How Many Surya Namaskar Need To Do Daily For Weight Loss : सूर्यनमस्कार हा संपूर्ण शरीराचा व्यायाम प्रकार म्हणून ओळखला जातो. कारण या एकाच प्रकारात एकूण १२ प्रकारची आसने घातली जातात. जे तुमच्या संपूर्ण शरीराच्या वेगवेगळ्या अंगांना व्यायाम देत असतात. ज्यामुळे लवचिकताही सुधारते असे तज्ज्ञ म्हणतात.

सूर्याला नमस्कार म्हणून या योगासन प्रकाराला सूर्यनमस्कार म्हणातात. शक्यतो सूर्यनमस्कार सकाळी सूर्योदयाच्या वेळी किंवा संध्याकाळी रिकाम्या पोटी करायचे असा संकेत आहे. यामुळे संपूर्ण शरीराला योग्य व्यायाम मिळत असल्याने बरेच लोक वजन कमी करण्यासाठी किंवा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सूर्यनमस्कार घालतात. पण दिवसाला किती सूर्यनमस्कार घातले म्हणजे वजन कमी होते? याविषयी तज्ज्ञ काय सांगतात जाणून घेऊया.

सूर्यनमस्काराचे फायदे

पारंपरिकपणे सूर्यनमस्काराचा सराव सकाळाच्या वेळात केला जातो.

यामुळे स्नायू, अवयव, रक्ताभिसरण, श्वासावर नियंत्रण आणि अध्यात्मिक चक्रांना नियंत्रित ठेवते.

सूर्यनमस्कारातील प्रत्येक आसन करताना श्वासाचे नियमन केले जाते. यामुळे प्राणायामही साध्य होतो.

हे आसन हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी स्वरूप चिकित्सकांना शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त बनवते.

योग तज्ञांच्या मते, वारंवार सूर्यनमस्कार केल्याने वजन कमी होण्यास गती मिळते.

अनुक्रमांची अचूकता मनाची एकाग्रता आणि शांतता आणते.

सूर्यनमस्कार हे वजन कमी करणे, टोनिंग, लवचिकता, सहनशक्ती आणि मानसिक स्पष्टता यासह अनेक आरोग्य फायद्यांसाठी ओळखले जाते.

वजन कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सूर्यनमस्कारांची संख्या ही अभ्यासकांच्या फिटनेसची पातळी, आरोग्य स्थिती, सध्याचे वजन आणि सराव स्तरावर अवलंबून असते.

सूर्यनमस्काराची कॅलरी-बर्निंग क्षमता व्यक्तिनिष्ठ असते. सरासरी, सूर्यनमस्काराची एक फेरी केल्याने सुमारे 150 एलबीएस (68 किलो) वजन असलेल्या व्यक्तीसाठी अंदाजे 13-17 कॅलरीज बर्न होऊ शकतात.

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग्य प्रशिक्षण आणि इतर निरोगी जीवनशैली पद्धतींचा समावेश असेल तरच वजन कमी होण्यास मदत होते.

सुरुवातीला 5 ते 10 सूर्यनमस्कार घालवे. हळूहळू वाढवत जावे.

योग हा केवळ शारीरिक हालचालींपेक्षा अधिक आहे. तथापि, संशोधनातून असे दिसून आले आहे की योगाचा चयापचय प्रक्रियेवर सकारात्मक प्रभाव पडतो.

पॉवर योग, विन्यास आणि अष्टांग हे शारीरिकदृष्ट्या योगाचे अधिक आव्हानात्मक प्रकार आहेत.

योगाच्या नियमित सरावाने देखील वजन कमी होते.

सूर्यनमस्काराने पोटावरील चरबीपण वाढते.

योगामुळे वागण्यातला बदल आणि वजन कमी होते, मानसिकता सुधारते आणि तणाव कमी होतो.

नियमित सरावाने व्यक्तीनुसार हा बदल दिसून येतो. साधारण ६ महिने नियमित सराव हवा.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.