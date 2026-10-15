Walking Benefits: रोज चालल्यामुळे होतो किशोरवयीन मुलांच्या मेंदूचा विकास; मानसिक आरोग्यालाही फायदा! पाहा काय सांगते संशोधन.. 

Walking Benefits for Teens: प्रत्येक मुला-मुलीच्या आयुष्यात किशोरावस्था (Teenage) हा शारीरिक, मेंदूच्या विकासासाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत संवेदनशील व महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या वयात तरुण मुलांच्या शरीरात आणि स्वभावात अनेक बदल होत असतात. दरम्यान, किशोरवयीन मुलांवर करण्यात आलेल्या एका नवीन संशोधनानुसार, किशोरवयीन मुलं जितकी जास्त चालतात, बरोबर एक वर्षानंतर त्यांच्यामध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या तितक्याच कमी प्रमाणात पाहायला मिळाल्या आहेत. चालण्याच्या या साध्या सवयीमुळे मुलांच्या मेंदूच्या रचनेत आणि आरोग्यात नेमके काय सकारात्मक बदल होतात, याबाबतचा हा सविस्तर अहवाल. .१२,००० पावलांची किमया: काय सांगते संशोधन?अमेरिकेतील नामांकित 'जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन नेटवर्क ओपन' (JAMA Network Open) या नियतकालिकामध्ये हे संशोधन नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या अभ्यासानुसार, ज्या किशोरवयीन मुलांची रोजची चालण्याची सवय उत्तम असते, त्यांच्या आरोग्यावर त्याचे अतिशय दूरगामी आणि सकारात्मक परिणाम होतात.या अभ्यासात असे स्पष्ट झाले की, जी किशोरवयीन मुले दररोज १२,००० किंवा त्याहून अधिक पावले चालतात, त्यांच्यामध्ये वर्तणुकीशी संबंधित आणि भावनिक समस्या सर्वात कमी प्रमाणात आढळल्या.चाललेल्या पावलांची संख्या आणि मुलांचे सुधारलेले मानसिक आरोग्य यांच्यातील हा थेट संबंध खरोखरच अत्यंत उल्लेखनीय असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.न्युरोइमेजिंग स्कॅनिंगमधून मेंदूच्या रचनेत झालेला बदल स्पष्टकेवळ मानसिक आरोग्यच नव्हे, तर चालण्याचा थेट फायदा मेंदूच्या संरचनेवर होत असल्याचे 'न्युरोइमेजिंग' (Neuroimaging) स्कॅनिंगद्वारे सिद्ध झाले आहे.स्कॅनिंगच्या अहवालात असे आढळून आले की, ज्या किशोरवयीन मुलांनी सर्वाधिक पावले चालली, त्यांच्या मेंदूच्या हालचाली आणि भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विशिष्ट भागांमधील 'कॉर्टिकल टिश्यू' (Cortical Tissue) अधिक जाड असल्याचे निदर्शनास आले.कॉर्टिकल टिश्यूची जाडी वाढल्यामुळे मुलांची स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि भावनिक नियंत्रण अधिक मजबूत होण्यास मदत मिळते..हे आरोग्यविषयक फायदे मिळवण्यासाठी किशोरवयीन मुलांनी उच्च दर्जाचे खेळाडू किंवा अथलीट असणे अजिबात गरजेचे नाही. अगदी सामान्य टीनेजर मुलानेही जर आपल्या रोजच्या चालण्याच्या पावलांमध्ये केवळ १,००० ते २,००० पावलांची भर घातली, तरी त्याच्या मेंदूच्या रचनेत आणि मानसिक आरोग्यात खूपच सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळू शकतात. विशेष म्हणजे, पावलांच्या संख्येत जशी वाढ होईल, तसा हा फायदेशीर प्रभाव भविष्यातही सातत्याने वाढत जातो, असे या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे..Spine Health: वयोमानानुसार मान-पाठदुखी छळतेय? ऑर्थोपेडिक सर्जनने सांगितल्या मणका मजबूत ठेवण्याच्या ६ सोप्या टिप्स!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.