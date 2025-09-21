आरोग्य

Heart Health: आहारात 'या' 5 पदार्थांचा करा समावेश रक्तवाहिन्या कधीच होणार नाही ब्लॉक

जेव्हा रक्तवाहिन्या ब्लॉक होतात किंवा त्या खराब होतात तेव्हा त्यांचा हृदयावर विपरित परिणाम होतो. पण आहारात काही पदार्थांचा समावेश केल्यास ही समस्या टाळता येते.
पुजा बोनकिले
हृदयाच्या आरोग्यासाठी आहार चांगला असणे गरजेचे आहे.

योग्य आहार हृदय निरोगी ठेवते.

निरोगी जीवनशैलीसाठी हे सुपर फूड्स अत्यंत उपयुक्त आहेत.

Best foods for healthy blood vessels: निरोगी हृदय म्हणजे तुम्ही निरोगी आहात. आजच्या जीवनशैलीमुळे, हृदय निरोगी राहू शकत नाही. आकडेवारी दर्शवते की हृदयरोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. तरुणांनाही हृदयविकाराचा झटका येत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, दरवर्षी लाखो लोक हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे मरतात.

खरं तर, आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे, अयोग्य खाण्याच्या सवयींमुळे आणि ताणतणावामुळे हृदयाच्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. ब्लॉक झालेल्या रक्तवाहिन्या ही एक गंभीर समस्या बनली आहे, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका अनेक पटीने वाढतो. पण तुम्ही पुढील काही पदार्थ खाऊन ही समस्या दूर ठेऊ शकता.

