Tea-Coffee : चहा पिणे चांगले आहे की कॉफी?

Tea and Coffee : चहा आणि कॉफी हे दोन्ही पेय प्रत्येकाच्या आयुष्याचा भाग आहे. दर दिवशी आपण चहाने किंवा कॉफीने दिवसाची सुरवात करत असतो. जसे चहाप्रेमी आहे तसे कॉफीप्रेमीसुद्धा आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार चहा किंवा कॉफी पित असतो पण तुम्हाला माहिती आहे का चहा पिणे चांगले की कॉफी पिणे चांगले? चला तर जाणून घेऊया. (Tea and Coffee which is better one for health)

चहा-

चहाचे विविध प्रकार आहेत. ग्रीन टी, बॅल्‍क टी, लिबांचा चहा शरीरासाठी फायदेशीर ठरतो. ग्रीन टी तर अधिक फायदेशीर असते. ग्रीन टी घेतल्‍यानंतर वजनसुद्धा वाढत नाही. मात्र चहा किती प्रमाणात असावा, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण प्रमाणापेक्षा जास्‍त चहा प्‍यायल्‍यानंतर आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.

हेही वाचा: Green Tea Benefits : कोलेस्ट्रॉल कमी करायचयं? दररोज न चुकता ग्रीन टी प्या

कॉफी-

कॉफी इन्स्टंट एनर्जी ड्रिंकसाठी उत्तम आहे. कॉफी आरोग्‍यासाठी उपायकारक आहे. मात्र कॉफी पिण्याचे प्रमाण योग्‍य असेल तर कॉफी ही फायद्याची ठरते. कॉफी अति प्रमाणात पिल्यास निद्रानाशही होऊ शकतो. त्यामुळे प्रमाणात कॉफी पिणे चांगले आहे.

चहा पिणे चांगले की कॉफी?