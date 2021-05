स्ट्रेचिंग (stretching) हा नेहमीच कसरत करण्याच्या पद्धतीचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. जरी आपल्याला स्ट्रेचिंगचे महत्त्व माहित आहे. आपल्यातील काहीजण हे आपल्या नित्यक्रमात समाविष्ट करतात किंवा ते योग्यरित्या करतात. स्ट्रेचिंगच्या फायद्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. खासकरुन जेव्हा आपण वर्कआउटच्या (workout) रुटीनचे अनुसरण करत असाल. ताणल्याने स्नायूंना उबदार आणि लवचिक बनतात, परंतु चुकीची वेळ आपल्या आरोग्य बिघडू शकते. स्ट्रेचिंग करण्याचा योग्य वेळ आणि माहिती जाणून घ्या. (stretching still be done after a workout know the right time and benefits of stretching)

स्ट्रेचिंगचे फायदे

जरी आपण आठवड्यातून एक किंवा दोनदा व्यायाम करणारी व्यक्ती असाल, तरीही स्ट्रेचिंग करणे आपल्या व्यायामाच्या नियमिततेचा भाग असावे. हे आपल्या स्नायूंना लवचिक ठेवण्यास आणि कोणत्याही व्यायाम करताना हालचालीची श्रेणी वाढविण्यास मदत करते, दुखापत, स्नायूंचा ताण किंवा सांधेदुखीचा धोका कमी करते.

नित्यक्रम स्ट्रेचिंगचे विस्तृतपणे वर्गीकरण केले आहे - डायनॅमिक आणि स्टॅटिक स्ट्रेचिंग - आपल्या कसरतच्या नित्यक्रमात वेगळ्या बिंदूवर काम करत असताना दोन्ही आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे मदत करतात.

स्ट्रेचिंग करण्याची योग्य वेळ

अलीकडील संशोधनातून असे दिसून आले आहे की प्री-व्यायाम, स्ट्रेच स्ट्रेचिंगमुळे आपली शारीरिक कार्यक्षमता मर्यादित होऊ शकते. याचा अर्थ असा नाही की आपण स्थिर स्ट्रेचिंग सोडून द्यावे, फक्त वेळ बदलली पाहिजे. सराव सत्रात याचा समावेश करण्याऐवजी थंड-खाली चरणात ठेवा. हे असे आहे कारण जेव्हा स्नायू योग्यरित्या गरम होतात आणि लवचिक असतात तेव्हा स्थिर ताणणे उत्कृष्ट कार्य करते.

मायक्रोस्कोपिक इजामुळे स्ट्रेचिंगमुळे शरीरात होणारी जळजळ कमी होणार नाही, परंतु यामुळे आपल्या शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात रक्त प्रवाह सुधारण्यास मदत होते. हे पोषक आणि ऑक्सिजन शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात नेण्यात मदत करते आणि स्नायूंना जलद पुनर्प्राप्त करण्यास मदत करते.

सराव सत्रात काय करावे

डायनॅमिक स्ट्रेचिंगद्वारे आपली कसरत सुरू करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. या प्रकारचे ताणणे गतीची श्रेणी सुधारण्यास मदत करते आणि गहन कसरत सत्रासाठी आपल्या स्नायू तयार करून जखम कमी करते. डायनॅमिक स्ट्रेचिंगमध्ये आपल्या दैनंदिन क्रियांच्या समान क्रियाकलापांची एक सक्रिय मालिका समाविष्ट आहे. शरीराचे कोर तापमान वाढवते आणि शरीरास वेगवान गतीसाठी तयार करते.

स्टॅटिक वि डायनॅमिक स्ट्रेचिंग?

स्थिर स्ट्रेचिंगमध्ये, आपल्याला वाढीव कालावधीसाठी पोझेस देऊन आणि संपूर्ण शरीर हलवून स्नायूंचा समूह ताणून घ्यावा लागतो. या प्रकारचे ताण आपणास आपल्या स्नायूंना संकुचित करण्यास किंवा कनेक्ट करण्यात मदत करत नाही. त्याऐवजी ते त्यांना आराम देते आणि म्हणूनच त्याला स्ट्रेचिंगचा एक प्रकार मानला जातो. खांद्यावर ताणणे, बाजूचे वाकणे आणि लॅट पुल स्टॅटिक स्ट्रेचिंगची काही उदाहरणे आहेत.

दुसरीकडे डायनॅमिक स्ट्रेचिंग हे सतत कार्य करण्याचा एक सक्रिय प्रकार आहे जिथे आपल्याला सतत चालत जावे लागते. ही संपूर्ण शरीराची हालचाल आहे आणि अधिक कोर्डिझेशन आवश्यक आहे. बर्ड डॉग्स, वॉकिंग लेन्जेस डायनामिक स्ट्रेचिंगची काही उदाहरणे आहेत.

