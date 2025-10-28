फिटनेस आणि जिद्द

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतमध्यंतरी माझ्या एका कॅन्सर फायटरचा फोन आला. ती म्हणाली, ‘मॅडम, खूप दिवस झाले तुम्ही फेसबुकवर तुमचा जिम व्हिडिओ टाकला नाही! तुमचा व्हिडिओ आम्हाला खूप प्रेरणा देतो.’ तिनं पुढे सांगितलं, की तिनं आपल्या मिस्टरांना जिम जॉइन करायची इच्छा व्यक्त केली..त्यावर त्यांनी म्हटलं, ‘अगं तुला कॅन्सर झाला होता. आता कशाला जिम लावतेस? तुला जमेल का?’ तेव्हा तिनं माझा वर्कआउट व्हिडिओ त्यांना दाखवला. आणि तिच्या मिस्टरांनी लगेच म्हटलं, ‘जर आशा नेगी कॅन्सरनंतर इतका हेवी एक्सरसाइज करू शकतात, तर तू का नाही करू शकत?’त्या क्षणी मला जाणवलं, आपली छोटीशी कृती, एक फोटो, एक व्हिडिओसुद्धा कुणाचं आयुष्य बदलू शकतो. म्हणूनच मी ठरवलं, या वर्षी माझ्या वाढदिवशी जिममध्ये फोटो शूट करायचं.. आणि तो समर्पित करायचं माझ्या सर्व कॅन्सर फायटर्सना. त्यांना, ज्यांना वाटतं, ‘कॅन्सरनंतरचं आयुष्य नॉर्मल होऊ शकत नाही.’.गेल्या सहा महिन्यांपासून मी माझ्या पर्सनल ट्रेनर अभिषेक यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्कआउट करत आहे. पहिल्याच दिवशी मी त्यांना म्हटलं, ‘मला कॅन्सरच्या आधीचा फिटनेस परत हवा आहे.’ ते हसले आणि म्हणाले, ‘मॅडम, त्याच्यापेक्षा चांगला फिटनेस करूया. दोन पावलं पुढे जाऊया!’त्या शब्दांनी माझा आत्मविश्वास पुन्हा जागा केला. पहिल्या काही दिवसांत मी खूप दमायचे. एक्सरसाइज करताना ताकद उरत नव्हती. पण हार मानली नाही. हळूहळू स्टॅमिना वाढू लागला..जिमचा पहिला दिवस आजही आठवतो. मी पूर्वी सतत एक्सरसाइज करणारी, हेवी वेट ट्रेनिंग करणारी; पण कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटनंतर शरीरात ताकदच उरली नव्हती.पहिल्याच दिवशी काही हलक्या व्यायामानंतर स्ट्रेचिंग करताना मी अक्षरशः झोपून गेले; पण मी आणि माझे ट्रेनर अभिषेक यादव आम्ही दोघांनीही हार मानली नाही. सुरुवातीला प्रत्येक वर्कआऊटनंतर इतकी थकवा यायचा, की घरी आल्यावर मी थेट झोपायचे..तेव्हा मी ठरवलं, की सकाळी नव्हे, संध्याकाळी व्यायाम करायचा. जिमवरून परत आल्यावर फ्रेश व्हायचं, जेवायचं आणि झोपायचं हे माझं नवं रूटिन बनलं. ट्रेनर अभिषेक यादव यांनी माझं ट्रेनिंग इतकं नियोजनबद्ध घेतलं, की काही महिन्यांत माझा स्टॅमिना पुन्हा वाढू लागला…आणि हळूहळू, तो पूर्वीपेक्षाही चांगला झाला! नवरात्रीच्या काळात मी सहा दिवस फ्रूट डाएटवर होते, कंटिन्यू माझे इव्हेंट चालू होते; पण माझी एनर्जी कुठेच कमी झाली नाही. त्या दिवसांनी मला शिकवलं Mind control is the key. आयुष्यात आनंदाच्या परिभाषा बदलत असतात; पण माझं फिटनेसवरचं प्रेम आधीही तेवढेच होतं आणि आजही तेवढंच आहे...आज माझा फिटनेस कॅन्सरपूर्व काळापेक्षा दोन पावलं पुढे आहे. कारण मी प्रॉब्लेमकडे नाही, गोलकडे बघितलं! जीवनाकडे पाहण्याची माझी दृष्टी बदलली आहे. फिटनेस, आत्मविश्वास, आणि डेडिकेशन हेच माझे मंत्र आहेत.आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं असतं डेडिकेशन. तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीसाठी शंभर टक्के दिलं, तर ते कधीच वाया जात नाही. याच डेडिकेशनचा परिणाम माझ्या फिटनेस पोर्टफोलिओवर दिसून आला. मी माझे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले, माझ्या कॅन्सर फायटर्सनी ते पाहून खूप आनंद व्यक्त केला..पण सगळ्यात आनंददायी क्षण तो होता...जेव्हा अनेक लोकांनी मला फोन करून सांगितलं, ‘आशा, तुझे फोटो पाहून आम्हालाही वाटायला लागलं की फिटनेस हवा आहे… आम्हीही जिम लावणार!’ त्या क्षणी मला जाणवलं, की तुमच्या एका फोटोमुळे, एका कृतीमुळे इतरांना स्फूर्ती मिळत असेल, तर त्याहून मोठा आनंद दुसरा नाही! आज मी माझं आयुष्य स्वतः सेलिब्रेट करते... कारण life is the most beautiful gift you can live!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.