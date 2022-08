Healthy Lifestyle: वजन कमी करायंच? जेवणात 'या' भाज्यांचा समावेश करा

प्रत्येकाला असं वाटतं की आपण हेल्दी खावं त्यात वजन कंट्रोलमध्ये ठेवणे खुप मोठं आव्हान आहे. पावसाळ्यात तर वजन वाढण्याच्या अनेक समस्या दिसून येतात. मात्र आज आम्ही तुम्हाला वजन कसं नियंत्रित ठेवायचं, यासंदर्भात सांगणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आहारात खालील भाज्यांचा समावेश करायचा आहे. चला तर जाणून घेऊया. (try these vegetables to make weight loss check here list)

बीट : वजन कमी करण्यासाठी आहारात बीटचा समावेश करणे, उत्तम असतो. बीटचा सलाद किंवा ज्यूस शरीरासाठी खुप फायदेशीर असतं. बीटमध्ये फायबरचे प्रमाण अधिक असते. बीटरूट खाल्ल्याने लोजास्त वेळ भूक लागत नाही, त्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.

पालक : पालक ही शरीरास अत्यंत पोषक असते. पालक खाल्याने पोटाची चरबी कमी होण्यास मदत होते. पालकमध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते. पालकमध्ये व्हिटामिनमध्ये A, C आणि K तसेच मॅग्नेशियम आणि मॅंगनीजचेही प्रमाण असते. यामुळे वजन कमी करण्यास पालक उपयुक्त आहे.

गाजर : गाजर हल्ली १२ ही महिने बाजारात दिसून येतात. तुम्हाला वजन कमी करायचं असेल तर तुमच्या आहारात गाजराचा समावेश जरूर करावा. गाजरांमध्ये कॅलरीज कमी प्रमाणात असतात. गाजरमध्ये व्हिटॅमिन A, बीटा कॅरोटीन आणि फायबरचे प्रमाण असते.