Facial Surgery Success Story: "सुसाईड डिसीज"वर यशस्वी शस्त्रक्रिया - ठाण्यात दोन रुग्णांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य

थोडक्यात:ठाण्यातील हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जियावर दोन रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली.शस्त्रक्रियेनंतर दोन्ही रुग्ण वेदनामुक्त झाले आणि पुन्हा हसू, खाऊ व बोलू शकतात.हा दुर्मिळ पण अतिशय वेदनादायक आजार “सुसाईड डिसीज” म्हणूनही ओळखला जातो..Thane Hospital Facial Reconstruction Surgery: चेहऱ्यावरील तीव्र आणि असह्य वेदनांनी हैराण करणाऱ्या ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया या आजारावर ठाण्यातील हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे दोन रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या यशस्वी शस्त्रक्रिया हॉस्पिटलचे वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. चंद्रनाथ तिवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडल्या. शस्त्रक्रियेनंतर दोन्ही रुग्णांनी वेदनामुक्त जीवनास सुरुवात केली असून, आता ते पुन्हा हसू, खाऊ आणि बोलू शकतात. हा दुर्मिळ पण अतिशय वेदनादायक आजार असून, तो “सुसाईड डिसीज” म्हणूनही ओळखला जात असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली. .रायगड जिल्ह्यातील तबस्सुम हफीज या ४६ वर्षीय महिलेचा दोन वर्षांचा त्रास या उपचाराने संपला. सुरुवातीला तिला चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूस दातदुखीसारख्या वेदना जाणवत होत्या. अनेक दंतचिकित्सकांचे सल्ले, रूट कॅनल उपचार आणि अक्कलदाढ काढल्यानंतरही त्रास कायम राहिल्याने अखेर मुंबईतील न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. गिरीश सोनी यांच्या सल्ल्याने एमआरआय करण्यात आले. यात ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया असल्याचे निदान झाले. डॉ. सोनी यांनी तिला तातडीने ठाण्यातील हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे पाठवले. .१९ ऑगस्ट २०२५ रोजी शस्त्रक्रिया झाली. शस्त्रक्रियेनंतर केवळ आठवड्याभरातच तबस्सुम हफीज यांना वेदनांपासून पूर्णत: मुक्ती मिळाली. ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील दिवे अंजूर येथील नामदेव पाटील (वय ५३) या रिक्षाचालकालाही याच आजाराने ग्रासले होते. चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूला येणाऱ्या तीव्र वेदनांमुळे ते खाणे, पिणे, बोलणेही अशक्य झाले होते. दंतचिकित्सकांनी औषधे दिली, पण त्रास वाढतच गेला. अखेर एमआरआय तपासणीत मज्जातंतूंचे नुकसान आढळले आणि ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जियाचे निदान झाले. १३ मे २०२५ रोजी त्यांच्यावरही हायलँड हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता ते पूर्णपणे वेदनामुक्त असून, नियमित कामकाज करत आहेत..दरम्यान, टीएन हा चेहऱ्याच्या ट्रायजेमिनल नर्व्हच्या शाखांना होणारा एक तीव्र वेदनादायक विकार आहे. चेहरा धुणे, दात घासणे, खाणे, बोलणे यामुळेही वेदनांचे झटके येत असल्याची माहिती डॉ. चंद्रनाथ तिवारी यांनी दिली. तसेच याचे निदान अनेकदा मायग्रेन, सायनस किंवा दातदुखी म्हणून चुकीचे होते. त्यामुळे रुग्णांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. मात्र योग्य तपासणी आणि शस्त्रक्रियेने यावर नियंत्रण मिळवता येते असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. या आजाराची गंभीरता लक्षात घेता काही नामांकित व्यक्तींनाही त्याचा अनुभव आला आहे. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान यालाही याच विकाराचा त्रास झाला होता आणि त्यानेही यावर शस्त्रक्रिया करून घेतली होती, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली..लोकांनी जागरूक राहण्याची गरज"टीएन हा एकट्या अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे १.५ लाख नव्या रुग्णांमध्ये आढळतो. भारतातही त्याचे प्रमाण वाढत आहे. चेहऱ्यावरील कोणतीही तीव्र, अस्पष्ट वेदना सतत जाणवत असल्यास केवळ दंतचिकित्सकांपुरते थांबू नये, तर न्यूरोलॉजिस्ट किंवा वेदना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यावश्यक असल्याचे मत डॉ. तिवारी यांनी व्यक्त केले..ट्रायजेमिनल न्यूरॅल्जिया म्हणजे काय?चेहऱ्याच्या ट्रायजेमिनल नर्व्ह ला होणारा तीव्र वेदनादायक विकारवेदना सामान्यतः चेहऱ्याच्या एका बाजूला जाणवतातचेहरा धुणे, दाढी करणे, खाणे, बोलणे, वाऱ्याचा झोत लागणे यामुळे झटकेनिदान करणे कठीणअनेकदा दातदुखी, मायग्रेन, टीएमजे समजून उपचार होतातयोग्य निदान आणि शस्त्रक्रियेद्वारे उपचार शक्य.FAQsटीएन म्हणजे काय? (What is TN or Trigeminal Neuralgia?)टीएन म्हणजे चेहऱ्याच्या ट्रायजेमिनल नर्व्हला होणारा तीव्र आणि वेदनादायक विकार. या आजारात वेदना सामान्यतः चेहऱ्याच्या एका बाजूला येतात आणि चेहरा धुणे, दाढी करणे, खाणे, बोलणे, किंवा वाऱ्याचा झोत लागल्यास तीव्र झटके येतात.सुसाईड डिसीज कशा प्रकारे ओळखली जाते?(How is “Suicide Disease” diagnosed?)ही स्थिती अनेकदा दातदुखी, मायग्रेन किंवा सायनसच्या समस्यांप्रमाणे चुकून निदान होते. योग्य तपासणीसाठी न्यूरोलॉजिस्ट किंवा वेदना तज्ज्ञांकडे जावे लागते. एमआरआय किंवा इतर न्यूरोलॉजिकल चाचण्या यासाठी वापरल्या जातात.या आजारावर उपचार शक्य आहेत का? (Is treatment possible for this condition?)हो, योग्य निदानानंतर शस्त्रक्रियेद्वारे हा आजार पूर्णपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ठाण्यातील हायलँड सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये दोन रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना वेदनामुक्त जीवन मिळाले.टीएनपासून बचावासाठी काय खबरदारी घ्यावी?(What precautions or early steps should be taken?)चेहऱ्यावरील सतत आणि तीव्र वेदना अनुभवल्यास फक्त दंतचिकित्सकांकडे थांबू नये. न्यूरोलॉजिस्ट किंवा वेदना तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. लवकर निदान आणि योग्य उपचारामुळे वेदना नियंत्रणात आणणे शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.