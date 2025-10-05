Natural sleep remedies : तुमच्या डोक्यात रात्री खूप विचार येतात का? ताण कमी करून शांत झोप येण्यासाठी 'हा' घरगुती उपाय नक्की करा

Herbal Water for Sleep : जर तुम्हाला दररोज रात्री चांगली झोप येण्यासाठी सारखी कुशी बदलायला लागत असेल, तर तुम्ही हे आयुर्वेदिक उपाय नक्कीच करून बघा, ज्यामुळे तुमचे मन शांत होऊन चांगली झोप लागेल. .रात्रीची वेळ म्हणजे दिवसभराचा आराम करण्यासाठी लोक झोपायला जातात. पण, जास्त थकवा आणि ताण आल्यामुळे अनेकदा चांगली झोप लागत, मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी चिडचिड ,लक्ष केंद्रित करणे व स्मरणशक्ती वर ताण येतो. .दोन रात्र झोप न आल्याने तुमच्या आरोग्यावर फारसा परिणाम होणार नाही, पण जर तुम्हाला सतत चांगली झोप येत नसेल, तर ते चिंतेचे कारण बनू शकते आणि म्हणूच काही उपाय करून बघणे गरजेचे असते. काही घरगुती उपाय करून तुम्ही रात्री शांत झोपू शकता. शरीराला आराम देण्यासाठी आणि चांगली झोप मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे वापरला जाणारा एक उपाय आज जाणून घ्या.पुरेशी झोप न घेतल्याने या समस्या उद्भवतातझोप तुमच्या शरीराला अॅक्टिव करण्याचे काम करते. जेव्हा तुम्ही झोपता तेव्हा तुमचे शरीर आराम करत असते, तुमचा मेंदू त्याचे कार्य सुरळीत करत असतो, तुमचे वजन बॅलेन्स राहते, आणि हे तुमच्या एकूण आरोग्याला निरोगी करण्यास मदत करते. परंतु, जर तुम्हाला पुरेशी झोप मिळाली नाही तर तुम्हाला थकवा, चिडचिडेपणा, लक्ष केंद्रित न होणे, भूक वाढणे आणि डोक जड होणे यासारखी लक्षणे जाणवू शकतात. .दीर्घकाळ झोपेचा अभाव हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करतो आणि त्यामुळे उच्च रक्तदाब व उच्च कोलेस्ट्रॉलसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. झोपेचा अभाव देखील जास्त फॅट तयार करतात. म्हणून, तुमच्या आरोग्याला संतुलित ठेवण्यासाठी दररोज 7 ते 9 तास झोप घेणे महत्वाचे आहे..रात्रीची झोप चांगली येण्यासाठी काय करावे?जर तुम्हाला जास्त थकवा किंवा ताणतणावामुळे झोप येत नसेल, तर तुम्ही पारंपारिक थेरपी वापरून बघा. ज्यामुळे काही मिनिटांत मन शांत करण्यास मदत करू शकते. यामुळे रक्ताभिसरण आणि रक्तातील साखरेची पातळी देखील सुधारते. या थेरपीमध्ये तुम्हाला तुमचे पाय पाण्यात बुडवायचे असतात. .शांत विश्रांतीसाठी सर्वात सोपा उपाय आहे. पण डॉक्टर सांगतात आठवड्यातून एकदाच हा उपाय करा. हा उपाय यापूर्वी अनेकदा करून बघितला असेल. कडुनिंब, हळद, कोरफड आणि गुलाबाच्या पाकळ्या यासारख्या औषधी वनस्पतींचा वापर केला जातो. या गोष्टी आरोग्यासाठी गुणकारी असतात व चांगली झोप येण्यास मदत करतात..हर्बल इंफ्युज्ड वॉटर कसे बनवायचेसर्वप्रथम तुम्हाला औषधी वनस्पती कोमट पाण्यात टाका. कडुलिंबाची पाने, एक चमचा हळद ,कोरफडीचे तुकडे,गुलाबाच्या पाकळ्या..Peaceful Sleep: 'या' 4 आर्मी ट्रिक नक्की ट्राय करा, पडल्या पडल्या 2 मिनिटांत येईल शांत झोपेसाठी.कसे वापरायचेवॉटर थेरपी करण्याची सर्वोत्तम वेळ म्हणजे झोपण्यापूर्वी. कोमट पाण्यात या औषधी वनस्पती टाकल्यानंतर, त्यात तुमचे पाय १५ मिनिटे बुडवा. यामुळे तुम्हाला आराम मिळतो आणि रात्रीची चांगली झोप येते. डॉक्टर म्हणतात हे हर्बल पाणी मधुमेहींसाठी देखील अत्यंत फायदेशीर आहे, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत होते..फायदे काय आहेत?रक्ताभिसरण सुरळीत होते.पायांना आराम मिळतो व मज्जासंस्था शांत करते.शांत, गाढ आरामदायी झोप येते.मधुमेहींसाठी खूप फायदेशीर आहे..Irregular Sleep Schedules: ८ तास झोपल्यानंतरही बिघडू शकतं का आरोग्य? जाणून घ्या झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.