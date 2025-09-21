पुणे : ‘अल्झायमर’ हा मेंदूचा आजार असून यामध्ये स्मरणशक्ती, विचारशक्ती आणि दैनंदिन काम करण्याची क्षमता हळूहळू कमी होत जाते. तो बरा न होणारा आजार आहे. यातील काळजीवाहक हे कुटुंबातील सदस्य असतात. .त्यांना प्रचंड शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. कुटुंबाने या रुग्णांसोबत संयम, प्रेम व संवाद ठेवावा. स्मृती हरवली तरी रुग्णांसोबतचा आपलेपणा हरवू नये, असे आवाहन मानसोपचारतज्ज्ञ करतात..‘अल्झायमर’बाबत जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २१ सप्टेंबर हा ‘जागतिक अल्झायमर दिन’ म्हणून पाळला जातो. १९०६ मध्ये जर्मन न्युरो पॅथॉलॉजिस्ट अलाईस अल्झायमर यांनी प्रथम या आजाराचे वर्णन केले. रुग्णाच्या मेंदूतील पेशींमध्ये ॲमिलॉईड पट्टिका म्हणजे असामान्य प्रथिन तयार झाले आणि ‘टॉ प्रथिन’ दिसून आले. असे झाल्यावर ‘अल्झायमर’ची लक्षणे दिसून आल्याने या आजाराचे नामकरण झाले. डिमेन्शियाच्या (स्मृतिभंश) झालेली ६० ते ७० टक्के प्रकरणे ‘अल्झायमर’शी संबंधित असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. जागतिक स्तरावर सध्या साडेपाच कोटींहून अधिक लोक स्मृतिभंशाने ग्रस्त आहेत. भारतात ६० वर्षांवरील तब्बल ८८ लाख नागरिक प्रभावित असून हे या वयोगटातील प्रमाण ७.४ टक्के आहे..या वर्षीची ‘अल्झायमर’ची जागतिक थीम आहे ‘डिमेन्शियाबद्दल विचारा’. या निमित्ताने समाजात जागरूकता निर्माण करणे, खुला संवाद साधणे यावर भर दिला जात आहे. अल्झायमरची लक्षणे तीन टप्प्यांत दिसतात. सुरुवातीला अलीकडच्या गोष्टी विसरणे, हलकी गोंधळलेली अवस्था, नावे आठवण्यात अडचण येते. मध्यम टप्प्यात दैनंदिन कामात अडथळे, घराबाहेर हरवणे आणि वर्तनातील बदल दिसतो. तर गंभीर टप्प्यात रुग्ण चालणे, खाणे, अंघोळ, कपडे घालणे यासाठी पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून राहतो आणि संवाद क्षमताही हरवते..भारतात या आजारासाठी मानसिक आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण, जिल्हा मानसिक आरोग्य सेवा, वृद्धांमध्ये स्मृतिभ्रंश, अल्झायमर यासाठी सेवा, वृद्धांच्या आरोग्याची राष्ट्रीय योजना आणि टेलि-मानस हेल्पलाइन (१४४१६) उपलब्ध आहेत. तसेच या संस्थेमार्फत स्मृती क्लिनिक व डे केअर सेंटरही चालवले जातात. ‘अल्झायमर’बद्दल समाजात अनेक गैरसमज आहेत. मात्र नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, सामाजिक संपर्क आणि मधुमेह, रक्तदाब नियंत्रण यातून जोखीम काही प्रमाणात कमी करता येते..Ganesh Visarjan 2025 : ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष; उपनगरांत पारंपरिक ढोल-ताशाच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक.भारतात वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने येत्या दशकांत या समस्येचे गांभीर्य अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. ‘अल्झायमर’बद्दल लक्षणे दिसल्यास त्वरित उपचारासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. कुटुंबाचा आधार आणि समाजातील जागरूकता यामुळे अल्झायमर रुग्णांचे जीवनमान सुधारू शकते. स्मृती हरवली तरी आपलेपणा हरवू नये, हा संदेश या दिनी विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आला आहे.- डॉ. हर्षदा देवकते, मानसोपचार विभाग, वायसीएम रुग्णालय, पिंपरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.