जास्त सयुक्तिक ठरेल..प्रश्न - मला गेली बरीच वर्ष झोपेत पायांमध्ये क्रैम्प्स येतं. हे क्रैम्प्स इतके वाईट असतात की गाढ झोपेतूनसुद्धा उठून मला बसावं लागतं व लगेच कुठल्यातरी प्रकारचं तेल चोळावं लागतं. कधी कधी तर आतमध्ये मसल्समध्ये येणारे क्रैम्प्स दिसतात. बरीच वर्ष मधुमेह आहे, पण त्याचासुद्धा त्रास असा काही नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.- सौ सुनंदा तांबे, छ. संभाजीनगर.उत्तर - पायांमध्ये क्रैम्प्स येत असल्यास आपल्याला वात असंतुलन वरती काम करणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याकरिता रोज रात्री झोपताना संतुलन अभ्यंग एस सारखे तेल हलक्या हाताने पायावरती खालपासून वर नक्कीच जिरवावे. याच बरोबरीने संतुलनचा वातबल गोळ्या, दशमूळसेन गोळ्या याही नियमित घ्याव्यात. संतुलनचे सेनरोज रसायन व मेरॉसेन रसायनसुद्धा नियमित घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. कधीतरी शरीरामध्ये आहारातल्या कमतरतेमुळेसुद्धा अशा प्रकारचे त्रास होताना दिसतात. त्याच्याकरिता रोज गाईचे चांगले दूध संतुलन शतावरी कल्प घालून नक्की घ्यावे. तसेच व्हिटॅमिन D३ , मॅग्नेशियम, कॅल्शियम इत्यादी कसलीही कमतरता असल्यास त्याचीही सप्लिमेंट घेणे उत्तम राहील. शक्य झाल्यास एकदा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन व्यवस्थित आयुर्वेदिक औषध उपचार केलेलेसुद्धा बरे राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.