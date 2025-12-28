Eating Posture : टेबल-खुर्चीत बसून जेवणाऱ्यांनो! खाली बसून मांडी घालून जेवण्याचे 10 आश्चर्यकारक फायदे, नक्की पाहा

भारतीय संस्कृतीत जमिनीवर मांडी घालून बसून जेवण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही केवळ एक परंपरा नसून त्यामागे सखोल आरोग्यदायी आणि वैज्ञानिक कारणे दडलेली आहेत. 2025 च्या आरोग्यविषयक अभ्यासांनुसार आधुनिक जीवनशैलीतही ही सवय अत्यंत फायदेशीर ठरते. पण हल्लीच्या मॉडर्न जमान्यात आपण टेबल-खुर्चीत बसून जेवणे पसंत करतो. आता तुम्ही खाली मांडी घालून बसून जेवण्याचे १० फायदे जाणून आणि त्याचे महत्व समजून घ्या.१. नैसर्गिक पचन सुधारतेमांडी घालून बसणे म्हणजे योगातील 'सुखासन' किंवा 'अर्धपद्मासन' स्थिती होय. जेवताना घास घेण्यासाठी आपण पुढे झुकतो आणि पुन्हा सरळ होतो; या हालचालीमुळे पोटाच्या स्नायूंना व्यायाम मिळतो आणि पाचक रसांचे (Digestive Juices) स्रवण वाढून पचन सुलभ होते. २. वजन नियंत्रित राहण्यास मदतखुर्चीवर बसून जेवण्यापेक्षा खाली बसून जेवल्यास पोट भरल्याचा संकेत मेंदूला लवकर मिळतो. यामुळे आपण गरजेपेक्षा जास्त जेवणे (Overeating) टाळतो, जे वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. ३. हृदयाचे आरोग्यजमिनीवर बसल्यामुळे रक्ताभिसरण शरीराच्या खालच्या भागाकडे कमी होऊन पोटातील अवयव आणि हृदयाकडे अधिक प्रभावीपणे होते. यामुळे हृदयावरील ताण कमी होऊन रक्ताभिसरण सुधारते. .National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.४. शरीराची लवचिकता वाढतेही पद्धत पाय, गुडघे, कंबर आणि पाठीच्या कण्याला उत्तम ताण (Stretch) देते. यामुळे शरीरातील सांधे अधिक लवचिक होतात आणि हाडांचे आरोग्य सुधारते. ५. पाठीचा कणा आणि 'पोश्चर' (Posture)खाली बसल्यामुळे पाठ आणि खांदे नैसर्गिकरित्या सरळ राहतात. खुर्चीवर बसल्यामुळे येणारे पाठीचे दुखणे किंवा बाक येणे या समस्या यामुळे टाळता येतात. ६. एकाग्रता आणि मनःशांतीमांडी घालून बसणे हे ध्यानासाठी (Meditation) उत्तम मानले जाते. यामुळे मन शांत राहते, ज्यामुळे आपण अन्नाचा आस्वाद घेत माइंडफुल इटिंग (Mindful Eating) करू शकतो. ७. आयुष्य वाढवण्यास मदतसंशोधनानुसार जे लोक आधार न घेता जमिनीवरून सहज उठू-बसू शकतात, त्यांचे आरोग्य उत्तम राहते आणि आयुष्यमान वाढते. ही कृती शरीराच्या स्नायूंच्या ताकदीची परीक्षा असते. .Type-C Port Uses : मोबाईलचा Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही; 'हे' आहेत 10 भन्नाट उपयोग, 99 टक्के लोकांना आजही नाही माहिती.८. कौटुंबिक जिव्हाळाभारतीय संस्कृतीत कुटुंब एकत्र जमिनीवर बसून जेवते. यामुळे संवाद वाढतो, आपापसातील नातेसंबंध सुधारतात आणि मुलांमध्ये चांगल्या सवयी रुजतात. ९. सांधेदुखीपासून बचावमांडी घालून बसल्यामुळे गुडघे आणि कंबरेच्या सांध्यांची हालचाल होते, ज्यामुळे वयानुसार होणारी सांध्यांची जडता (Stiffness) कमी होते. १०. ऊर्जा प्रवाह (Grounding)जमिनीशी थेट संपर्क आल्यामुळे शरीरातील ऊर्जेचे संतुलन राखले जाते. आयुर्वेदानुसार यामुळे शरीरातील वात दोष संतुलित राहण्यास मदत होते. .19 Minute 34 Second Viral Video पासून ते हसण्या-रडण्यापर्यंत..2025 वर्षांत व्हायरल झालेत हे टॉप 10 व्हिडिओ.भारतीय संस्कृती आणि परंपराभारतीय परंपरेनुसार अन्नाला पूर्णब्रह्म मानले जाते. जमिनीवर बसून जेवताना आपण अन्नाप्रती आदर आणि नम्रता व्यक्त करतो. जुन्या काळात घरांमध्ये जमिनीवर बसून पंगतीमध्ये जेवण्याची प्रथा होती, ज्यामध्ये भेदभाव न करता सर्वजण एकाच पातळीवर बसून भोजन करत. तसेच ताटाभोवती पाणी फिरवण्याची पद्धत किंवा मंत्र म्हणून जेवणाची सुरुवात करणे, या सर्व गोष्टी आरोग्यासोबतच मानसिक शुद्धीसाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. आजच्या धावपळीच्या युगात, किमान दिवसातून एकदा तरी जमिनीवर बसून जेवल्यास आरोग्याला मोठे फायदे मिळू शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.