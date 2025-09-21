आरोग्य

World Alzheimer's Day: स्मृती हरवली तरी आपलेपणा हरवू नये; कुटुंबाने रुग्‍णांसोबत संयम, प्रेम व संवाद ठेवण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन

Memory Loss: अल्झायमर हा मेंदूचा बरा न होणारा आजार असून त्यामध्ये स्मरणशक्ती व दैनंदिन कामांची क्षमता कमी होते. समाजात जागरूकता वाढविण्यासाठी दरवर्षी २१ सप्टेंबर ‘जागतिक अल्झायमर दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘अल्झायमर’ हा मेंदूचा आजार असून यामध्‍ये स्मरणशक्ती, विचारशक्ती आणि दैनंदिन काम करण्याची क्षमता हळूहळू कमी होत जाते. तो बरा न होणारा आजार आहे. यातील काळजीवाहक हे कुटुंबातील सदस्य असतात.

