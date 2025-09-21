Heart Health: आहारात 'या' 5 पदार्थांचा करा समावेश रक्तवाहिन्या कधीच होणार नाही ब्लॉक

हृदयाच्या आरोग्यासाठी आहार चांगला असणे गरजेचे आहे. योग्य आहार हृदय निरोगी ठेवते. निरोगी जीवनशैलीसाठी हे सुपर फूड्स अत्यंत उपयुक्त आहेत..Best foods for healthy blood vessels: निरोगी हृदय म्हणजे तुम्ही निरोगी आहात. आजच्या जीवनशैलीमुळे, हृदय निरोगी राहू शकत नाही. आकडेवारी दर्शवते की हृदयरोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. तरुणांनाही हृदयविकाराचा झटका येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, दरवर्षी लाखो लोक हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे मरतात. खरं तर, आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे, अयोग्य खाण्याच्या सवयींमुळे आणि ताणतणावामुळे हृदयाच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. ब्लॉक झालेल्या रक्तवाहिन्या ही एक गंभीर समस्या बनली आहे, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका अनेक पटीने वाढतो. पण तुम्ही पुढील काही पदार्थ खाऊन ही समस्या दूर ठेऊ शकता. .जवसरक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होणे हे हृदयाच्या समस्यांचे एक प्रमुख कारण असू शकते. तसेच खराब कोलेस्ट्रॉल हे अडथळा निर्माण होण्याचे सर्वात मोठे कारण मानले जाते. जवसातील ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात. म्हणून, दररोज 1 चमचा भाजलेले जवस खावे..ओट्सचेओट्सचे सेवन हृदयरोग रोखण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरते. ओट्समधील विरघळणारे फायबर कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करते आणि धमन्या बंद होण्यास प्रतिबंध करते. नाश्त्यात दूध किंवा पाण्यात उकळलेले ओट्स खाणे हा हृदयातील अडथळा रोखण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. .लसूणलसूण नैसर्गिकरित्या अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. तसेच रक्त पातळ करणारा एक उत्तम पदार्थ आहे. ते रक्तवाहिन्यांमधील चरबी विरघळण्यास मदत करते आणि रक्त परिसंचरण सुधारते. दररोज रिकाम्या पोटी 1-2 कच्च्या लसूण पाकळ्या खाणे हा हृदयातील अडथळा रोखण्याचा एक सोपा मार्ग आहे..Health Risks: तुम्हीही फोन खिशात ठेवताय? मग वाढू शकतात 'या' आरोग्यासंबंधित समस्या.हळदहळदीमध्ये असलेले एक शक्तिशाली नैसर्गिक घटक जळजळ कमी करते आणि हृदयाचे कार्य सुधारते. ते दररोज दूध किंवा कोमट पाण्यासोबत पिणे फायदेशीर आहे. ते रोगप्रतिकारक शक्ती देखील वाढवते आणि चांगले आरोग्य वाढवते..अक्रोडअक्रोड हे एक शक्तिशाली सुकामेवा आहे. त्यात असलेले निरोगी चरबी, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाचे रक्षण करतात आणि रक्तवाहिन्या बंद होण्यास प्रतिबंध करतात. म्हणून, दररोज सकाळी किंवा संध्याकाळी मूठभर अक्रोड खाणे आवश्यक आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.