आरोग्य

Eating Posture : टेबल-खुर्चीत बसून जेवणाऱ्यांनो! खाली बसून मांडी घालून जेवण्याचे 10 आश्चर्यकारक फायदे, नक्की पाहा

Sukhasana Eating posture benefits : सुखासन म्हणजे मांडी घालून बसणे आणि जेवण करणे. याचे आश्चर्यकारक फायदे आहेत. जाणून घ्या सविस्तर
traditional Indian family sitting cross-legged on the floor in Sukhasana pose, health benefits like improved digestion and posture.

traditional Indian family sitting cross-legged on the floor in Sukhasana pose, health benefits like improved digestion and posture.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारतीय संस्कृतीत जमिनीवर मांडी घालून बसून जेवण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही केवळ एक परंपरा नसून त्यामागे सखोल आरोग्यदायी आणि वैज्ञानिक कारणे दडलेली आहेत. 2025 च्या आरोग्यविषयक अभ्यासांनुसार आधुनिक जीवनशैलीतही ही सवय अत्यंत फायदेशीर ठरते. पण हल्लीच्या मॉडर्न जमान्यात आपण टेबल-खुर्चीत बसून जेवणे पसंत करतो. आता तुम्ही खाली मांडी घालून बसून जेवण्याचे १० फायदे जाणून आणि त्याचे महत्व समजून घ्या

Loading content, please wait...
India
food news
culture
Benefits
Benefit
amazing benefits
food tips
Food marathi news
health

Related Stories

No stories found.