लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी अनेकजण प्रयत्न करतात.त्यासाठी वाट्टेल ते करतात. मग ते डाइट असो की आणखी काही पण कधी कधी याचा सुद्धा काहीही परिणाम होत नाही. यासाठी योग्य आहार घेणे खूप महत्वाचे आहे.

यात विशेष म्हणजे लिंबूपाणी हे लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी खुप फायदेशीर आहे. योग्य पद्धतीने घेतलेले लिंबूपाणी (Lemonade )लवकरात लवकर वजन कमी करण्यास मदत करते. लिंबूमध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. जे वजन कमी करण्यासाठी हे करतात.हे पोषक तत्व आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. (try these type of lemon water to make weight loss fast)

खालील प्रकारे जर तुम्ही उपाशी पोटी लिंबूपानी घेतले तर लवकरात लवकर तुम्ही वजन कमी करु शकतात.

लिंबू आणि पुदिन्याचे पाणी

उन्हाळ्यात पुदिना सेवन केल्याने शरीराला थंडावा मिळतो. त्यामुळे लिंबू आणि पुदिन्याचा पानी वजन कमी करण्यास मदत करते.यासाठी एका ग्लास पाण्यात लिंबाचा रस घालून, त्यात पुदिन्याच्या पानांचा रस घाला. त्यात थोडे काळे मीठ टाका. सकाळी रिकाम्या पोटी याचे सेवन करा. यामुळे तुमच्या अतिरीक्त कॅलेरीज बर्न होण्यास मदत मिळतात.आणि वजन कमी होते.

लिंबू आणि मध

लिंबू आणि मधाचे सेवन केल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते. यासाठी सकाळी एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून, त्यात एक चमचा मध घाला. या पेयाचे नियमित सेवन केल्याने वजन कमी होण्यास मदत मिळते.

लिंबू आणि आले

आले हे शरीरीसाठी खुप उत्तम आहे. यासाठी आले सोबत लिंबु पाणी उत्तम आहे.एक ग्लास पाण्यात लिंबाचा रस आणि आल्याचा रस मिसळा. त्यात काळे मीठ टाका. हे पाणी तुम्ही दिवसातून २ ते ३ वेळा पिऊ शकता. हे पेय प्यायल्यानंतर तुम्हाला भूक कमी लागते.