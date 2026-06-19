आरोग्य

विरोधी अन्न

आयुर्वेदानुसार विरोधी अन्नाचे सूक्ष्म परिणाम: चुकीच्या आहारसंयोगामुळे पचनबिघाड, वजनातील चढउतार व रोगांची शक्यता; दुध-लिंबू, तूप-मध यांसारख्या उदाहरणांतून संतुलित आहाराचे महत्त्व
Statutory Rights of Children: Resolving the Conflict Between Real Estate Development and Academic Access

Statutory Rights of Children: Resolving the Conflict Between Real Estate Development and Academic Access

Sakal

श्रीगुरु डॉ. बालाजी तांबे
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जन्मजात शत्रूची जोडी पाहण्यात आलेली नसली तरी अशी जोडी ऐकण्यात नक्की असते. कमीत कमी चित्रपटातून तरी अशा जन्मजात शत्रुत्वाविषयी पाहिलेले असते. माणसासारखा माणूस असला व दोन्ही बाजूला सारखीच माणसे असली तरी त्यांचे एकमेकांशी का जमत नाही? ते एकमेकांच्या विरुद्ध का होतात? अर्थात हा विषय मानसशास्त्राचा आहे. तूर्त यावर जास्त चर्चा न करता एकमेकांचे विचार जमत नसल्याने त्यांच्यात शत्रुत्व निर्माण होते असे म्हणून थांबावे लागेल.

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