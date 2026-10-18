आरोग्य

Spinal Pain: पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी कोणत्या कुशीवर झोपणे योग्य? पाठ टेकून झोपण्याचेही आहेत फायदे!

पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी एका कुशीवर झोपणे योग्य की पाठ टेकून? जाणून घ्या स्पाइन सर्जन यांनी सांगितलेले दोन्ही पद्धतींचे फायदे, पाठदुखीतील काळजी आणि झोपण्याची योग्य स्थिती.
BEST SLEEPING POSITION FOR SPINE HEALTH

BEST SLEEPING POSITION FOR SPINE HEALTH

esakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक जण तासनतास एकाच जागी बसून काम करतात. मोबाईल, लॅपटॉपचा वाढता वापर आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे मानेवर आणि पाठीच्या कण्यावर ताण येऊ शकतो. अशा वेळी आपल्या बसण्याच्या पद्धतीसोबतच झोपण्याची पद्धतही महत्त्वाची ठरू शकते.

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