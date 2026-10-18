Spinal Pain: पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी कोणत्या कुशीवर झोपणे योग्य? पाठ टेकून झोपण्याचेही आहेत फायदे!

आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक जण तासनतास एकाच जागी बसून काम करतात. मोबाईल, लॅपटॉपचा वाढता वापर आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे मानेवर आणि पाठीच्या कण्यावर ताण येऊ शकतो. अशा वेळी आपल्या बसण्याच्या पद्धतीसोबतच झोपण्याची पद्धतही महत्त्वाची ठरू शकते..पण पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी पाठ टेकून झोपणे चांगले की एका कुशीवर झोपणे योग्य? याबाबत HT Lifestyle शी बोलताना सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलचे ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जरी विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्जुन धवळे यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी कोणत्या स्थितीत झोपावे?डॉ. अर्जुन यांच्या मते, पाठ टेकून झोपणे आणि एका कुशीवर झोपणे या दोन्ही पद्धती योग्य ठरू शकतात. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची झोपण्याची सवय, आरामाची गरज आणि आधीपासून असलेल्या आरोग्याच्या समस्या यांनुसार योग्य पद्धत बदलू शकते. त्यामुळे रात्री पुरेशी झोप घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रौढांनी साधारणपणे किमान ७ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा..एका कुशीवर झोपण्याचे फायदेज्या व्यक्तींना पाठीच्या कण्याशी संबंधित काही समस्या आहेत, त्यांच्यासाठी एका कुशीवर झोपणे अधिक आरामदायक ठरू शकते. उदाहरणार्थ, पाठीच्या खालच्या भागातील डिस्कचा त्रास किंवा स्पाइनल स्टेनोसिस म्हणजेच पाठीच्या कण्यातील मज्जातंतूंसाठी असलेली जागा अरुंद होण्याची समस्या असल्यास, कुशीवर झोपल्यामुळे काही जणांना आराम मिळू शकतो.या स्थितीत पाठीचा कणा किंचित वाकतो आणि काही परिस्थितींमध्ये मज्जातंतूंवरील दाब कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, हा फायदा प्रत्येक व्यक्तीला होईलच असे नाही..पाठ टेकून झोपताना काय काळजी घ्यावी?तुम्हाला पाठ टेकून झोपण्याची सवय असेल, तर गुडघ्यांच्या खाली एक उशी ठेवल्याने अधिक आराम मिळू शकतो. यामुळे पाठीच्या खालच्या भागावरील ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते..झोपेतून उठताना किंवा कुशी बदलताना ही चूक टाळाझोपेतून उठताना किंवा एका कुशीवरून दुसऱ्या कुशीवर वळताना पाठीला अचानक पीळ देणे टाळावे. आधीपासून पाठदुखी किंवा पाठीच्या कण्याशी संबंधित समस्या असल्यास अशा हालचालींमुळे वेदना वाढू शकतात.त्याऐवजी, खांदे आणि कंबर एकाच वेळी वळवून कुशी बदलावी. यामुळे पाठीचा कणा शक्य तितका सरळ ठेवण्यास मदत होते आणि पाठीवर अचानक ताण येण्याची शक्यता कमी होते..लक्षात ठेवाझोपण्याची योग्य स्थिती ही प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजेनुसार बदलू शकते. पाठदुखी सतत होत असल्यास किंवा झोपेमुळे वेदना वाढत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.